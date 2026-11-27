Una panorama crítico está afrontando el área triestatal de Estados Unidos a poco de finalizar la presente semana. Desde el jueves 26 de noviembre, fecha que se celebra el Día de Acción de Gracias , los residentes de Nueva York y Nueva Jersey no disfrutaron de este feriado federal a causa de los fuertes vientos, los cuales provocaron cortes masivos en ambos estados. Lo alarmante es que el riesgo se puede mantener durante este fin de semana. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

Para que tengas en cuenta la magnitud de esta problemática, te compartiré el reporte otorgado por el portal PowerOutage.com: más de 600,000 viviendas en EE. UU. se encontraban sin energía eléctrica hasta la mañana de la presente fecha .

Además de Nueva Jersey y Nueva York, estados como Maryland, Virginia, Pensilvania y Misuri también resultaron afectados por estos cortes de luz a causa de estos fuertes vientos.

Nueva York y Nueva Jersey han sido impactados por una potente tormenta proveniente del noroeste de EE. UU. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Los residentes de las áreas mencionadas corren el riesgo de sufrir una electrocución, ya que se ha reportado tendido eléctrico fuera de lugar o caído sobre las vías de tránsito peatonal.

Recientemente, Carlos Robles, jefe de meteorología en Noticias Telemundo , puso en evidencia la caída de un gran arbusto sobre dos viviendas situadas en el barrio de Queens durante el Día de Acción de Gracias, demostrando el impacto de los fuertes vientos en NYC.

No sería lo único, el mal tiempo también ocasionó que el tradicional Desfile de Acción de Gracias de Macy’s se postergue para este sábado 28 de noviembre con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los asistentes.

El desfile de Macy’s por Thanksgiving en Nueva York podría comenzar antes de las 8:30 a. m. debido a una tormenta que amenaza con provocar fuertes vientos. (Crédito: AFP)

Qué se espera este fin de semana en Nueva York y Nueva Jersey, y qué recomiendan las autoridades

Para la presente fecha, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) resaltó que este mal tiempo podría continuar, aunque las condiciones pueden mejorar conforme se llegue hasta el domingo 29 de noviembre.

Tal como te indiqué anteriormente, ciertas zonas de Nueva York y Nueva Jersey pueden registrar tendidos eléctricos en el pavimento. Ante este riesgo, las autoridades puntualizaron que el flujo de corriente puede trasladarse mediante el suelo y objeto.

En ese caso, el meteorólogo Robles recomendó a los residentes en mantenerse a 100 pies (30 metros) de distancia del cableado para evitar ser víctima de electrocución y, sobre todo, no tocar algún artículo cercano.