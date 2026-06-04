Las condiciones meteorológicas volverán a complicarse en amplias regiones de Estados Unidos durante los próximos días. Los expertos advierten que distintos sectores de las Llanuras y el Medio Oeste enfrentarán tormentas intensas capaces de provocar inundaciones repentinas, granizo de gran tamaño, fuertes ráfagas de viento e incluso algunos tornados aislados. A esto se suma la abundante humedad que continúa ingresando desde el Golfo de México, un ingrediente clave para el desarrollo de lluvias persistentes y tormentas eléctricas. Mientras millones de personas permanecen atentas a la evolución de estos sistemas, los meteorólogos monitorean de cerca las zonas donde el riesgo de impactos severos será más elevado entre este jueves y viernes.

Tormentas en Texas y el centro de EE.UU.: qué zonas enfrentan riesgo de inundaciones

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), una extensa franja de humedad proveniente del Golfo de México favorecerá la formación de lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del centro del país.

Meteorólogos advierten que algunas zonas de EE.UU. podrían registrar granizo de gran tamaño y tornados aislados. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Este patrón atmosférico interactuará con un frente casi estacionario ubicado entre las Llanuras del norte y el Alto Medio Oeste, generando condiciones propicias para precipitaciones repetitivas sobre las mismas áreas durante varias horas.

Los especialistas alertan que esta situación podría derivar en acumulaciones significativas de lluvia y en inundaciones repentinas en zonas vulnerables.

Zonas con mayor riesgo por lluvias excesivas

Región Riesgo principal Este de Nebraska Inundaciones repentinas Oeste de Iowa Lluvias excesivas y anegamientos Partes de Texas Tormentas intensas y lluvias localmente fuertes Costa del Golfo Desarrollo de tormentas alimentadas por alta humedad

El NWS explicó que el flujo continuo de aire cálido y húmedo desde el sur permitirá tasas elevadas de precipitación, capaces de generar anegamientos rápidos en áreas urbanas y sectores con drenaje deficiente.

Tormentas severas en las Llanuras: granizo, vientos dañinos y tornados aislados

Además del riesgo de inundaciones, el Centro de Predicción de Tormentas (SPC) emitió un nivel de riesgo leve para tormentas severas en varias zonas de las Llanuras del norte.

Las regiones con mayor potencial de fenómenos severos incluyen:

Norte de Nebraska .

. Gran parte de Dakota del Sur .

. Sectores de las Altas Llanuras del norte.

Según los meteorólogos, las tormentas más intensas podrían producir:

Granizo grande y muy grande.

Fuertes ráfagas de viento.

Tornados aislados.

Tormentas tipo supercélula.

Principales amenazas previstas

Fenómeno Nivel de riesgo Granizo grande Moderado Vientos dañinos Moderado Tornados aislados Bajo a moderado Inundaciones repentinas Moderado a alto en zonas específicas

Los expertos explican que la atmósfera presentará una combinación favorable para el desarrollo de tormentas organizadas, con elevados niveles de inestabilidad y diferencias significativas en la velocidad y dirección del viento según la altura. Este escenario favorece la formación de supercélulas, consideradas entre las tormentas más peligrosas por su capacidad de producir granizo gigante, vientos destructivos y tornados.

También podrían desarrollarse tormentas adicionales desde el centro de Kansas hasta el centro de Iowa, donde existe posibilidad de ráfagas severas y episodios aislados de granizo.

La llegada de humedad desde el Golfo de México aumenta el riesgo de lluvias intensas en partes de EE.UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Amanda inaugura la temporada de tormentas tropicales de 2026

Mientras gran parte del centro de Estados Unidos permanece bajo vigilancia meteorológica, la temporada de ciclones tropicales ya comenzó oficialmente en el océano Pacífico oriental.

La tormenta tropical Amanda se convirtió en el primer sistema con nombre de la temporada 2026 tanto en el Pacífico oriental como en el Atlántico.

El fenómeno se formó durante las primeras horas del miércoles sobre aguas abiertas del Pacífico, lejos de zonas pobladas, y actualmente presenta:

Característica Detalle Vientos sostenidos 40 mph (64 km/h) Desplazamiento Norte-noroeste Velocidad de avance 8 mph (13 km/h) Impacto en tierra No previsto actualmente

Los pronósticos indican que Amanda continuará sobre aguas abiertas y se debilitará gradualmente durante la próxima semana al encontrar condiciones atmosféricas menos favorables para su desarrollo.

Sin embargo, los especialistas mantienen vigilancia sobre otras áreas cercanas a la costa mexicana con potencial para desarrollo tropical. Aunque esos sistemas no lleguen a organizarse completamente, podrían dejar entre tres y cinco pulgadas de lluvia acumulada en sectores del sureste de México y América Central durante los próximos diez días.

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