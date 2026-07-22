La tormenta tropical Bertha mantiene bajo alerta a parte del sureste de Texas, donde se esperan vientos de fuerza tropical, ráfagas intensas y lluvias costeras durante las próximas horas. El sistema avanza hacia la región luego de afectar zonas cercanas a Louisiana, aunque los pronósticos indican que continuará perdiendo intensidad. La meteoróloga Karuska Matos Horta explicó que la tormenta tropical Bertha presenta vientos sostenidos de 50 millas por hora y enfrenta condiciones que favorecerán su debilitamiento.

“Hay alertas relacionada por la tormenta tropical Bertha en partes de Texas, específicamente en el sureste del estado hasta el área de Sargent. La tormenta ahora mismo cuenta con vientos sostenidos de 50 millas por hora y está luchando con varios factores que van a ayudar a que se siga debilitando”, señaló la especialista.

Según Matos Horta, el sistema tocará tierra en las próximas horas en Louisiana, donde se esperan impactos asociados a vientos de tormenta tropical y lluvias de corta duración. Posteriormente, Bertha se aproximará al sureste de Texas, incluyendo el área de Galveston.

Zonas de Texas bajo aviso por tormenta tropical

La vigilancia por tormenta tropical permanecerá activa hasta las 6:00 a.m. del viernes 24 de julio. Las autoridades esperan que los efectos principales se concentren en las áreas cercanas a la costa.

Zona bajo aviso Condiciones esperadas Vigencia Chambers Vientos de 35 a 40 mph y posibles ráfagas más fuertes Hasta el viernes 24 de julio a las 6:00 a.m. Galveston Vientos de 35 a 40 mph, lluvias costeras y ráfagas Hasta el viernes 24 de julio a las 6:00 a.m. Brazoria Vientos de 35 a 40 mph y lluvias asociadas al sistema Hasta el viernes 24 de julio a las 6:00 a.m.

La tormenta tropical Bertha provocará vientos fuertes y lluvias en zonas costeras del sureste de Texas. | Crédito: Facebook / Telemundo Houston

Bertha podría dejar ráfagas de hasta 60 mph en la costa de Texas

La meteoróloga indicó que, aunque Bertha llegará debilitada al sureste de Texas, todavía puede generar condiciones adversas principalmente en el sector costero.

“Este sistema fácilmente se va a estar debilitando cuando llegue hacia el sureste de Texas. Sí se esperan esos vientos de tormenta tropical, pero más que todo hacia el sector costero, es ahí donde esperamos un impacto, no deben ser significativos”, explicó.

Las ráfagas de viento podrían alcanzar entre 40 y 60 millas por hora en la costa, mientras que los aguaceros costeros podrían presentarse entre el jueves y viernes.

Imagen satelital cedida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos que muestra la localización de la tormenta tropical Bertha en el golfo de México. | Crédito: EFE/NOAA-NHC

Un sistema limitado, pero con vigilancia activa

La especialista destacó que Bertha es un sistema con impactos limitados debido a su rápido debilitamiento, aunque recomendó mantener atención a los avisos meteorológicos mientras la tormenta se acerca a la costa de Texas.

“Es un sistema bastante limitado, pero sí mantenga limitada su interacción con la costa”, afirmó Matos Horta.

Las autoridades recomiendan a los residentes de las zonas costeras mantenerse informados ante posibles cambios en el pronóstico y tomar precauciones por los fuertes vientos y las lluvias previstas.

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