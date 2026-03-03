Tras un invierno intenso en gran parte del país, marzo suele marcar el inicio de temperaturas más agradables en Estados Unidos; sin embargo, ese cambio hacia un clima más cálido también aumenta el riesgo de tormentas severas en varias regiones. A partir del martes por la noche, un sistema atmosférico en niveles medios se desplazará desde el suroeste desértico hacia las Montañas Rocosas. Como consecuencia, podrían formarse tormentas eléctricas dispersas en el valle medio del Misisipi.

El Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA emitió un nivel 1 de 5 en riesgo, con el granizo de gran tamaño como principal amenaza. Para el miércoles, aire cálido y húmedo avanzará desde el este-central de Texas hacia Arkansas y Luisiana. Las tormentas podrían desarrollarse desde el centro de Oklahoma hasta el sur de Misuri.

Los modelos meteorológicos anticipan suficiente energía en la atmósfera y vientos más intensos en las Llanuras del Sur, lo que favorecería tormentas organizadas e incluso algunas supercélulas, que representan el mayor riesgo.

11:07am CST #SPC Day1 Outlook Marginal Risk: across parts of the southern/central Plains into Missouri and western Illinois https://t.co/TgJgC6cj9Y pic.twitter.com/6uPo8Z9Fdj — NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) March 3, 2026

Desde 2010, se han registrado más de 1.700 tornados en marzo, lo que refleja la actividad típica de esta época del año. Debido a las condiciones previstas, el Centro de Predicción de Tormentas elevó el riesgo al nivel 2 de 5 para el miércoles, con posibilidad de todos los tipos de clima severo.

Entre jueves y sábado, la amenaza se extenderá por varios días en las Llanuras centrales y del sur. El sistema avanzará hacia el valle medio del Misisipi mientras un frente frío se desplaza hacia Arkansas, Luisiana y Texas.

“Las tormentas eléctricas seguirán siendo posibles a lo largo y por delante del frente durante el día y hasta la noche”, señala un comunicado del FOX Forecast Center. “Sin embargo, los ingredientes para tiempo severo parecen algo más débiles que el miércoles, lo que debería limitar la amenaza general.”

Ciudades como Dallas, Oklahoma City y Kansas City podrían estar dentro de la zona de mayor impacto. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Aunque el riesgo disminuiría levemente el jueves, no desaparecerá. A partir del viernes, el aire húmedo volverá a inestabilizarse y, junto con el fortalecimiento de la corriente en chorro sobre las Llanuras del Sur, favorecerá el desarrollo de tormentas más intensas.

Las áreas con mayor riesgo incluyen el centro de Texas hasta el valle bajo del Misuri, con ciudades como Dallas, Oklahoma City y Kansas City dentro de la zona de posible impacto.

Las principales amenazas serán granizo grande y ráfagas de viento peligrosas, aunque no se descartan algunos tornados si las tormentas se organizan. Para el sábado, se espera la formación de un sistema más amplio en niveles altos sobre el oeste del país, reforzando el aire cálido y húmedo.

Ante este escenario, el Centro de Predicción de Tormentas ya emitió una perspectiva de clima severo a seis días para zonas del norte-centro de Texas hacia Arkansas y Luisiana.

Cuándo empieza la primavera y cuándo aumentarán las temperaturas en Estados Unidos

En este 2026, la primavera astronómica comenzará oficialmente en Estados Unidos el viernes 20 de marzo a las 10:46 a. m. (hora del Este), momento en el que ocurre el equinoccio de primavera; sin embargo, para fines de registros climáticos, la primavera meteorológica ya inició el 1 de marzo, marcando el periodo donde la atmósfera empieza su transición gradual hacia temperaturas más cálidas en gran parte del hemisferio norte.

En cuanto al frío, los pronósticos actuales indican un cambio abrupto hacia el calor esta misma semana de marzo para el centro y sur del país, con temperaturas que podrían superar los 21°C (70°F) en ciudades como Washington D.C. y Atlanta.

No obstante, el invierno se resistirá a irse del todo en el norte: regiones como Nueva Inglaterra y el Medio Oeste todavía enfrentan alertas de nieve y lluvia helada durante la primera quincena de marzo.

Se espera que el aire frío del Ártico provoque algunos episodios invernales tardíos antes de que el clima templado se establezca definitivamente en abril.

