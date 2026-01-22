Cuando Nueva York entra en alerta por tormentas invernales, para muchas familias no es solo la típica “postal” de nieve que hemos visto en las películas desde niños, sino un recordatorio de lo frágil que puede ser la rutina diaria: el camino al trabajo en Queens o el Bronx se vuelve una odisea, los trenes se llenan de retrasos, las bodegas de la esquina cierran más temprano y los padres se preguntan si las escuelas funcionarán con normalidad. Detrás de cada aviso meteorológico hay riesgos reales: carreteras peligrosas, posibles cortes de energía, un frío extremo que golpea con más fuerza a quienes viven en viviendas poco aisladas y comunidades enteras que necesitan estar preparadas, desde los repartidores de comida en bicicleta hasta quienes trabajan turnos nocturnos en el metro o en hospitales.

En ese sentido, en las últimas horas, el mensaje de las autoridades estatales ha sido claro y directo: anticiparse puede marcar la diferencia, incluyendo la comunidad latina que sostiene buena parte de la vida diaria de esta ciudad.

UN LLAMADO URGENTE DESDE ALBANY

En este contexto, la gobernadora Kathy Hochul volvió a tomar la palabra en su sitio web para advertir sobre un escenario climático complejo que combina nevadas intensas, nieve por efecto lago y temperaturas extremadamente bajas en gran parte del estado de Nueva York. El objetivo, más allá de los números y los mapas del tiempo, es que cada persona entienda qué viene, cómo afectará su barrio —ya sea en Washington Heights, Sunset Park o Jackson Heights— y qué puede hacer desde hoy para cuidarse.

Kathy Hochul es la actual gobernadora del estado de Nueva York. Su gestión será hasta el 31 de diciembre de 2026 a menos que salga reelegida en las siguientes elecciones (Foto: AFP)

PRONÓSTICOS DEL CLIMA DURANTE LA TORMENTE

Para entender la magnitud del evento, vale la pena detenerse un momento en el pronóstico oficial, de acuerdo con la gobernadora: el oeste de Nueva York espera entre dos y seis pulgadas de nieve entre miércoles y jueves, mientras que el norte del estado, especialmente las zonas cercanas al lago Ontario, podría acumular hasta un pie. La situación se intensifica entre jueves y viernes con el regreso de la nieve por efecto lago, un fenómeno bien conocido en regiones como Watertown y la meseta de Tug Hill, donde podrían caer hasta un pie y medio adicional; al sur del lago Erie, en áreas como Southtowns y el sur del condado de Erie, se esperan otras cuatro a seis pulgadas.

Y como si la nieve no fuera suficiente, el verdadero desafío llega con el frío extremo: a partir del viernes, las sensaciones térmicas bajo cero se sentirán en todo el estado, con registros extremos que podrían rondar los -40 grados en el norte del estado, un tipo de frío que no perdona descuidos ni caminatas largas sin la ropa adecuada. Para quienes están acostumbrados a moverse en transporte público o a caminar varias cuadras hasta el trabajo o la escuela, como ocurre a diario en la ciudad de Nueva York, esto implica ajustar rutinas y no subestimar el impacto del viento.

Millones de ciudadanos en Nueva York ya se preparan para un clima extremadamente frío (Foto: AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

EL MENSAJE DE HOCHUL: PREPARARSE SIN DRAMATIZAR, PERO EN SERIO

La gobernadora Hochul fue contundente al hablar del riesgo que implica este tipo de clima y volvió a pedir que nadie deje todo “para último minuto”. Su recomendación central es prepararse con anticipación: vestirse en capas, limitar las salidas innecesarias, contar con provisiones básicas en casa y mantenerse informado a través del Servicio Meteorológico Nacional y los canales oficiales del estado. El clima severo, recordó, no distingue entre personas ni regiones, y puede afectar tanto a comunidades rurales cerca de Adirondacks y Catskills como a barrios densamente poblados de la ciudad de Nueva York.

En barrios con gran presencia de inmigrantes, como Corona o Bushwick, esto también significa organizarse en casa, revisar que la calefacción funcione bien, tener a mano medicamentos esenciales y acordar con familiares o vecinos cómo ayudar a adultos mayores o personas con movilidad reducida. Para quienes trabajan en delivery, construcción o limpieza de nieve, sectores donde la presencia hispana es fuerte, las autoridades insisten en no exponerse sin protección adecuada y respetar los descansos bajo techo para evitar hipotermia y congelación.

