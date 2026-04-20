Gran parte del centro de Estados Unidos vuelve a estar en alerta por tormentas severas que podrían desarrollarse desde este jueves. La amenaza se extiende desde Texas hasta Minnesota, apenas días después de un fuerte episodio climático que dejó destrucción en varias zonas.

El fin de semana pasado, al menos 50 tornados impactaron la región conocida como el “Heartland” (Medio Oeste), causando daños en viviendas y dejando a cientos de miles de personas sin electricidad. Algunos de estos fenómenos alcanzaron una intensidad considerable, mientras las evaluaciones de daños continúan.

De acuerdo con el Centro de Predicción de Tormentas (SPC) de la NOAA, las condiciones para nuevos eventos severos estarán presentes principalmente entre Oklahoma y Iowa durante el jueves. Para el viernes, el riesgo se desplazará hacia el sur y el este, afectando zonas del valle del Mississippi.

El riesgo comenzará el jueves entre Oklahoma e Iowa y se desplazará hacia el valle del Mississippi.(Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Abril fue un mes especialmente activo en términos meteorológicos en esta región, con varios sistemas de tormentas que se extendieron durante días. En los últimos días, además de tornados, se registraron vientos que superaron los 85 millas por hora, granizo de gran tamaño y fuertes inundaciones en estados como Wisconsin y Michigan.

Según Fox Weather, también se reportaron daños estructurales en viviendas y edificios en Missouri, Illinois, Wisconsin y Minnesota. Árboles caídos y líneas eléctricas dañadas formaron parte del impacto de estas tormentas.

Tras una breve pausa en las condiciones extremas, se espera que un nuevo sistema avance desde las Montañas Rocosas hacia finales de la semana. Este fenómeno podría reactivar el riesgo de tormentas intensas que se extenderían incluso durante el fin de semana.

Meteorólogos advierten que las condiciones seguirán siendo inestables durante varios días. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

“El flujo del sur arrastrará aire del Golfo hacia el norte, creando un entorno inestable caracterizado por altos puntos de rocío y abundante energía para tormentas”, explicó el FOX Forecast Center.

Las condiciones más favorables para el desarrollo de tormentas se darían a lo largo de una línea seca, la frontera entre aire seco y húmedo, que se formaría en el oeste de Oklahoma y Kansas.

Allí podrían generarse tormentas intensas, incluyendo superceldas capaces de producir granizo grande, fuertes vientos y tornados.

Por qué es tan inestable el clima y cuándo empieza el calor en EE. UU.

El clima en Estados Unidos es tan inestable en 2026 principalmente por la primavera, una estación de transición donde chocan masas de aire frío del norte con aire cálido y húmedo del Golfo de México.

Según Diario Libre, este contraste genera tormentas, vientos intensos y tornados con mayor frecuencia. Además, este año influyen cambios en el Pacífico: el debilitamiento de La Niña y la posible llegada de El Niño están alterando los patrones normales, lo que favorece tormentas más intensas e irregulares.

En cuanto al calor, ya comenzó de forma irregular con episodios de “falsa primavera”, donde temperaturas propias del verano aparecen antes de tiempo, pero luego regresan olas de frío.

Los expertos señalan que el calor más estable suele consolidarse entre mayo y junio, cuando el aire cálido domina de forma más constante en gran parte del país; no obstante, en 2026 se esperan altibajos más marcados antes de que llegue ese calor sostenido.

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