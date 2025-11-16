Las fuertes lluvias han llegado a California, afectando considerablemente a las ciudades situadas en el sur de este estado . Un condado que ha provocado alerta entre las autoridades es Los Ángeles, dado que se espera que la precipitación se incremente en la próximas horas. A continuación, te explicaré la gravedad de la situación y qué medidas tomar para que estés protegido.

Según información de Univision Los Angeles, la lluvia se ha hecho presente desde el pasado jueves 13 de noviembre y se espera que se intensifique durante este fin de semana, lo que sería un causante principal de accidentes de tránsito debido al asfalto mojado.

Ante la situación, Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, ha establecido una estado de emergencia en distintas áreas afectadas, tales como Pacific Palisades o Altadera, ya que se prevé un posible riesgo de inundaciones o deslaves.

Un dato emitido por los expertos en climatología que ha generado asombro es que, si Los Ángeles recibe más de 2,43 pulgadas de agua pluvial, este mes se posicionaría como el más lluvioso jamás registrado en este condado, batiendo la marca establecida en 1985.

En los últimos días, Los Ángeles ha presentado constantes precipitaciones. (Crédito: Univision Los Angeles / YouTube)

Recomendaciones ante las lluvias fuertes en Los Ángeles

En una conferencia de prensa, el jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Jaime Moore, compartió una serie de consejos a los residentes a fin de que eviten cualquier contratiempo o accidente a causa de estas constantes lluvias.

Entre sus recomendaciones, incitó a los ciudadanos que no se acerquen a zonas con grandes cantidades de agua o intenten cruzar una calle inundada, ya que sería un peligro inminente; especialmente por la corriente que podría ser fuerte.

Jaime Moore, jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, invitó a los residentes a tomar sus precauciones. (Crédito: Univision Los Angeles / YouTube)

También solicitó que se mantengan informados de los últimos reportes climatológicos de la zona y pidió a cada residente que se mantenga en el interior de su hogar, a fin de estar protegidos y evitar las fuertes lluvias.

Añadiendo a lo indicado por Jaime Moore, en caso conduzcas por las calles de esta ciudad, es necesario que reduzcas las velocidad y mantengas una distancia considerable entre cada vehículo, ya que podrías sufrir un accidente de tránsito.