Viajar solo si es imprescindible

Uno de los puntos donde más insiste el estado es en el tránsito: las ráfagas de viento de hasta 35 millas por hora, combinadas con nieve intensa, pueden generar condiciones casi blancas en carreteras del oeste y norte de Nueva York. Si no es estrictamente necesario, lo más sensato es evitar viajar; si no hay alternativa, conviene salir con tiempo extra y con el vehículo preparado para emergencias invernales.

Entre las recomendaciones básicas para el auto figuran llevar mantas y ropa de abrigo, agua y alimentos energéticos, linterna y baterías, pala, cables de arranque y cargador para el teléfono. También se recuerda que los camiones quitanieves del Departamento de Transporte del Estado y de la Thruway Authority circulan a menor velocidad para trabajar de forma segura, por lo que mantener distancia, no intentar adelantarlos y respetar las restricciones temporales puede evitar accidentes graves en autopistas y rutas clave.

Código Azul y protección a las personas más vulnerables

Más allá de la nieve, el frío extremo activa protocolos especiales para quienes viven en la calle o en viviendas muy precarias. En Nueva York, cuando la temperatura o la sensación térmica baja de 32 grados Fahrenheit (0 °C) por varias horas, se declara el Código Azul, que obliga a los distritos locales de servicios sociales a garantizar refugio para personas sin hogar y a extender horarios en albergues. En la ciudad de Nueva York, durante estos episodios, ninguna persona que solicite refugio debe ser rechazada, y las autoridades piden a los residentes llamar al 311 si ven a alguien en riesgo en la vía pública.

También es fundamental prevenir riesgos como la hipotermia, la congelación y la intoxicación por monóxido de carbono, especialmente al usar calefactores portátiles o generadores durante cortes de energía. El Departamento de Salud del Estado y la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES) han reforzado la difusión de guías de seguridad invernal, incluyendo recomendaciones específicas para hogares con niños, adultos mayores y mascotas, habituales en muchas casas multigeneracionales de la comunidad latina.

Nueva York nuevamente se pintará de blanco en las próximas horas (Foto: AFP) / TIMOTHY A. CLARY

EL ESTADO SE ARMA DE RECURSOS

Mientras se pide precaución a la población, las agencias estatales ya están desplegando recursos y personal. El estado cuenta con una flota de más de 1.600 camiones quitanieves, miles de operadores y más de 114.000 toneladas de sal listas para ser utilizadas en carreteras y autopistas estratégicas. La Policía Estatal de Nueva York, el Departamento de Conservación Ambiental (DEC), la Autoridad de Autopistas y las compañías eléctricas trabajan de forma coordinada para responder ante emergencias, cortes de energía o situaciones de riesgo en comunidades rurales, parques estatales y zonas montañosas como Adirondacks y Catskills.

En paralelo, equipos de emergencia locales se preparan para atender incidentes en áreas urbanas densas, donde el impacto del hielo en aceras, escaleras de edificios y entradas de estaciones de metro puede provocar caídas y lesiones, especialmente en horarios de entrada y salida del trabajo. Esta coordinación busca reducir al mínimo el tiempo de respuesta frente a accidentes de tránsito, interrupciones de transporte y cortes de luz que afectan tanto a residentes como a pequeños negocios, incluidas muchas panaderías, restaurantes y supermercados latinos.

MANTENERSE INFORMADO, UNA HERRAMIENTA CLAVE

Un consejo que no sobra repetir es mantenerse conectado a la información oficial. Los neoyorquinos pueden recibir alertas meteorológicas y de emergencia en tiempo real enviando un mensaje de texto con el nombre de su condado o municipio al 333111, el sistema conocido como “Triple Tres Triple Uno” que la gobernadora presentó para facilitar el acceso a avisos de riesgo. También es clave tener activadas las alertas gubernamentales en el teléfono móvil y seguir las cuentas oficiales del estado y de la ciudad en redes sociales para actualizaciones rápidas.

En eventos como este, la información oportuna es tan importante como un abrigo adecuado o un buen par de guantes: escuchar las recomendaciones de Hochul y de las agencias estatales no es exagerar, sino una forma responsable de atravesar el invierno en Nueva York con mayor seguridad. Para la comunidad hispana, acostumbrada a apoyarse en la familia, la iglesia o la bodega de confianza del barrio, compartir estos datos y ayudar a quienes tienen menos acceso a la información digital puede ser la diferencia entre un susto pasajero y una emergencia mayor.

