Una alerta sanitaria despertó las alarmas en Texas debido a la presencia de marea roja en las playas. Se trata de un fenómeno marino que representa un riesgo para la salud de los bañistas y el ecosistema de la zona. Posiblemente tengas dudas al respecto; por esa razón, este artículo informativo te revelará de qué se trata, cómo impacta al ser humano y qué áreas están en riesgo.

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Qué es la marea roja

Según National Institutes of Health (NIH) , es la acumulación de muchas algas microscópicas en el mar , el cual permite que cambie su color y se forme una “floración algal nociva”.

Si bien las floraciones aparecen habitualmente entre el final de verano y el inicio del otoño en EE. UU., el aumento de la temperatura del mar por el cambio climático permite que las mareas rojas ocurran con mayor frecuencia y más intensidad.

Los científicos resaltaron que la Karenia brevis es la una de las principales causantes de este fenómeno marino, ya que libera sustancias tóxicas conocidas como brevetoxinas, las cuales quedan suspendidas en el agua o pasan al aire mediante pequeñas partículas.

Este tipo de alga se registra con frecuencia en el Golfo de México, especialmente cerca de Florida, aunque también afecta a otros estados de la costa del Golfo, según lo señalado por el NIH.

La presencia de algas microscópicas dan origen a la marea roja en las playas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo afecta la marea roja a una persona

Las brevetoxinas representan un riesgo para los seres humanos, especialmente aquellos que padecen problemas a las vías respiratorias. En ese sentido, la persona puede experimentar falta de aire o dificultad para respirar, tos, estrechamiento de los bronquios o ataques de asma.

También existe la posibilidad de que se registre gastritis, duodenitis, enteritis, colitis no infecciosa y ardor en los ojos, según lo señalado por Telemundo Houston .

No tomar las precauciones ante esta advertencia suele tener un impacto en las vías respiratorias. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué playas de Texas están bajo riesgo

De acuerdo al pronóstico más reciente del National Centers for Coastal Ocean Science , algunas playas del condado de Galveston y del vecindario Crystal Beach en la Península Bolívar están bajo riesgo moderado a alto de irritación respiratoria por marea roja.

El organismo ha lanzado una advertencia durante las próximas 36 horas, lo que obliga a los residentes de las áreas indicadas a no asistir a estas playas.