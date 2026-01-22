Lo que comenzó como un aviso invernal aparentemente normal terminó convirtiéndose en una amenaza de gran escala para Estados Unidos. La tormenta invernal Fern, nombre asignado por The Weather Channel, avanza con un alcance poco habitual y combina nieve intensa, acumulación de hielo y un desplome de temperaturas que ya obliga a activar alertas en varias regiones del país. Meteorólogos advierten que no se trata solo de un episodio pasajero, sino de un sistema capaz de paralizar ciudades enteras, afectar el transporte aéreo y terrestre, y poner en riesgo el suministro eléctrico de millones de hogares. Con este panorama en desarrollo y el fin de semana a la vuelta de la esquina, la pregunta es inevitable: ¿qué significa esta alerta y cuáles son los estados que están bajo amenaza este fin de semana?

¿Por qué “Fern” y qué significa la alerta?

El nombre Fern no fue elegido al azar ni responde a una decisión oficial del gobierno. Se trata de una denominación asignada por The Weather Channel, un medio especializado que desde hace años pone nombre a tormentas invernales de alto impacto para facilitar su identificación y alertar mejor a la población.

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional no utiliza estos nombres de forma oficial, sí reconoce el peligro del sistema, que combina nieve, hielo y frío extremo en amplias zonas de EE.UU.; esto es lo que significa la alerta.

Impacto masivo: más de 175 millones de personas podrían verse afectadas directa o indirectamente por el sistema.

más de 175 millones de personas podrían verse afectadas directa o indirectamente por el sistema. Evento invernal de gran escala: la tormenta se extiende desde las Rocosas del Sur hasta la Costa Este de EE.UU.

Combinación peligrosa: no solo habrá nieve, sino también lluvia helada, aguanieve y temperaturas árticas.

no solo habrá nieve, sino también lluvia helada, aguanieve y temperaturas árticas. Riesgo elevado de hielo: la acumulación de hielo es uno de los factores más peligrosos, ya que puede derribar árboles, líneas eléctricas y volver imposibles los desplazamientos.

Descenso brusco de temperaturas: el llamado "estallido ártico" hará que el frío se mantenga incluso después de que la tormenta se retire.

Alertas de tormenta invernal Fern en EE.UU. | Crédito: The Weather Channel

Estados bajo amenaza este fin de semana

Zona de nieve intensa (Norte y Noreste):

Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Massachusetts y Washington D.C.

Ohio, Indiana, Michigan y West Virginia, con nevadas fuertes y vientos cortantes.

Zona de hielo crítico (Sur y Centro):

Texas, Oklahoma, Arkansas y Tennessee, donde el hielo podría causar apagones y colapsos en carreteras.

Zona de mezcla invernal y lluvias (Sureste):

Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, con una transición peligrosa entre nieve, aguanieve y lluvia helada.

Norte de Mississippi, Luisiana y Alabama bajo vigilancia por frío inusual.

Este índice, del Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA, intenta dimensionar los impactos de la tormenta invernal Fern. | Crédito: The Weather Channel

Emergencias y posibles consecuencias

Estados de emergencia: Texas, Carolina del Norte y Carolina del Sur ya activaron medidas preventivas.

Texas, Carolina del Norte y Carolina del Sur ya activaron medidas preventivas. Transporte afectado: aeropuertos clave como Dallas, Atlanta y Charlotte se preparan para cancelaciones masivas.

aeropuertos clave como Dallas, Atlanta y Charlotte se preparan para cancelaciones masivas. Abastecimiento en riesgo: en algunos estados, los supermercados registran compras de pánico ante el temor de quedar aislados.

en algunos estados, los supermercados registran compras de pánico ante el temor de quedar aislados. Frío extremo adicional: en el Medio Oeste, el descenso térmico podría provocar daños en árboles y aumentar el riesgo de hipotermia si se permanece al aire libre.

¿Hasta cuándo se sentirá la tormenta Fern?

Salida gradual: el sistema comenzaría a retirarse entre la noche del domingo y la madrugada del lunes.

el sistema comenzaría a retirarse entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. Efectos persistentes: el frío intenso continuará durante gran parte de la próxima semana.

el frío intenso continuará durante gran parte de la próxima semana. Peligro posterior: la nieve y el hielo acumulados no se derretirán rápido, elevando el riesgo de hielo negro en carreteras y manteniendo la presión sobre la red eléctrica.

Las autoridades recomiendan seguir de cerca los reportes meteorológicos y no bajar la guardia, ya que la trayectoria y la intensidad de la tormenta Fern pueden variar en cuestión de horas, ampliando las zonas en riesgo dentro de EE.UU.

