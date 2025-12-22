Una serie de tormentas ha puesto en alerta a los residentes del norte de California a pocos días de celebrarse la Navidad. La llegada de un segundo e intenso río atmosférico está colocando a la región en estado de vigilancia, ya que se esperan condiciones climáticas severas que ocasionarían complicaciones en los viajes y zonas más vulnerables. A continuación, te indicaré las fechas que se presenciará este evento y las localidades más afectadas.

Es importante mencionarte que, desde el domingo 21 hasta la mañana de este lunes 22 de diciembre, se registró un río atmosférico en esta área que dejó más de 15 centímetros de lluvia. La gravedad de las tormentas provocó el fallecimiento de una persona y múltiples rescates a personas situadas en Redding.

Si creías que esto había llegado a su bien, AccuWeather pronostica un segundo río atmosférico sobre diversas localidades del estado, incluyendo zonas del sur y el centro que no resultaron afectadas en la primera ronda. Se prevén lluvias más intensas desde la noche del martes 23 hasta el miércoles 24 de diciembre.

A pesar de la magnitud de estas precipitaciones, su intensidad disminuirá durante la Navidad; sin embargo, tras la festividad decembrina, la humedad seguirá vigente, ocasionando nuevas lluvias y nevadas en las zonas montañas.

A causa de este nuevo río atmosférico, se prevén más lluvias en distintas localidades de California. (Crédito: Jae C. Hong / AP) / Jae C. Hong

En qué zonas de California se sentirán con más fuerzas las tormentas

El medio especializado en meteorología precisó que, desde la noche del martes 23 hasta el viernes 26 de diciembre, en varias zonas del Valle de Sacramento y la región de la Bahía de San Francisco registrarían entre 5 a 10 centímetros de lluvias, pero podría incrementarse.

Para San Francisco, el sistema de tormentas se prolongará hasta el domingo 28 de diciembre. De hecho, se espera que los niveles de precipitación dupliquen el promedio histórico de este mes.

Este sistema de tormentas se podría extender hasta el domingo 28 de diciembre. (crédito: Apu Gomes / AFP) / APU GOMES

El segundo río atmosférico azotará el sur de California con fuertes lluvias desde la noche del martes 23 hasta la madrugada del viernes 26 de diciembre. En la cuenca de Los Ángeles se esperan acumulaciones entre 10 y 20 centímetros.

En términos generales, estas lluvias serían torrenciales y ocasionarían rápidas inundaciones urbanas y en pequeños arroyos y ríos de corto recorrido. Además, no se descarta la presencia de deslizamientos de tierra y deslave.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!