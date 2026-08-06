Al menos 345 personas en 27 estados de Estados Unidos se han enfermado con la misma cepa de salmonella relacionada con jalapeños contaminados, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) el 5 de agosto. Hasta el momento no se han reportado muertes, pero 36 personas fueron hospitalizadas debido a la infección. Las autoridades señalaron que la investigación continúa para determinar el alcance total del brote.

Según las mencionadas agencias, el brote está relacionado con jalapeños provenientes de un productor ubicado en Sinaloa, México, que fueron distribuidos en Estados Unidos por Coast Citrus Distributors.

La empresa informó que los productos se enviaron principalmente a restaurantes y distribuidores mayoristas, por lo que ya inició un retiro del mercado y está notificando a sus clientes para evitar que los chiles sigan siendo consumidos.

Chipotle y Qdoba retiraron los jalapeños de sus restaurantes

El anuncio se produjo después de que Chipotle Mexican Grill retirara los jalapeños de todos sus restaurantes en Estados Unidos, luego de que estos fueran relacionados con un brote de salmonella en Minnesota que enfermó a más de 100 personas.

Tras conocer la situación, tanto Chipotle como Qdoba dejaron de servir los jalapeños afectados. Los CDC indicaron que “dadas las acciones para retirar el producto de sus establecimientos, ninguno de estos restaurantes se considera un riesgo actual para los consumidores en este brote”.

Los jalapeños fueron distribuidos principalmente a restaurantes y mayoristas, mientras continúa el retiro de los productos afectados. (Foto: Pexels)

La FDA investiga si también llegaron a supermercados

Las autoridades sanitarias informaron que la FDA sigue investigando si los jalapeños retirados también fueron distribuidos a supermercados. En caso de confirmarse, la agencia podría anunciar nuevos retiros del mercado en los próximos días.

Los CDC recomendaron que cualquier persona que tenga en casa los jalapeños afectados no los consuma y los deseche de inmediato.

Además, la FDA aconseja buscar atención médica si una persona presenta síntomas después de haber ingerido estos productos.

Según la agencia, los casos de salmonella relacionados con los jalapeños se han registrado en los siguientes estados:

Alabama

Arkansas

California

Colorado

Georgia

Illinois

Indiana

Kansas

Kentucky

Louisiana

Michigan

Minnesota

Missouri

Montana

Nebraska

North Carolina

North Dakota

Ohio

Oklahoma

South Carolina

Tennessee

Texas

Utah

Virginia

Washington

Wisconsin

Wyoming

¿Qué es la salmonella y cuáles son sus síntomas?

Según los CDC, la salmonella es una bacteria que puede provocar infecciones graves, especialmente en niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con el sistema inmunológico debilitado.

Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 72 horas después de consumir un alimento contaminado.

Entre los signos más comunes se encuentran la diarrea, la fiebre y los cólicos abdominales.

Aunque la mayoría de las personas se recupera sin tratamiento, algunos casos pueden requerir hospitalización, por lo que las autoridades recomiendan acudir al médico si los síntomas son intensos o persistentes.