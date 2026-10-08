Los servicios meteorológicos de México y Estados Unidos siguen de cerca tres ciclones tropicales que representan un riesgo para las comunidades costeras. El huracán Isaías y las tormentas tropicales Simón y Rachel podrían ocasionar lluvias intensas, inundaciones, oleaje elevado y, en algunos casos, tornados. Hasta la mañana de este jueves 8 de octubre, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) mantenía vigilancia sobre estos sistemas. A continuación, te contamos cuándo podrían tocar tierra, cuáles son sus posibles zonas de impacto y los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Esta imagen satelital facilitada por el Instituto Cooperativo de Investigación en la Atmósfera de la Universidad Estatal de Colorado y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (CIRA/CSU y NOAA) muestra la tormenta tropical Isaias desarrollándose sobre el Golfo de México, frente a las costas de Estados Unidos y México, el 7 de octubre de 2026 a las 15:16 UTC (Foto cedida / CIRA/CSU / AFP)

CUÁNDO TOCARÍAN TIERRA Y CUÁLES SERÍAN LAS ZONAS DE IMPACTO, SEGÚN EL NWS Y EL NHC

Los tres sistemas tienen impactos distintos. Así tenemos:

ISAÍAS: COSTA DEL GOLFO

El NHC prevé que el centro de Isaías cruce la costa oriental-central o noreste del golfo en unas 36 a 42 horas, precisó en su número de aviso 9 a las 4:00 p.m. (CDT) de este jueves 8 de octubre de 2026.

El sistema se mantendría como un huracán peligroso al tocar tierra y después avanzaría debilitándose sobre el sureste estadounidense.

El área bajo mayor atención abarca desde el sureste de Luisiana y la costa de Misisipi hasta Alabama y el oeste de Florida; el pronóstico sitúa el posible impacto entre la noche del viernes 9 y las primeras horas del sábado 10 de octubre, publica el sitio web DTN.

En México, sus bandas exteriores ya favorecen lluvias muy intensas en Campeche y se desplazarían hacia Yucatán, aunque el SMN no proyectaba un impacto directo del centro del ciclón en territorio mexicano, precisa EFE.

SIMÓN: SUROESTE DE MÉXICO

Simón se formó en el Pacífico oriental al sur de Oaxaca y se pronostica que se fortalezca rápidamente durante el fin de semana.

Si bien su impacto se concentra en México, su evolución resulta relevante para el panorama del Pacífico. Se prevé que Simón continúe con su desplazamiento actual durante este jueves. El viernes cambiaría gradualmente su rumbo hacia el oeste-noroeste y luego al norte-noroeste; para la noche podría dirigirse al norte y acercarse a la costa del suroeste de México el sábado.

“Este pronóstico sitúa el núcleo del sistema tierra adentro sobre el suroeste y el centro-oeste de México el sábado por la tarde o el sábado por la noche”, señala NHC.

Se anticipan precipitaciones de 8 a 12 pulgadas en distintas zonas del suroeste mexicano. En puntos aislados de Colima y Michoacán, la lluvia acumulada podría situarse entre 15 y 25 pulgadas hasta el domingo, lo que aumentaría el peligro de inundaciones y derrumbes, particularmente en áreas montañosas o de relieve accidentado.

RACHEL: BAJA CALIFORNIA

Rachel se debilita sobre el Pacífico, pero el NHC indica que girará al noreste y se dirigirá hacia Baja California a partir del viernes.

El pronóstico la ubica muy cerca de la frontera entre California y México el domingo por la mañana, probablemente ya como ciclón postropical, aunque todavía podría producir oleaje peligroso, lluvias y rachas de viento en Baja California y el sur de California.

“Se espera que fuertes vientos racheados asociados con los remanentes de Rachel se extiendan por zonas interiores del suroeste de EE.UU., especialmente en áreas de terreno elevado, desde este fin de semana hasta principios de la próxima semana”, publica el número de aviso 47 de NHC. Asimismo, señala que Rachel y la humedad asociada con el sistema se extenderán sobre partes del suroeste de los Estados Unidos y el norte de la península de Baja California durante este fin de semana, lo que provocará un aumento en la cobertura de lluvias y potencial de inundaciones repentinas en zonas urbanas.

IMPACTOS, FECHAS Y ZONAS DE IMPACTO DE CADA FENÓMENO

En esta tabla resumimos cómo cada fenómeno meteorológico impactará en diferentes zonas, las fechas de llegará a tierra y más.

Ciclón Fecha prevista de impacto o mayor riesgo Zonas bajo amenaza Impactos principales previstos Huracán Isaías Viernes 9 por la noche o madrugada del sábado 10 de octubre; lluvias e impactos interiores durante el fin de semana. Costa norte del golfo de EE.UU., desde el sureste de Luisiana hasta Florida; mayor riesgo en el Panhandle de Florida, sur de Alabama y sur de Misisipi.



También puede afectar zonas de Alabama central y norte, Georgia occidental y norte. Marejada ciclónica potencialmente mortal entre la desembocadura del río Misisipi y el río Suwannee, en Florida; vientos con fuerza de huracán; lluvias de 3 a 8 pulgadas, con acumulados localizados de hasta 15 pulgadas; inundaciones repentinas, urbanas y fluviales. Simón Sábado 10 por la mañana y también por la noche, con efectos que pueden continuar hasta inicios de la semana siguiente. Costa centro-occidental de México; hay vigilancia de huracán desde Manzanillo hasta Punta Mita.



También habrá efectos de lluvia en partes del suroeste mexicano. Podría aproximarse como huracán mayor; riesgo creciente de vientos destructivos y marejada ciclónica; lluvias intensas capaces de provocar inundaciones y deslaves; oleaje peligroso y corrientes de resaca. Rachel Fin de semana, especialmente entre sábado 10 y domingo 11 de octubre. La hora y el punto de aproximación continúan siendo inciertos. Norte de Baja California, el norte del golfo de California y el sur de California.



En general, noroeste de México y suroeste de EE.UU. Lluvias fuertes, vientos de tormenta tropical, inundaciones costeras y oleaje peligroso.



El NHC advierte que esos riesgos pueden ocurrir aunque el sistema llegue como ciclón postropical.

RECOMENDACIONES

Sigue los avisos oficiales del NHC, NWS, Protección Civil y autoridades locales; la trayectoria e intensidad de los ciclones puede cambiar rápidamente.

Si vives en una zona costera o inundable, identifica con anticipación rutas de evacuación y refugios cercanos, y respeta cualquier orden de desalojo.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, documentos importantes, linterna, baterías, cargador portátil y efectivo.

Evita playas, muelles, ríos y zonas bajas: la marejada, el oleaje y las corrientes de resaca pueden ser peligrosos incluso lejos del centro del ciclón.

No cruces calles o carreteras inundadas a pie ni en vehículo.

Asegura objetos del exterior, carga teléfonos y dispositivos, y ten combustible suficiente si usas automóvil.

Mantén a familiares y vecinos informados, especialmente adultos mayores, personas con discapacidad y quienes viven solos.