RECOMENDACIONES DE LA GOBERNADORA ANTE LA TORMENTA DE NIEVE Y EL FRÍO EXTREMO EN NUEVA YORK

Todas las recomendaciones de Kathy Hochul, que están disponibles en su sitio web oficial, se pueden resumir de la siguiente manera:

Preparación general ante el frío extremo

Vestirse con ropa adecuada para bajas temperaturas, usando varias capas.

Tener provisiones básicas en casa, como alimentos no perecederos, agua y medicamentos.

Mantenerse atento al pronóstico local y a las actualizaciones del clima.

Evitar salidas innecesarias durante los momentos más críticos de la tormenta.

Alertas y comunicación

Activar las alertas de emergencia del gobierno en el teléfono móvil.

Registrarse para recibir alertas meteorológicas y de emergencia enviando un SMS con el nombre del condado o municipio al 333111.

Seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y de las autoridades estatales.

Recomendaciones para viajar en invierno

Evitar viajes innecesarios, especialmente en zonas con avisos de tormenta invernal.

Planificar los desplazamientos con tiempo adicional.

Revisar el pronóstico del tiempo tanto del lugar de origen como del destino.

Asegurarse de que el vehículo esté completamente libre de nieve y hielo antes de conducir.

Adaptar la velocidad a las condiciones de la carretera y aumentar la distancia entre vehículos.

Prestar especial atención a peatones y a niños, que pueden quedar ocultos tras bancos de nieve.

Equipo de emergencia para el automóvil

Mantas.

Pala para nieve.

Linterna y baterías adicionales.

Ropa de abrigo extra.

Cadenas para neumáticos.

Cables de arranque.

Alimentos de energía rápida.

Agua potable.

Paño o tela de color brillante para usar como señal de auxilio.

Teléfono móvil completamente cargado o dispositivo de comunicación alternativo.

Convivencia con quitanieves

Recordar que los camiones quitanieves circulan a unas 35 millas por hora.

No intentar adelantarlos ni conducir demasiado cerca.

Mantener una distancia segura detrás de ellos, donde la carretera está limpia y tratada.

Tener en cuenta que los operadores de quitanieves tienen visibilidad limitada.

Consejos ante posibles cortes de energía

No tocar ni acercarse a cables eléctricos caídos; asumir siempre que están energizados.

Mantener a niños y mascotas alejados de cables eléctricos.

Consultar con la empresa de servicios públicos los tiempos estimados de reparación.

Apagar o desenchufar electrodomésticos para evitar sobrecargas cuando regrese la energía.

Dejar una luz encendida para saber cuándo se restablece el servicio.

Cerrar habitaciones que no se utilicen para conservar el calor si se pierde la calefacción.

Uso seguro de generadores y calefacción

Utilizar generadores de manera adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

No usar equipos de combustión en espacios cerrados o mal ventilados.

Informarse sobre el uso seguro de sistemas de calefacción alternativos.

Protección de personas vulnerables

Tener en cuenta que, con temperaturas bajo cero, se activa el Código Azul.

Garantizar que las personas sin hogar tengan acceso a refugios.

Verificar horarios extendidos de albergues locales durante episodios de frío extremo.

Recomendaciones para trabajadores y empleadores

Limitar el trabajo al aire libre.

Programar tareas externas durante las horas más cálidas del día.

Proporcionar descansos frecuentes en áreas climatizadas.

Garantizar acceso constante a agua potable.

Mantenerse hidratado con bebidas calientes y evitar la cafeína.

Usar equipo de protección personal adecuado: al menos tres capas de ropa, guantes o manoplas, calcetines gruesos, calzado aislante, gorro, capucha o forro para casco.

Senderismo y actividades al aire libre

Evitar senderos de gran altitud durante tormentas fuertes.

Evitar rutas que crucen ríos y arroyos.

Prepararse con ropa y equipo adecuados para nieve, hielo y frío extremo.

Consultar información actualizada sobre el estado de los senderos en el sitio del Departamento de Conservación Ambiental (DEC).

En caso de emergencia, llamar al 911 o al 1-833-NYS-RANGERS.

No confiar en superficies de agua aparentemente congeladas sin verificar normas de seguridad.

Gestión y remoción de nieve

Seguir las mejores prácticas para evitar inundaciones.

No arrojar nieve en arroyos o riachuelos para prevenir presas de hielo.

Evitar que residuos como sal, arena o aceites contaminen cuerpos de agua.

Nueva York está por soportar uno de los momentos más fuerte de la temporada invernal (Foto: AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!