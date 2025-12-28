La sensación de que “todo el mundo está con gripe” este año no es una exageración. Los casos se han multiplicado y, en muchos pacientes, los síntomas están siendo más intensos de lo habitual.

La situación es especialmente preocupante en Nueva York. Datos preliminares de hospitales indican que, durante la semana del 20 de diciembre, más personas acudieron a las salas de emergencia por síntomas gripales que en cualquier otra semana de los últimos diez años. ¿Lo más inquietante? El brote aún no ha alcanzado su punto máximo.

“No hemos llegado todavía al pico”, advirtió la epidemióloga especializada en enfermedades infecciosas Caitlin Rivers, de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, en declaraciones al New York Times.

La experta explicó que la temporada de gripe comenzó antes de lo habitual y que los contagios han ido en aumento a lo largo de diciembre.

Datos hospitalarios muestran un aumento histórico de visitas a emergencias por síntomas gripales. (Foto referencial: Freepik)

Las cifras muestran un aumento de infecciones en todos los distritos de la ciudad. En Manhattan, los casos aumentaron un 104% entre el 6 y el 13 de diciembre. En el Bronx el alza fue del 98%, en Staten Island del 75%, en Queens del 65% y en Brooklyn del 58%.

Solo en la última semana se registraron 9.857 visitas a emergencias por cuadros similares a la gripe, un número superior al de temporadas consideradas de alta gravedad por los CDC.

Aunque la mayoría de las personas con gripe no acude al hospital ni se realiza pruebas, los test positivos también alcanzaron niveles récord. En la segunda semana de diciembre, los laboratorios reportaron más de 24.600 resultados positivos en la ciudad. Además, la asistencia escolar cayó de forma notable en los días previos a las vacaciones de Navidad.

Los especialistas señalan varias razones detrás de esta llamada “super gripe”. Una de las principales es que menos personas se vacunaron este año. A esto se suma que la vacuna actual no es tan efectiva como se esperaba, ya que el virus mutó después de que comenzara su producción. En adultos, la eficacia se estima entre el 32% y el 39%, mientras que en niños alcanza entre el 72% y el 75%.

Expertos advierten que el brote seguirá creciendo en las próximas semanas. (Foto referencial: Freepik)

“El tipo de virus predominante no está bien alineado con la vacuna de este año, lo que significa que una mayor parte de la población es susceptible a la gripe”, explicó Neil Maniar, director del programa de maestría en salud pública de la Universidad Northeastern.

La cepa dominante es una mutación del virus H3N2, conocida como subclado K, que está impulsando el aumento de casos a nivel mundial.

Los síntomas de esta temporada no se diferencian mucho de los habituales: fiebre, cansancio extremo, dolores corporales, escalofríos, congestión nasal, dolor de garganta y, en algunos casos, vómitos o diarrea.

Pese a la menor efectividad, los expertos recomiendan vacunarse si aún no se ha hecho.

La menor vacunación y una cepa del virus poco alineada con la vacuna explican el aumento de contagios. (Foto referencial: Freepik)

“Asegúrese de beber muchos líquidos, descansar lo suficiente y tomar Tylenol o Advil para controlar la fiebre, el dolor de cabeza y los dolores musculares en casa”, aconsejó el doctor Mark Mulligan, director del Centro de Vacunas de NYU Langone Health, en conversación con el New York Post.

Los expertos recomiendan quedarse en casa y consultar al médico si hay dificultad para respirar o si los síntomas empeoran tras varios días.

Lo que debes saber sobre la gripe H3N2

El H3N2 es un subtipo del virus de la influenza tipo A, responsable de gran parte de los brotes de gripe común en humanos. A diferencia de otros virus, el H3N2 tiene una gran capacidad de mutar rápidamente, lo que a veces lo hace más agresivo y resistente a las vacunas de temporada. Se transmite fácilmente a través de gotas de saliva al toser, estornudar o por el contacto con superficies contaminadas, afectando principalmente el sistema respiratorio.

Los síntomas aparecen de forma repentina e incluyen fiebre alta, dolor muscular intenso, fatiga extrema, tos seca y dolor de garganta; en casos más graves, especialmente en niños o ancianos, puede derivar en complicaciones como la neumonía. La causa principal es la infección viral por contacto directo con personas enfermas. Es un virus estacional, por lo que su propagación aumenta significativamente durante los meses de invierno o en climas húmedos.

En cuanto al tratamiento, al ser un virus, no se cura con antibióticos. El manejo se centra en el descanso, la hidratación constante y el uso de analgésicos para controlar la fiebre y el dolor. En pacientes de alto riesgo, los médicos pueden recetar antivirales específicos (como el oseltamivir) para reducir la duración de la enfermedad.

La mejor prevención sigue siendo la vacuna anual contra la gripe, que se actualiza cada año para combatir las cepas de H3N2 más recientes.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí