La inminente llegada de la tormenta invernal Fern ocasionará graves complicaciones en el transporte general de Estados Unidos. En el rubro aéreo, miles de viajeros enfrentarán a la incertidumbre de cancelaciones masivas. Ante este escenario crítico, no será necesario realizar filas en los aeropuertos o comunicarse a líneas telefónicas para encontrar una solución, ya que las aerolíneas ofrecen herramientas digitales para que los pasajeros tomen el control desde su dispositivo móvil. A continuación, te enseñaré a cómo utilizar eficazmente el sistema de ‘autoservicio’ para gestionar tus reservas, programar nuevos vuelos y evitar quedar varado.

En las últimas horas, diversos estados del país han declarado estado de emergencia por las graves consecuencias que traería este evento meteorológico. Se pronostica que más de 200 millones de estadounidenses podrían resultar afectados por la nieve y el hielo.

Por consecuente, las condiciones no serán las ideales para desplazarse, sea por automóvil o avión. Bajo esa premisa, las principales aerolíneas están solicitando a los viajeros que planean viajar este fin de semana en reprogramar sus vuelos; además, no se les realizará el cobro de penalizaciones por tomar dicha decisión.

En caso hayas adquirido un boleto en American Airlines y Delta Airlines, te invito a conocer debes usar sus sistema de ‘autoservicio’ ante una posible cancelación de vuelo.

Entre este viernes 23 y domingo 25 de enero, los vuelos quedarán cancelados en diversos aeropuertos de EE.UU. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini' / Referencial)

American Airlines

Esta aerolínea comunicó a sus pasajeros que compraron un pasaje antes del 19 de enero para viajar durante este fin de semana, no se les cobrará el cargo por cambio. Eso sí, los vuelos deben reprogramarse antes del 25 de enero en el destino seleccionado en un primer momento; no se podrá cambiar la ciudad de origen ni el destino pactado.

Para reprogramar tu vuelo, debes ingresar a este ENLACE . Cuando encuentres tu viaje, selecciona la opción ‘Cambiar de viaje’ y listo.

Estas aerolíneas brinden la posibilidad de reprogramar el vuelo mediante el móvil, evitando acercarse a las aerolíneas o realizar llamadas telefónicas. (Crédito: freepik / Referencial)

Delta Airlines

Las fechas de viaje que serán canceladas comprenden desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de enero. Por lo tanto, los pasajeros afectados tendrán hasta el 28 de enero para volver a reservar su vuelo. Si bien no se aplicará un cargo adicional por el cambio, es posible que se añada una diferencia de tarifa.

Para ajustar el viaje, ingresa a su página web o a su aplicación. Es importante que consultes el estado de tu vuelo con frecuencia para que obtengas información sobre alguna modificación o cómo está yendo tu trámite.

Te recomiendo que utilices la función de espera de autoservicio en el mismo aplicativo, ya que así tendrás más flexibilidad para tomar un vuelo anterior cuando exista un cupo disponible. Es importante resaltar que esta función es exclusivamente para vuelos nacionales en EE.UU.

Primero, ingresas a la app Fly Delta; segundo, abres tu reservación, eliges ‘Change or Add Flights’ y, finalmente, buscas el vuelo y lo confirmas. El proceso no suele ser complicado, pero es importante que estés concentrado.

