Autoridades de salud recomendaron a la población evitar ingresar al océano en varias playas del condado de Los Angeles County, en California, luego de las lluvias recientes que podrían haber elevado los niveles de bacterias en el agua.

La advertencia fue emitida por el Los Angeles County Department of Public Health, que pidió especialmente no entrar al mar cerca de desagües pluviales, ríos y arroyos, zonas donde suele acumularse el agua de escorrentía tras las precipitaciones.

Según las autoridades, incluso lluvias ligeras pueden arrastrar contaminantes desde calles y áreas cercanas hacia el océano, lo que representa riesgos para la salud de residentes y visitantes.

NBC4 reportó que la alerta de calidad del agua permaneció activa hasta la madrugada del miércoles. Además, las autoridades indicaron que la escorrentía no solo afecta el mar, sino que también puede extender contaminantes a la arena de la playa.

Según el Los Angeles County Department of Public Health, el agua podría contener bacterias, químicos y otros contaminantes arrastrados por la escorrentía. (Foto referencial: Freepik)

“Las aguas recreativas del océano y la bahía, especialmente cerca de los desagües pluviales, arroyos y ríos, pueden estar contaminadas con bacterias, productos químicos, escombros, basura y otros peligros para la salud pública de las calles de las ciudades y áreas montañosas después de una lluvia”, señaló el departamento.

“Las personas que entren al agua en estas áreas podrían enfermarse. Los avisos de lluvia permanecen vigentes durante 72 horas después de que termine la lluvia”, agregaron.

Funcionarios explicaron que, tras la lluvia, los niveles de bacterias suelen mantenerse altos durante varios días, por lo que actividades como nadar, surfear o jugar en el agua no son recomendables.

La advertencia estará vigente al menos durante 72 horas después de que termine la lluvia. (Foto referencial: Pixabay)

El contacto con agua contaminada puede provocar náuseas, diarrea, irritaciones en ojos, garganta y oídos, además de infecciones o sarpullidos, especialmente en personas con heridas abiertas o sistemas inmunológicos más vulnerables.

Cabe destacar que, aunque esta alerta específica ya concluyó, las autoridades sanitarias recuerdan que el riesgo de contaminación bacteriana es una constante tras cada precipitación.

Por ello, se recomienda como medida permanente evitar el contacto con el mar y la arena en las zonas de desagüe durante las 72 horas posteriores a cualquier lluvia en la región.

Lluvias ligeras y fuertes vientos regresan a Los Ángeles antes de un fin de semana caluroso

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias ligeras para Los Ángeles a partir de la noche de este miércoles, con una probabilidad de entre el 20% y el 30%.

Aunque se esperan vientos con rachas de hasta 56 km/h en zonas montañosas y desérticas, no se prevén inundaciones ni caída de árboles, ya que el acumulado de agua sería menor a un cuarto de pulgada y muchas zonas permanecerán secas.

Los Ángeles Times infoma que, tras el posible paso de estos chubascos el jueves, se espera una tendencia al calentamiento para el viernes y sábado, con temperaturas máximas de entre 75 y 85 °F. Estas precipitaciones, junto a otras posibles lluvias ligeras el lunes, marcarían el final de la temporada húmeda en el sur de California, que este año registra un acumulado de 48,1 cm, superando los niveles normales para esta fecha.

A pesar de estas lluvias, California enfrenta su segunda peor sequía de nieve en 50 años, lo que los expertos señalan como una consecuencia del cambio climático.

El aumento de las temperaturas está agravando los problemas de suministro de agua a largo plazo en el oeste del país, contrarrestando el hecho de que el año hidrológico actual ha sido más lluvioso de lo habitual en zonas urbanas.

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