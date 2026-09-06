En esta temporada, las tormentas eléctricas representan un peligro constante en Florida; por eso es importante mantenerse informado para no estar expuestos al riesgo. Sucede que existen tantas creencias sobre cómo actuar ante la presencia de rayos, pero es necesario saber distinguir qué consejos funcionan y cuáles son mitos peligrosos. Para tener más respuestas al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

TE PUEDE INTERESAR Oficial, Ron DeSantis firma ley que afecta las licencias de conducir en Florida: a quiénes impacta y desde cuándo entra en vigor

Existe un dato alarmante revelado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés): Florida es el estado con más muertes por impactos de rayos en lo que va del 2026, con cinco decesos. Esto demuestra que cualquier habitante está expuesto a este riesgo meteorológico.

Con lo indicado, es necesario contar con la información adecuada para mantenerse preparado ante la presencia de estos rayos.

El impacto de un rayo suele ocasionar la muerte instantánea. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Aro_Yan

Cuáles son mitos y verdades sobre los rayos eléctricos, según el NWS

Ponerte en cuclillas para reducir el riesgo ante una presencia de tormenta eléctrica

MITO: Se trata de una mala decisión. Ponerte en esta posición te hace blanco fácil de los rayos, ya que ningún lugar al aire libre es seguro. Lo ideal es que te dirijas rápidamente hacia un edificio sólido o un vehículo con techo rígido.

Un rayo nunca cae dos veces en el mismo lugar

MITO: Debes saber que existen altas probabilidades de que los rayos caen repetidamente en un mismo lugar, especialmente si se trata de un objeto alto, puntiagudo y aislado.

Puedes estar a salvo de los rayos si no está lloviendo ni hay nubes

MITO: Los rayos pueden impactar a más de tres millas del centro de la tormenta, muy fuera de la zona de lluvia o de la nube de la tormenta. Por lo tanto, es adecuado mantenerte protegido.

El NWS recomienda a los residentes de Florida que se mantengan refugiados en sus hogares cuando presencien rayos eléctricos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Puedes electrocutarte si tocas a una persona alcanzada por un rayo

MITO: Un cuerpo humano no puede almacenar electricidad; por lo tanto, si pretendes brindarle los primeros auxilios, es totalmente seguro, pero eso sí, la amenaza de rayos puede seguir latente.

Tienes que refugiarte debajo de un árbol durante una tormenta eléctrica

MITO: Se trata de una mala decisión, ya que situarte debajo de un árbol durante una tormenta eléctrica es la segunda causa principal de víctimas por rayos.

Estarás a salvo de los rayos si estás dentro de tu casa

VERDAD: Lo adecuado es refugiarse en estructuras sólidas, aunque se debe tener en consideración ciertos puntos. Tienes que evitar cualquier objeto que conduzca electricidad y mantenerte alejado de las ventanas.

Las estructuras con metal o el metal en el cuerpo atraen los rayos

MITO: En realidad, la altura, la forma puntiaguda y el aislamiento son factores que atraen a los rayos. Los metales pueden ser buenos conductores de electricidad, por lo que se recomienda estar alejados de ellos.