La noticia de una fuerte tormenta geomagnética ha despertado el interés de miles de personas que esperan volver a ver uno de los fenómenos más impresionantes del cielo: las auroras boreales. Aunque muchos creen que la temporada para observarlas ya terminó, los expertos advierten que una serie de eyecciones de masa coronal provenientes del Sol podrían generar condiciones inusuales sobre la Tierra entre el 4 y el 5 de junio. Esto ha llevado a preguntarse si estados del sur de EE.UU. podrían volver a disfrutar de este espectáculo natural que ya sorprendió a los residentes en ocasiones recientes. Sin embargo, aunque existe expectativa, los pronósticos indican que las probabilidades de ver auroras boreales en Florida siguen siendo limitadas por ahora.

NOAA emite alerta por una tormenta geomagnética fuerte

El Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA emitió una advertencia por una tormenta geomagnética de nivel G3, una categoría considerada fuerte. Según los especialistas, varias eyecciones de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés) se dirigen hacia la Tierra después de una intensa actividad solar registrada en los últimos días.

Expertos monitorean la evolución de la tormenta geomagnética para determinar si las auroras boreales llegarán a ser visibles en Florida. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Los científicos también siguen de cerca la posibilidad de que algunas de estas eyecciones se fusionen antes de llegar al planeta en un fenómeno conocido como “CME caníbal”, lo que podría aumentar la intensidad de sus efectos.

La actividad solar se originó en una región activa de manchas solares que produjo dos llamaradas de clase M y una poderosa llamarada de clase X en menos de 24 horas. Las llamaradas X son las más intensas que puede emitir el Sol.

¿Qué efectos puede provocar una tormenta geomagnética G3?

Área afectada Posibles consecuencias Sistemas eléctricos Ajustes de voltaje y activación errónea de algunos sistemas de protección Satélites Acumulación de carga eléctrica y problemas de orientación Navegación Interrupciones temporales en señales de GPS y navegación por radio Comunicaciones Fallas intermitentes en radios de alta frecuencia Cielo nocturno Mayor posibilidad de observar auroras boreales en latitudes más bajas

¿Podrían verse auroras boreales en Florida?

De acuerdo con la NOAA, durante una tormenta geomagnética G3 las auroras boreales pueden extenderse hacia latitudes medias y llegar a ser visibles tan al sur como Illinois y Oregón.

Sin embargo, los expertos consideran poco probable que Florida pueda observar auroras durante este episodio específico. Aun así, no descartan completamente esa posibilidad si la tormenta termina siendo más intensa de lo previsto.

Meteorólogos de AccuWeather señalan que una tormenta geomagnética excepcionalmente fuerte sí podría permitir que las auroras se vieran incluso en Florida, pese a que en esta época del año los días son más largos y las puestas de sol ocurren más tarde.

Florida ya ha visto auroras boreales antes

Aunque parezca extraño, Florida ha sido escenario de auroras boreales en varias ocasiones recientes.

En noviembre de 2025, residentes del norte y centro del estado reportaron la presencia de colores rojos, verdes y rosados iluminando el cielo nocturno. Algo similar ocurrió en mayo de 2024, cuando miles de personas compartieron fotografías y videos del fenómeno en redes sociales.

Aunque las probabilidades son bajas, una intensa tormenta geomagnética podría permitir la aparición de auroras boreales en Florida. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Estos antecedentes explican por qué muchos observadores mantienen la esperanza de que una tormenta solar especialmente intensa pueda volver a generar condiciones favorables.

¿Qué son las auroras boreales y por qué se producen?

Las auroras boreales ocurren cuando partículas cargadas eléctricamente emitidas por el Sol chocan con la atmósfera terrestre. Estas partículas, conocidas como iones, quedan atrapadas en una región llamada ionosfera, ubicada entre 60 y 80 millas sobre la superficie terrestre.

Al interactuar con los gases atmosféricos, producen brillantes cortinas de luz de colores que cambian constantemente de forma y movimiento.

Aunque son completamente inofensivas para las personas, las auroras están asociadas con fenómenos espaciales capaces de afectar sistemas tecnológicos como satélites, comunicaciones por radio y algunas redes eléctricas.

¿Qué es una llamarada solar de clase X?

Las llamaradas solares son explosiones masivas de energía que se producen en la superficie del Sol. Según la NASA, estas erupciones pueden afectar las comunicaciones de radio, las redes eléctricas, los sistemas de navegación y las operaciones espaciales.

Las llamaradas se clasifican según su intensidad:

Clase B: las más débiles.

Clase C: intensidad moderada.

Clase M: fuertes.

Clase X: las más potentes.

Cada categoría representa un aumento de energía diez veces superior a la anterior. Por ello, una llamarada de clase X libera diez veces más energía que una de clase M y cien veces más que una de clase C, lo que explica por qué los científicos siguen con atención los eventos solares de esta magnitud.

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