El National Weather Service (NWS) emitió una alerta de tornado para Nueva York y Nueva Jersey debido al avance de un sistema de tormentas severas que podría generar tornados aislados, vientos destructivos, granizo e inundaciones repentinas durante este martes 21 de julio. La alerta, conocida como Tornado Watch (vigilancia de tornado), estará vigente hasta las 9:00 p.m. (hora del Este) y abarca a millones de personas en el noreste de Estados Unidos. Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los cambios del clima, ya que las condiciones podrían empeorar rápidamente.

Zonas bajo alerta de tornado en Nueva York y Nueva Jersey

La vigilancia incluye todo el estado de Nueva Jersey, con sus 21 condados, además de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island.

También se encuentran bajo vigilancia otras áreas de Nueva York, como Nassau County en Long Island y varios condados del Hudson Valley.

Zona Áreas incluidas Nueva Jersey Los 21 condados del estado Ciudad de Nueva York Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island Long Island Nassau County (Suffolk no está incluido actualmente) Hudson Valley Westchester, Rockland, Putnam, Orange, Sullivan, Ulster y Dutchess Otras regiones Centro y sur de Nueva York, western Connecticut, Pennsylvania y northern Delaware

¿Hasta qué hora estará vigente la alerta de tornado?

El Tornado Watch permanecerá activo hasta las 9:00 p.m. del martes 21 de julio. Sin embargo, el riesgo de lluvias intensas e inundaciones podría extenderse durante la madrugada.

El NWS mantiene además una alerta por inundaciones (Flood Watch) hasta las 2:00 a.m., aunque se espera que la amenaza principal disminuya cerca de la medianoche en la mayoría de las zonas.

El NWS advierte sobre vientos destructivos, granizo, lluvias intensas e inundaciones repentinas. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity"

Horas de mayor preocupación por tormentas severas

Los meteorólogos prevén varias rondas de lluvias y tormentas durante la tarde y noche. La ventana con mayor riesgo para Nueva York, el área metropolitana de Nueva Jersey y zonas cercanas será aproximadamente entre las 5:00 p.m. y las 9:00 p.m.

Durante ese periodo podrían registrarse:

Vientos fuertes y dañinos.

Tormentas capaces de producir tornados aislados.

Granizo.

Lluvias torrenciales con riesgo de inundaciones repentinas.

¿Qué amenazas se esperan en Nueva York y Nueva Jersey?

El sistema de tormentas podría generar condiciones peligrosas, especialmente en zonas urbanas con problemas de drenaje y áreas donde el suelo ya está saturado.

Amenaza Pronóstico Vientos Ráfagas destructivas de entre 55 y 70 mph Tornados Posibilidad de tornados aislados y de corta duración Granizo Hasta 1.5 pulgadas de diámetro Lluvia intensa Entre 1 y 3 pulgadas por hora en las tormentas más fuertes Acumulación de lluvia De 1 a 2 pulgadas, con zonas que podrían superar las 3 pulgadas Inundaciones Riesgo mayor en calles urbanas, zonas bajas y áreas con drenaje deficiente

El noreste de Nueva Jersey se encuentra entre las zonas con mayor riesgo local, mientras que el Storm Prediction Center identificó un corredor con mayor potencial de tornados desde el Hudson Valley hacia western Connecticut.

Autoridades piden precaución ante tormentas severas

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió que durante la tarde y noche podrían presentarse tormentas fuertes con posibilidad de vientos destructivos, lluvias intensas, granizo y tornados aislados.

En Nueva Jersey, la gobernadora Mikie Sherrill informó que algunos edificios estatales cerraron temprano debido al clima extremo y recomendó a los residentes mantenerse informados porque las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Las autoridades recordaron evitar desplazamientos innecesarios durante las tormentas, no conducir por calles inundadas y alejarse de cables eléctricos caídos.

Las zonas urbanas y el noreste de Nueva Jersey presentan mayor riesgo durante la tarde y noche. | Crédito: AFP / SPENCER PLATT

Recomendaciones para residentes y viajeros

Ante la alerta por tornados en Nueva York y Nueva Jersey, las autoridades recomiendan:

Buscar refugio dentro de un edificio sólido si una tormenta severa se aproxima.

Evitar caminar o conducir por zonas inundadas.

No permanecer en sótanos con acumulación de agua.

Mantenerse informado mediante los avisos oficiales del clima.

Tener precaución con ráfagas fuertes y caída de objetos.

La amenaza principal para Nueva York y Nueva Jersey continúa siendo el viento destructivo y las inundaciones repentinas, aunque los meteorólogos mantienen la posibilidad de tornados aislados durante las horas de mayor actividad de tormentas.

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