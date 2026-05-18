Si bien todavía no es ley y se encuentra en periodo de comentarios públicos hasta el 6 de julio de 2026, el temor ya empieza a rondar entre los inmigrantes, ¿el motivo? el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha propuesto importantes modificaciones al formulario AR-11, un requisito legal con el que los solicitantes notifican un cambio de dirección en un plazo de 10 días tras la mudanza. Históricamente solo servía para actualizar este dato y ahora podría convertirse en otra herramienta para recopilar información personal adicional de inmigrantes. Estar informados es necesario en este contexto de nuevas políticas migratorias bajo el gobierno de Donald Trump y aquí te dejo la información que se conoce hasta el momento sobre este proyecto que podría tener implicaciones complejas para muchas familias que llegaron a EE.UU. en búsqueda de un mejor futuro.

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USCIS podría pedir datos sobre Información laboral y de educación. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué es el formulario AR-11?

Conocido también como Tarjeta de Cambio de Dirección para Extranjeros es utilizado para notificar oficialmente al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) sobre un cambio de domicilio. La ley exige a la mayoría de los no ciudadanos presentar este cambio dentro de los 10 días posteriores a la mudanza. Se realiza de manera gratuita y rápida de dos formas:

En línea desde USCIS: Ingresa a tu cuenta en línea o a través de la página oficial de Cambio de Dirección de USCIS usando la herramienta E-COA. Inicia sesión, ve al menú desplegable “Mi cuenta” (My Account) y selecciona “Cambiar mi dirección” (Change your address).

Ingresa a tu cuenta en línea o a través de la página oficial de Cambio de Dirección de USCIS usando la herramienta E-COA. Inicia sesión, ve al menú desplegable “Mi cuenta” (My Account) y selecciona “Cambiar mi dirección” (Change your address). Por correo postal: ingresa a la página del formulario AR-11 y descarga la versión para imprimirla. Envía el formulario completado y firmado al centro de atención correspondiente indicado en la sección de direcciones de la página oficial de Notificación de Cambio de Dirección de USCIS.

Llenar y presentar el formulario AR-11 es un trámite completamente gratuito. (Foto: USCIS)

Los cambios que propone el USCIS para el formulario AR-11

Como ya te lo comenté, la propuesta aún no es ley, fue publicada el 7 de mayo y se están recogiendo comentarios mediante el Federal Register durante 60 días, es decir, hasta el 6 de julio de 2026, pero ya está generando mucha preocupación porque podría expandir la cantidad de información personal que inmigrantes tienen que compartir con el gobierno al actualizar su dirección.

Ahora podrían pedir datos sobre:

Empleo - dónde trabajan

Dónde estudian

Si reciben beneficios públicos

“Esto no es un simple cambio de dirección (…) Según USCIS, esta información podría usarse para hacer cumplir leyes migratorias y temas relacionados con Public Charge (reglas de carga pública) o beneficios públicos. Esto todavía no es una regla final y no ha entrado en vigor. Después del 6 de julio, USCIS revisará los comentarios, podría hacer cambios, y luego la propuesta tendría que ser aprobada por la Oficina de Administración y Presupuesto antes de implementarse oficialmente, ¿por qué es importante? el formulario AR-11 históricamente solo servía para actualizar un cambio de dirección y ahora podría convertirse en otra herramienta para recopilar información personal adicional de inmigrantes. La mayoría de no ciudadanos tiene la obligación legal de reportar cambios de direcciones dentro de 10 días de mudarse, incluyendo los residentes permanentes”, explicó la abogada de inmigración Ana Gabriela Urizar.

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