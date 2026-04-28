Una nueva y potente ronda de clima severo amenaza este martes por la tarde a cerca de 50 millones de personas en el este de Oklahoma y la región conocida como Ark-La-Tex. Las autoridades meteorológicas advierten que las tormentas podrían intensificarse rápidamente durante las próximas horas.

Este escenario marca el sexto día consecutivo en que el Centro de Predicción de Tormentas (SPC) de la NOAA emite un nivel 3 de 5 en riesgo de tormentas severas para el centro y sur de Estados Unidos, lo que refleja la persistencia de condiciones atmosféricas peligrosas.

Según Fox Weather, el brote de mal tiempo comenzó el jueves pasado, cuando un tornado EF-4 causó graves daños en Enid, Oklahoma. Durante el fin de semana, el sistema continuó activo y dejó al menos dos víctimas mortales en Runaway Bay, Texas, tras el paso de varios tornados.

Hasta la mañana del martes, más de 300.000 usuarios seguían sin electricidad, incluidos más de 50.000 en Illinois y Michigan, según datos de PowerOutage.us. Las tormentas generaron cortes masivos de energía en distintas zonas del país.

El sistema podría generar granizo de gran tamaño, fuertes vientos y tornados aislados durante el martes. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Perplexity)

El lunes, el SPC elevó el nivel de alerta a 4 de 5 en áreas del sureste de Missouri y el suroeste de Illinois, ante la posibilidad de tornados de largo recorrido. Aunque no se produjo un brote generalizado, sí se reportaron daños importantes en propiedades en condados de Illinois y Arkansas, sin víctimas fatales.

En Illinois, se confirmó un tornado en la zona de Sugar Creek, mientras las condiciones atmosféricas seguían favoreciendo nuevos eventos similares durante la noche. Los expertos no descartan que se registren más tornados en las próximas horas.

Para este martes, la principal amenaza será el granizo de gran tamaño, especialmente en regiones como Dallas y Shreveport, donde podrían caer piedras de más de 5 centímetros de diámetro. Además, existe riesgo de tornados aislados asociados a tormentas intensas.

Las tormentas avanzarán hacia el este, afectando a varios estados durante la noche. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Perplexity)

Las tormentas también estarán acompañadas de fuertes ráfagas de viento, que podrían alcanzar entre 96 y 112 km/h. Un frente frío ayudará a organizar estos sistemas, que avanzarán hacia el este afectando estados como Mississippi, Alabama, Tennessee y Georgia.

El lunes, el sistema ya había causado estragos en varias ciudades del Medio Oeste. En lugares como St. Louis y Kansas City se registraron lluvias intensas, granizo y vientos fuertes que provocaron inundaciones repentinas y rescates de emergencia.

“Nuestro enfoque refleja nuestra cultura de seguridad y protección en acción: gestionar los riesgos de forma proactiva y cuidar de nuestros clientes y de nuestro personal en cada etapa”, señaló Dave Hunt.

Por qué se están produciendo tantas tormentas en EE. UU.

La razón principal es que estamos en plena temporada alta de tornados y tormentas en EE. UU., que ocurre entre abril y junio. The Washington Post informa que, en esta época, chocan masas de aire muy distintas: aire cálido y húmedo que llega desde el Golfo de México y aire frío y seco del norte o del oeste. Esa combinación genera una atmósfera muy inestable, ideal para tormentas intensas, granizo y tornados .

Además, en estos días se formó un patrón muy activo con frentes fríos y una línea seca (“dryline”) que separa aire seco y húmedo, lo que dispara tormentas fuertes.

A esto se suma la presencia de viento en diferentes alturas (cizalladura), que ayuda a que las tormentas giren y se vuelvan más peligrosas. Todo junto provocó varios días seguidos de clima extremo en el centro y sur del país

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí