Estados Unidos se prepara para recibir una jornada de contrastes meteorológicos este viernes 13 de marzo. Si bien se espera que una tormenta invernal traiga condiciones complicadas para una parte del país, también se advierte un fenómeno de calor inusual que elevaría los termómetros a niveles nunca antes registrados en otras áreas. Este escenario climático no solo desafía los pronósticos tradicionales de la temporada, sino que plantea riesgos significativos para millones de habitantes. En esta nota, te revelaré cuáles son los estados involucrados para este cierre de semana.

La advertencia ha sido emitida por el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés). Mientras que algunos estados registrarán vientos fuertes, lluvias intensas y posibles nevadas, otras regiones del país experimentarán temperaturas inusualmente altas para el promedio de la temporada.

Con lo indicado, es importante que tomes tus precauciones si tienes planificado realizar alguna actividad al aire libre para este viernes. A continuación, te brindaré una explicación más detallada sobre este pronóstico que ha causado alerta entre los habitantes.

Nieve y viento en el Norte y Noreste de EE.UU.

Si resides en algún estado del Norte o Noreste, la agencia explicó que la tormenta invernal está activa y traerá consigo intensas nevadas junto a fuertes vientos que complicarían la visibilidad durante el tránsito vehicular. Los estados que resultarán afectados con estas condiciones son Montana, Wisconsin, Minnesota y el norte de Michigan; incluyendo gran parte de las Montañas Rocosas y el Noroeste.

Lluvias fuertes e inundaciones en el Sureste y Centro Sur de EE.UU.

El NWS mantiene bajo vigilancia el sur y el sureste del país, particularmente el valle inferior del Mississippi, ante la probabilidades de precipitaciones fuertes. Se espera que tormentas estructuradas provoquen acumulaciones de agua en tiempos cortos, lo que incrementa el riesgo de leves inundaciones en zonas metropolitanas.

Para dicha jornada, se esperan fuertes lluvias en el valle inferior del Mississippi. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Tormentas y tornados aislados en el Sureste de EE.UU.

Para la jornada mencionada, la región estará enfrentando un riesgo de tormentas severas, con potencial de registrar vientos dañinos, granizo y tornados aislados, particularmente en los estados de Mississippi, Alabama, Georgia y el norte de Florida. Los habitantes de estas áreas afectadas deberán contar con un plan de seguridad.

Fuertes vientos y condiciones severas de sequedad en el Centro de EE.UU.

Esta región del país mantiene una advertencia de vientos fuertes; los estados posiblemente afectados para este viernes 13 de marzo son Wisconsin y las Llanuras centrales. No solo complicaría el tránsito vehicular, ya que, de combinarse con el aire seco, incrementa el riesgo de incendios forestales ante cualquier fuego accidental.

Un alto nivel de sequedad ocasionaría incendios forestales de grandes magnitudes. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Climas muy cálidos en el Oeste de EE.UU.

Mientras que gran parte del Norte y Noreste del país enfrentarán condiciones invernales, el oeste experimentará un panorama opuesto con temperaturas inusualmente cálidas para este mes. De acuerdo al NWS, se esperan valores térmicos superior al promedios en amplias zonas del suroeste.

Por ejemplo, en el sur de California, los termómetros registrarían valores cercanos o superiores a los 90 °F. Aunque no se han emitido advertencias de calor extremo, no se descarta que las temperaturas alcanzarían niveles récord.

