En Estados Unidos, autoridades y residentes se mantienen en máxima alerta por el fortalecimiento de la tormenta tropical Bertha en el noreste del golfo de México, donde se pronostican lluvias intensas, vientos fuertes, inundaciones y olas de hasta 11 pies (unos 3,5 metros) en ciertas zonas costeras. Al tratarse de la segunda tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico, después de Arthur —que ya provocó estragos con precipitaciones en el sureste del país—, en esta nota te contamos en qué áreas se advierte oleaje peligroso, qué medidas de precaución tomar y, sobre todo, cómo seguir el avance de Bertha en tiempo real.

Imagen satelital cedida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos que muestra la localización de la tormenta tropical Bertha en el golfo de México (Foto: EFE/NOAA-NHC)

LAS ZONAS COSTERAS DONDE SE PRONOSTICAN OLAS DE HASTA 11 PIES

El oleaje fuerte por la tormenta tropical Bertha afecta sobre todo la costa norte del Golfo de México, y las advertencias se concentran en tramos de Florida, Alabama, Mississippi y Luisiana donde se esperan olas de hasta unos 11 pies (más de 3 metros).

Zonas generales bajo oleaje fuerte

Se reportan y pronostican rompientes peligrosas y corrientes de resaca desde el Panhandle de Florida hacia el oeste, a lo largo de la costa norte del Golfo.

Rompientes peligrosas: son zonas donde las olas rompen con mucha fuerza cerca de la orilla o sobre rocas, muelles o barras de arena, generando espuma y turbulencia que pueden derribar, golpear contra el fondo o arrastrar a una persona.

son zonas donde las olas rompen con mucha fuerza cerca de la orilla o sobre rocas, muelles o barras de arena, generando espuma y turbulencia que pueden derribar, golpear contra el fondo o arrastrar a una persona. Corrientes de resaca: son canales de agua que, después de que las olas rompen en la playa, regresan hacia mar adentro con mucha velocidad, empujando a los bañistas lejos de la costa y haciendo muy difícil volver nadando directo a la orilla, precisa National Geographic.

Las autoridades mencionan riesgos para playas y costas de Florida (Panhandle y costa noroeste), sur de Alabama, costa de Mississippi y sureste de Luisiana, incluyendo áreas cercanas a Nueva Orleans y los lagos Pontchartrain y Maurepas.

Tramos costeros y playas más expuestos

Aunque los avisos oficiales no suelen nombrar cada playa una por una, sino que describen tramos generales de costa, te mencionamos qué lugares específicos están afectados:

En Florida: zonas entre la división de los condados Bay y Gulf y otras áreas del Panhandle, donde el aviso de tormenta tropical se extiende hacia el oeste.

zonas entre la división de los condados Bay y Gulf y otras áreas del Panhandle, donde el aviso de tormenta tropical se extiende hacia el oeste. En Luisiana: el tramo entre Morgan City y la desembocadura del río Misisipi, además del entorno del lago Pontchartrain y área metropolitana de Nueva Orleans, donde se vigila marejada ciclónica y oleaje peligroso.

En todos estos sectores, el Centro Nacional de Huracanes advierte que el oleaje generado por Bertha puede producir condiciones marítimas peligrosas y corrientes de resaca potencialmente mortales, por lo que recomienda evitar entrar al mar y seguir las indicaciones de los salvavidas y autoridades locales.

En esta imagen por satélite de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica tomada a las 7:31 de la tarde EDT muestra la tormenta tropical Bertha en el golfo de México el lunes 21 de julio de 2026. (Foto: NOAA vía AP)

¿QUÉ MEDIDAS TOMAR ANTE OLAS DE 11 PIES EN LA COSTA DEL GOLFO?

Con olas de hasta 11 pies en la costa del Golfo, la regla básica es tratar el mar como zona de alto riesgo; por lo tanto, evitar meterse al agua y alejarse de estructuras donde el oleaje pega más fuerte.

Lo que debes hacer antes de ir a la playa

Revisar los avisos oficiales de clima y mar (condado, ciudad, servicios de emergencia) y no ir a playas cerradas o con alerta de oleaje peligroso.

Fijarse siempre en las banderas y señales de los salvavidas: bandera roja o doble roja significa que entrar al mar es muy peligroso o directamente está prohibido.

En la playa, durante el oleaje fuerte

No entrar al agua para nadar, surfear o jugar; ya que con olas de 11 pies aumentan mucho las corrientes de resaca y el riesgo de golpes contra muelles, rocas o espigones.

Mantenerse lejos de muelles, rompeolas, escolleras y bocas de ríos/canales, donde las corrientes son más fuertes y las olas rompen con más violencia.

Vigilar permanentemente a niños y personas mayores, y no dejarlos jugar cerca de la línea de rompiente ni de pozas donde el agua entra y sale con fuerza.

🌀 7/21 midday update: Tropical Storm #Bertha remains on track to pass offshore tonight into Wednesday, bringing generally minor impacts to the local area. 🧵 Here is an overview with the latest. (1/3) pic.twitter.com/dzl67LsCf9 — NWS Mobile (@NWSMobile) July 21, 2026

¿CÓMO MONITOREAR EL AVANCE DE BERTHA EN TIEMPO REAL?

Para monitorear el avance de la tormenta tropical Bertha en tiempo real puedes combinar fuentes oficiales y mapas interactivos; así ves trayectoria, intensidad, avisos y oleaje casi al momento.

PÁGINAS Y APPS CLAVE

Centro Nacional de Huracanes (NHC): En su web en español encontrarás el aviso oficial de Bertha, el cono de trayectoria, mapas de viento, lluvia y “mensajes clave” para cada estado de la costa del Golfo. Ahí se actualizan posición, rumbo e intensidad varias veces al día. Clic aquí para direccionarte a su sitio.

En su web en español encontrarás el aviso oficial de Bertha, el cono de trayectoria, mapas de viento, lluvia y “mensajes clave” para cada estado de la costa del Golfo. Ahí se actualizan posición, rumbo e intensidad varias veces al día. Clic aquí para direccionarte a su sitio. Mapas interactivos de huracanes: Plataformas como Zoom Earth, Rain Viewer y otros rastreadores de ciclones muestran en un mapa la ubicación de Bertha con imágenes satelitales casi en vivo, además de capas de lluvia, nubosidad y viento que te ayudan a ver hacia dónde está avanzando y qué zonas ya están bajo bandas de lluvia.

Cómo usar estas herramientas

Activa la capa de “tormentas tropicales/huracanes” en el mapa y toca el punto marcado como “Bertha” para ver en tiempo real categoría, velocidad del viento, rumbo y trayectoria prevista.

Consulta el cono de incertidumbre y los avisos locales: muchos mapas enlazan a las oficinas del NHC/Weather Service en ciudades como Tallahassee, Lake Charles, Nueva Orleans y Mobile/Pensacola, donde se publican alertas específicas de oleaje y marejada para cada tramo de costa.

Se recomienda complementar los mapas con la información de protección civil estatal y local (condado, ciudad), que suele traducir los datos técnicos en recomendaciones concretas: cierre de playas, evacuaciones, rutas seguras y horarios de mayor riesgo.

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