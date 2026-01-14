En California se ha encendido una alerta sanitaria que tomó por sorpresa a muchas familias que disfrutan salir al parque después de la lluvia, caminar por senderos arbolados los fines de semana o cocinar en casa con ingredientes “naturales” y cercanos a la tierra. En varias comunidades latinas del estado, especialmente en el norte y el centro, recolectar hongos silvestres puede verse como una extensión de costumbres traídas de México, Centroamérica o Sudamérica: ir al monte, llenar una bolsa con lo que parece comestible y luego transformarlo en sopas, guisos o platillos caseros que recuerdan al país de origen. Pero esta práctica, que para algunos tiene un significado emocional y familiar muy fuerte, se ha convertido en un riesgo real de salud pública que preocupa a médicos y autoridades, porque un solo error al identificar un hongo puede terminar en una emergencia médica grave que afecta no solo a la persona intoxicada, sino a toda la familia que la rodea.

Lo que más inquieta a los especialistas es que este peligro no está escondido en bosques remotos ni en zonas montañosas de difícil acceso, sino que aparece en lugares donde la vida cotidiana transcurre con normalidad: parques urbanos, jardines frente a los departamentos, áreas verdes de complejos habitacionales, camellones, patios de escuelas y hasta las banquetas donde juegan los niños después de la escuela. En ciudades del norte de California, en el Área de la Bahía y en zonas costeras y suburbanas, los hongos silvestres han empezado a crecer con fuerza después de las lluvias, mezclándose con el paisaje cotidiano de familias que salen a pasear con sus hijos o a caminar con sus mascotas sin imaginar que un pequeño hongo puede convertirse en una amenaza mortal.

UN BROTE QUE PREOCUPA A LAS AUTORIDADES, AL IGUAL QUE LAS CIFRAS

En el periodo comprendido entre el 18 de noviembre y el 4 de enero, las autoridades de salud de California han registrado 35 casos de envenenamiento por hongos silvestres en todo el estado. Dentro de ese grupo, tres personas perdieron la vida tras consumirlos y otras tres necesitaron un trasplante de hígado para sobrevivir al daño severo provocado por las toxinas, una cifra que los expertos consideran extraordinariamente alta para un lapso tan corto.

Las autoridades sanitarias del estado han tenido que salir a advertir con urgencia sobre un aumento inusual de intoxicaciones graves, varias de ellas mortales, que se han concentrado en el norte de California y en zonas donde la recolección casual de hongos no formaba parte del día a día hasta hace poco. El mensaje oficial es claro: aunque la práctica parezca inocente o “natural”, el riesgo es real y puede tener consecuencias irreversibles.

UN RIESGO MÁS CERCANO DE LO QUE PARECE

Cuando uno escucha hablar de hongos venenosos, suele pensar en algo poco común o fácil de evitar, casi como un peligro lejano asociado a bosques densos o excursiones extremas. Sin embargo, la realidad que están describiendo médicos y funcionarios de salud en California es muy distinta y sitúa el problema en espacios cotidianos que cualquier familia hispana reconoce.

El riesgo está más presente de lo que parece, especialmente en zonas urbanas y suburbanas del norte del estado, donde muchas personas jamás imaginarían que un simple hongo que crece cerca del árbol de la banqueta, en el pasto del parque o junto a un área de juegos infantiles puede terminar en un trasplante de hígado o incluso en la muerte. Esta percepción de falsa seguridad es uno de los factores que más preocupa a las autoridades.

EL ENEMIGO SILENCIOSO: EL HONGO “DEATH CAP”

Detrás de buena parte de estas intoxicaciones se encuentra un hongo extremadamente peligroso conocido como death cap o Amanita phalloides, considerado uno de los más letales del mundo por la potencia de sus toxinas. Este hongo contiene sustancias capaces de destruir el hígado y los riñones incluso en cantidades muy pequeñas, lo que explica la gravedad de muchos de los casos reportados.

Lo más inquietante para la población es que el death cap puede parecer inofensivo: su aspecto se confunde con el de hongos comestibles que muchas personas creen reconocer “a simple vista” por color, forma o tamaño. Expertos han advertido que esta similitud visual puede engañar tanto a personas sin experiencia como a quienes crecieron recolectando en el campo, y remarcan que ni siquiera los recolectores habituales están totalmente a salvo de cometer un error fatal.

El hongo death cap es el que está causante serios problemas de envenenamiento (Foto: Provincial Health Services Authority) / Michael G. Wood

EL CLIMA, UN FACTOR QUE IMPULSA EL PROBLEMA

Otro elemento que ayuda a entender este brote es el clima, especialmente en el norte de California. Las lluvias tempranas y un otoño con temperaturas suaves han favorecido la proliferación de hongos en amplias zonas, desde parques y jardines hasta aceras y áreas verdes urbanas frecuentadas por familias latinas.

Esto explica por qué los casos no se limitan a zonas rurales o boscosas alejadas de las ciudades. Los hongos peligrosos pueden aparecer en vecindarios residenciales, cerca de árboles ornamentales, en áreas comunes de complejos de apartamentos y en espacios públicos donde hay alta circulación de personas, lo que aumenta el riesgo de contacto accidental, especialmente para niños y mascotas.

SÍNTOMAS QUE PUEDEN ENGAÑAR

Uno de los aspectos más peligrosos de este tipo de intoxicación es la forma en que se manifiesta en el cuerpo. Los síntomas iniciales suelen aparecer dentro de las primeras 24 horas e incluyen vómitos, diarrea, dolor abdominal y deshidratación, cuadros que muchas familias asocian con una “gastroenteritis” o algo pasajero.

El problema es que, tras ese primer episodio, la persona puede sentir una mejoría temporal y pensar que todo quedó atrás. Días después, cuando parece que la situación se estabilizó, aparece el daño real: falla hepática grave y daño renal, que puede ser mortal si no se trata a tiempo en un hospital con recursos especializados.

NIÑOS, LOS MÁS VULNERABLES

Las autoridades sanitarias han sido enfáticas en un punto que no se puede ignorar: los niños pequeños concentran una parte importante de las intoxicaciones por hongos, en muchos casos porque juegan en el pasto, tocan lo que les llama la atención y pueden llevarse objetos a la boca sin que los adultos se den cuenta.

Por eso, se pide a padres, madres y cuidadores —incluidas las familias que suelen pasar las tardes en parques de barrio, campos deportivos o áreas verdes de complejos de apartamentos— que vigilen con especial atención a los menores cuando juegan en lugares donde crecen hongos, así como a las mascotas que podrían ingerirlos al olfatear el césped.

Autoridades en California han manifestado que hasta los más expertos son incapaces de reconocer que se trata de hongos venenosos (Foto: Royal Botanic Gardens Victoria)

ADVERTENCIAS CLARAS: NO HAY FORMA SEGURA DE “PREPARARLOS”

Un mensaje que expertos y autoridades repiten una y otra vez es que cocinar, hervir, congelar o secar hongos venenosos no los vuelve seguros. Las toxinas responsables del daño hepático no se destruyen con métodos caseros, por más tiempo que se mantengan en la olla o por más que se sigan recetas tradicionales.

La recomendación oficial es tajante: solo consumir hongos comprados en supermercados o comercios de confianza, evitando productos de origen dudoso o recolectados directamente del suelo, aunque a simple vista parezcan apetecibles. Si alguien sospecha que ha ingerido un hongo silvestre peligroso, debe acudir de inmediato a una sala de emergencias y, si es posible, llevar restos del hongo o una foto del lugar donde fue recolectado para ayudar en el diagnóstico.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!