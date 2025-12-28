Los residentes de Chicago tendrán que estar preparados ante el pronóstico climático indicado por los expertos en meteorología. Según los últimos reportes, es posible la presencia de tormentas eléctricas, fuertes vientos y nieve antes de dar la bienvenida al 2026. ¿En qué fecha se registrarán estos fenómenos?

El Centro de Predicción de Tormentas de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) advirtió sobre un riesgo de condiciones meteorológicas severas que iniciará este domingo 28 de diciembre, principalmente en zonas al sur de la Interestatal 80.

El sistema traería fuertes vientos e intensas lluvias, con posibilidades de tormentas eléctricas. A pesar de la presencia de estos fenómenos climáticos, el equipo de tormentas de NBC 5 precisó que las temperaturas no descenderán drásticamente, ya que estas áreas registrarán valores entre 50 y 59°F.

Los pronósticos del NOAA advierten la posibilidad de tormentas eléctricas en Chicago. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

El panorama climático para esta ciudad cambiará entre la noche de hoy y en la mañana del lunes 29 de diciembre, ya que un frente frío traerá ráfagas de viento de hasta 80km/h. Dicha velocidad es suficiente para que derrumbe ciertos objetos y causar cortes de electricidad.

La nieve también llegará a la ciudad. Los pronósticos prevén acumulaciones de hasta 1 pulgada, lo que significa que, para el inicio de la próxima semana, Chicago tendrá una sensación térmica por debajo de los 0°.

Debido a estas temperaturas, las carreteras elevadas y las aceras podrían cubrirse de hielo, lo que ocasionaría un latente peligro para quienes transiten por la zona, ya sea a pie o en vehículo.

Se prevé que Chicago reciba hasta 1 pulgada de nieve entre hoy y el lunes 29 de diciembre. (Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Recomendaciones ante alertas de tormentas eléctricas

Ante el aviso del NOAA sobre la presencia de tormentas eléctricas en Chicago, es necesario tener ciertas consideraciones para no ser víctima de este fenómeno. A continuación, te brindaré una serie de recomendaciones.

Revisa los pronósticos y alertas de tormentas en tu zona.

Evita cualquier tipo de actividad al aire libre; deberás posponerlas.

Refúgiate en una edificación cerrada o vehículos con techo metálico.

Aléjate de árboles aislados, postes, cercas metálicas, campos abiertos y masas de agua.

No trates de estar en contacto con el agua.

No uses aparatos electrónicos conectados a la corriente y evitar los dispositivos móviles.

