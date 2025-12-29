Las autoridades sanitarias encendieron la alerta por una posible exposición al sarampión coincidiendo con el aumento de viajes por las festividades de Año Nuevo. El aviso se emitió después de confirmarse que una persona infectada transitó por una terminal aérea muy concurrida mientras podía contagiar a otros pasajeros. En un comunicado actualizado, el Departamento de Salud de Nueva Jersey informó sobre “un caso recientemente identificado de sarampión en una persona no residente de Nueva Jersey que viajó en tránsito mientras estaba en período infeccioso”.

Las autoridades corrigieron además la fecha inicial del posible contacto, que ya no sería el 19 de diciembre, sino el 12 de diciembre, en un lapso que se extendió desde la mañana hasta la noche.

El lugar señalado es el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, donde el paso del viajero ocurrió entre las 7:00 a. m. en la Terminal B y las 7:00 p. m. en la Terminal C. Según los especialistas, quienes estuvieron allí durante ese intervalo podrían desarrollar síntomas incluso varias semanas después.

El contacto habría ocurrido el 12 de diciembre en las terminales B y C, en un período de alto movimiento por las fiestas. (Foto: EFE/ Rodrigo Jiménez) / Rodrigo Jiménez

Las autoridades explicaron que los signos de la enfermedad podrían aparecer hasta el 2 de enero, por lo que piden a quienes sospechen haber estado expuestos que extremen precauciones. En caso de presentar síntomas, se recomienda comunicarse primero con un médico o con el departamento de salud local antes de acudir en persona a un centro médico.

“Se pueden hacer arreglos especiales para la evaluación mientras se protege a otros pacientes y al personal médico de una posible infección. Por favor, no visite un centro médico sin llamar antes”, señala el aviso oficial, subrayando la importancia de evitar contagios adicionales.

En lo que va del año, Nueva Jersey ya confirmó 11 casos de sarampión, una cifra mayor a la registrada en 2024. Este episodio se suma a un aumento a nivel nacional: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportan 2.012 casos en Estados Unidos este año, frente a los 285 confirmados el año anterior, y advierten que la gran mayoría de los afectados no estaba vacunada.

Las autoridades advirtieron que los síntomas podrían aparecer hasta el 2 de enero y pidieron no acudir a centros médicos sin avisar previamente. (Foto: AFP)

Aunque el sarampión suele asociarse a una erupción cutánea, el CDC recuerda que “el sarampión no es solo un pequeño sarpullido” y advierte que puede ser grave, especialmente en bebés y niños pequeños.

La enfermedad puede provocar fiebre alta, tos, neumonía, inflamación cerebral e incluso la muerte; de hecho, en 2025 ya se han registrado tres fallecimientos, incluido el de un niño no vacunado en Texas.

Cómo actuar si tú o un conocido presentan posibles síntomas de sarampión

Si sospechas que tienes sarampión en EE. UU., los CDC sugieren llamar por teléfono al médico antes de acudir a cualquier centro de salud. No entres directamente a una clínica o sala de emergencias, ya que podrías contagiar a otros en la sala de espera. Al llamar, informa sobre tus síntomas para que el personal pueda coordinar una entrada aislada y evitar la propagación del virus, el cual permanece en el aire hasta por dos horas.

Mientras esperas atención, debes aislarte por completo en casa y evitar ir al trabajo, escuela o lugares públicos. El sarampión se identifica inicialmente por fiebre alta, tos, moqueo y ojos rojos, seguidos de un sarpullido que comienza en la cara. Si estuviste expuesto y no estás vacunado, la vacuna MMR puede prevenir la enfermedad si se aplica dentro de las 72 horas posteriores al contacto, por lo que la rapidez es vital.

El sistema de salud de EE. UU. considera el sarampión una enfermedad de notificación obligatoria, por lo que las autoridades locales de salud pública te contactarán para realizar un rastreo de contactos. Esto ayuda a proteger a personas vulnerables, como niños pequeños o personas con sistemas inmunitarios débiles, quienes tienen un mayor riesgo de complicaciones graves.

