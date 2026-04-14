Una amplia zona del Medio Oeste y las Llanuras de Estados Unidos vuelve a estar bajo amenaza de clima severo. Más de 130 millones de personas, desde Texas hasta Nueva York, podrían verse afectadas por tormentas intensas en los próximos días. Para este martes, el riesgo de tornados aumenta especialmente en una franja que va desde el este de Iowa hasta el sur de Wisconsin y el norte de Illinois. Ciudades como Chicago, Milwaukee y Des Moines están dentro de las áreas más vigiladas.

Esta nueva alerta llega después de que el lunes se registraran tormentas severas que dejaron tornados y granizo en estados como Minnesota, Wisconsin y Kansas. En esas zonas ya se reportaron daños importantes en viviendas y negocios.

En Kansas, un tornado dejó al menos dos personas heridas y provocó destrucción en la localidad de Hillsdale, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Miami en Kansas. También volcó casas rodantes y obligó al cierre de carreteras, mientras las autoridades mantienen operativos de seguridad y evaluación de daños.

El riesgo de tornados es alto en zonas del Medio Oeste como Illinois, Wisconsin e Iowa. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Además, varios condados reportaron cortes de energía tras el paso de las tormentas.

En Minnesota también se observaron tornados, aunque no se confirmaron daños significativos. Las tormentas en ese estado estuvieron acompañadas de granizo de gran tamaño, incluso del tamaño de pelotas de golf en algunas áreas.

Se espera que el mal tiempo continúe con más lluvias intensas y posibles inundaciones en los próximos días. (Foto: Apu GOMES / AFP) / APU GOMES

FOX Weather señala que para el miércoles se espera una nueva ronda de tormentas desde Texas hasta Nueva York, lo que podría agravar el riesgo de inundaciones en el Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos, donde ya se han acumulado varios días de lluvias intensas.

Los expertos advierten que este patrón de clima activo continuará durante la semana, con condiciones favorables para tormentas fuertes, ráfagas de viento, granizo y posibles tornados, además de lluvias intensas que podrían generar inundaciones repentinas en varias regiones.

Por qué es tan inestable el clima y cuándo empieza el calor en EE. UU.

La inestabilidad del clima en EE. UU. no depende de un año específico, sino de patrones que se repiten cada primavera. Ocurre porque el aire frío del norte choca con el aire cálido y húmedo del Golfo de México y además la corriente en chorro (jet stream) se vuelve más variable en esta época.

Esa combinación genera tormentas fuertes, cambios bruscos de temperatura y fenómenos como tornados.

En cuanto al calor, el patrón esperado es el mismo: empieza a consolidarse entre mayo y junio en gran parte del país, aunque puede adelantarse en el sur; sin embargo, abril y parte de mayo suelen seguir siendo inestables, con días cálidos seguidos de frentes fríos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!