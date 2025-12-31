Decenas de pasajeros se enfermaron durante un viaje de Celebrity Cruises a fines de diciembre, lo que encendió las alertas sanitarias. El incidente ocurrió a bordo del crucero Celebrity Eclipse, según informaron las autoridades de salud de Estados Unidos.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 95 de los 3.042 pasajeros reportaron síntomas de enfermedad durante el viaje, que se realizó entre el sábado 20 y el domingo 28 de diciembre. Además, nueve miembros de la tripulación también se enfermaron durante la travesía.

El crucero partió y regresó a Fort Lauderdale, Florida, y realizó varias escalas en el Caribe. Entre los destinos visitados estuvieron St. Johns (Antigua), Philipsburg (San Martín), San Juan (Puerto Rico) y Puerto Plata–Amber Cove (República Dominicana).

El viaje partió de Florida y recorrió varios destinos del Caribe antes de regresar a Fort Lauderdale. (Foto referencial: Freepik)

El brote fue notificado al Programa de Saneamiento de Embarcaciones (Vessel Sanitation Program, VSP) el último día del viaje. Los síntomas más comunes entre los afectados fueron vómitos, diarrea y calambres abdominales, aunque hasta el momento no se ha determinado la causa exacta del brote.

La revista People informa que, como respuesta, Celebrity Cruises incrementó sus procedimientos de limpieza y desinfección y trabajó en coordinación con el VSP para reforzar las medidas sanitarias. La tripulación también aisló a los pasajeros y empleados enfermos y recogió muestras para realizar pruebas médicas.

Por su parte, el CDC señaló que el VSP supervisó la situación de forma remota, revisando tanto la respuesta al brote como los protocolos de higiene del barco. Hasta ahora, Celebrity Cruises no ha emitido comentarios adicionales sobre el caso.

El CDC supervisó la respuesta sanitaria del barco y reforzó sus recomendaciones de prevención. (Foto referencial: Pixabay)

En total, el CDC informó que se han registrado 22 brotes de enfermedades en cruceros durante 2025, de los cuales 16 fueron causados por norovirus.

Para reducir riesgos, la agencia recomienda lavarse las manos con frecuencia, mantenerse bien hidratado y avisar de inmediato al personal médico del barco en caso de presentar síntomas.

El protocolo a seguir si se detecta una enfermedad en un crucero

Según CruiseMapper, el protocolo ante un brote de enfermedad en un crucero está regulado principalmente por el Programa de Saneamiento de Embarcaciones (VSP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Las navieras deben monitorear constantemente los casos gastrointestinales. Es obligatorio informar al CDC cuando los afectados alcanzan el 3% del total a bordo. Además, los estándares de 2025 exigen registros detallados de cada caso individual para detectar brotes de norovirus antes de que se propaguen.

Al detectar un caso, el paciente debe ser aislado de inmediato en su camarote. El equipo médico recolecta muestras biológicas para análisis en tierra, mientras asegura que el pasajero reciba atención y alimentos en su habitación para evitar más contagios.

Ante un brote, se activa una limpieza intensiva con desinfectantes de alta potencia. Si es necesario, inspectores del CDC intervienen directamente en el barco para supervisar la higiene en bufés y sistemas de agua, evaluando la efectividad de los protocolos de saneamiento.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí