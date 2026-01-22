Desde Arizona hasta Maine y Carolina del Norte, millones de personas en Estados Unidos no solo se preparan para enfrentar una tormenta invernal, sino que están corriendo a las tiendas para abastecerse de todo lo necesario. La tormenta Fern, catalogada como histórica, podría dejar más de seis pulgadas de nieve e incluso hielo en más de 30 estados, afectando a más de 230 millones de personas a partir del viernes. Con advertencias de cortes de electricidad, cierres de carreteras y estados de emergencia ya declarados en lugares como Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Texas y partes del sureste de Oklahoma, la pregunta que todos se hacen es: ¿qué productos se están agotando por esta tormenta invernal histórica?

Estados bajo amenaza este fin de semana

Zona de nieve intensa (Norte y Noreste):

Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Massachusetts y Washington D.C.

Ohio, Indiana, Michigan y West Virginia, con nevadas fuertes y vientos cortantes.

Zona de hielo crítico (Sur y Centro):

Texas, Oklahoma, Arkansas y Tennessee, donde el hielo podría causar apagones y colapsos en carreteras.

Zona de mezcla invernal y lluvias (Sureste):

Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, con una transición peligrosa entre nieve, aguanieve y lluvia helada.

Norte de Mississippi, Luisiana y Alabama bajo vigilancia por frío inusual.

La megatormenta invernal avanza sobre EE.UU. y amenaza con frío extremo, hielo y nieve en amplias regiones. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Emergencias y posibles consecuencias

Estados de emergencia: Texas, Carolina del Norte y Carolina del Sur ya activaron medidas preventivas.

Texas, Carolina del Norte y Carolina del Sur ya activaron medidas preventivas. Transporte afectado: aeropuertos clave como Dallas, Atlanta y Charlotte se preparan para cancelaciones masivas.

aeropuertos clave como Dallas, Atlanta y Charlotte se preparan para cancelaciones masivas. Abastecimiento en riesgo: en algunos estados, los supermercados registran compras de pánico ante el temor de quedar aislados.

en algunos estados, los supermercados registran compras de pánico ante el temor de quedar aislados. Frío extremo adicional: en el Medio Oeste, el descenso térmico podría provocar daños en árboles y aumentar el riesgo de hipotermia si se permanece al aire libre.

Las carreteras se pueden volver un total peligro en cuestión de minutos debido a la intensa nevada. | Crédito: JOSH EDELSON / AFP / JOSH EDELSON

¿Hasta cuándo se sentirá la tormenta Fern?

Salida gradual: el sistema comenzaría a retirarse entre la noche del domingo y la madrugada del lunes.

el sistema comenzaría a retirarse entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. Efectos persistentes: el frío intenso continuará durante gran parte de la próxima semana.

el frío intenso continuará durante gran parte de la próxima semana. Peligro posterior: la nieve y el hielo acumulados no se derretirán rápido, elevando el riesgo de hielo negro en carreteras y manteniendo la presión sobre la red eléctrica.

Las autoridades recomiendan seguir de cerca los reportes meteorológicos y no bajar la guardia, ya que la trayectoria y la intensidad de la tormenta Fern pueden variar en cuestión de horas, ampliando las zonas en riesgo dentro de EE.UU.

Productos agotados en tiendas de Estados Unidos

Los artículos que se están agotando de las tiendas incluyen:

Sal para derretir hielo : en Atlanta, las 275 bolsas de Ace Hardware se agotaron el miércoles.

: en Atlanta, las 275 bolsas de Ace Hardware se agotaron el miércoles. Propano : varios proveedores en Carolina del Sur se quedaron sin suministro a mitad de semana.

: varios proveedores en Carolina del Sur se quedaron sin suministro a mitad de semana. Agua embotellada y alimentos no perecibles : los supermercados del norte de Atlanta mostraban carritos completamente llenos mientras la gente compraba lo esencial para pasar días sin electricidad.

: los supermercados del norte de Atlanta mostraban carritos completamente llenos mientras la gente compraba lo esencial para pasar días sin electricidad. Pan y otros básicos de supermercado: desaparecen rápidamente ante la avalancha de compradores.

La escasez no es solo un fenómeno del sur: “Sin sal. Sin palas en el Home Depot del Sur de Filadelfia. Muchas otras tiendas reportan escasez mientras la región se prepara para una gran tormenta invernal”, escribió Chris O’Connell, reportero de Fox 29 Philadelphia, en su cuenta de X junto a un video donde se ven los anaqueles vacíos de una tienda.

No salt. No shovels at the South Philly Home Depot. Many other stores reporting shortages as region preps for major winter storm. ❄️ @FOX29philly pic.twitter.com/AjcFymtVR2 — Chris O'Connell (@CoconnellFox29) January 22, 2026

Obligatory bread aisle post from the Asheville, NC Walmart.



These folks know a thing or two about prepping for a storm. pic.twitter.com/ZZePcIrQrj — Evan Fisher (@EFisherWX) January 22, 2026

Las autoridades ya han activado a la Guardia Nacional y están preparando las carreteras con sal para evitar que el hielo se forme, mientras los residentes siguen llenando sus despensas y las redes sociales se llenan de imágenes de tiendas abarrotadas. Con tanto movimiento y preparación, la tormenta Fern no solo amenaza con nieve y hielo, sino que también está generando una verdadera fiebre de compras en todo el país.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!