Recientemente, un virus estomacal ha comenzado a propagarse con fuerza en diversas comunidades del estado de Texas , ocasionando preocupación entre las familias. Si bien los síntomas pueden aparecer de manera repentina y resultarían muy incómodos, es clave que sepas cómo se propaga para que mantengas protegidos a los integrantes de tu familia. En esta nota, te explicaré cómo identificar las señales de alerta, qué medidas debes tomar para frenar el contagio y en qué áreas del ‘Estado de la Estrella Solitaria’ se ha detectado una mayor presencia de casos.

Hay una creciente inquietud debido a las advertencias de múltiples de familias locales sobre la percepción de un virus estomacal en diferentes zonas del estado; no obstante, las autoridades locales aún no han emitido una alerta formal de esta situación.

De qué virus se trataría

Los especialistas en salud pública han vinculado el incremento de dicho mal en el estado con la propagación del norovirus, un patógeno altamente contagioso que causa vómitos y diarrea en gran parte de Estados Unidos, cuya incidencia suele intensificarse a inicios de primavera.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el norovirus es responsable de aproximadamente 2,500 brotes anuales en EE.UU., propagándose con facilidad en entornos cerrados como escuelas, oficinas, restaurantes y hogares.

Ante la preocupación, el Departamento de Servicios de Salud de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés) está monitoreando de cerca la actividad del virus y solicita a los centros médicos y laboratorios en enviar muestras durante la investigación de brotes.

El norovirus se trata de un patógeno altamente contagioso que aparece frecuentemente en temporada de primavera. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

En qué ciudades está presente el norovirus

De acuerdo al reporte de N+ Univision , las familias que han alertado sobre la presencia de este virus en sus localidades residen principalmente en Dallas, Fort Worth y otros sectores situados en la zona del ‘Estado de la Estrella Solitaria’.

Cómo reconocer los síntomas del norovirus

Este patógeno se caracteriza por manifestarse de manera repentina, presentando síntomas como vómitos, diarrea, náuseas y fuertes dolores estomacales. Los pacientes también pueden experimentar fiebre leve, cefaleas o una sensación de fatiga.

El CDC considera que el periodo de incubación del norovirus rige entre las 12 y 48 horas posteriores a la exposición al virus. Por lo general, las personas afectadas se recuperan por completo en un máximo de tres días.

El periodo de incubación del norovirus rige entre 12 a 48 horas posteriores al contagio. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo evitar el contagio por norovirus

El mayor peligro que conlleva este virus es la deshidratación, motivo por el cual los especialistas médicos aconsejan tomar agua con frecuencia como medida primaria de cuidado.

Para contener la propagación del virus, los organismos de salud recomiendan seguir con estos tres protocolos básicos: lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, desinfectar las superficies del hogar y evitar la preparación de alimentos para terceros hasta cumplirse las 48 horas posteriores a la desaparición de las molestias físicas.

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