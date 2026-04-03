Contar con una tarjeta de residencia permanente es un paso fundamental para cualquier inmigrante que pretende residir y trabajar legalmente en Estados Unidos , pero mantener el estatus exige un cumplimiento estricto de leyes y normativas federales. Para este 2026, las autoridades señalaron que la Green Card no se trata de un beneficio de por vida, ya que puede ser revocado por razones específicas. ¿De cuáles se tratan? Si portas este importante documento, es necesario que conozcas cuál serían los motivos que ponen en riesgo tu estancia legal.

Durante los cinco años posteriores tras la obtención de este estatus, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de este país (USCIS, por sus siglas en inglés) mantiene la facultad de revisar tu historial con la finalidad de detectar si existe alguna irregularidad.

Cualquier oficina local de esta agencia cuenta con la potestad de iniciar este proceso en caso considere que el extranjero no debió ser elegible. De esa manera, decide si puedes mantener tu Green Card o pierdes este beneficio .

Una gran cantidad de ciudadanos extranjeros tienen el objetivo de adquirir este importante documento. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuáles son las razones que USCIS podría adjudicarse para revocar una Green Card

En caso hayas obtenido la residencia permanente mediante el matrimonio, es posible que pierdas tu estatus legal si las autoridades determinan que la unión fue “impropia” ; es decir, no se ha cumplido los requisitos legales establecidos.

No presentar el Formulario I-751 para la eliminación de condiciones sobre la residencia permanente o no asistir a la entrevista correspondiente también representa otro motivo que puede derivarte a la revocación legal de tu Green Card.

Otros factores que podrían comprometer dicha elegibilidad se encuentran la entrega de posible documentación incompleta, la omisión de datos clave para la decisión final, posibles errores legales durante la aprobación original y cualquier modificación posterior que afecte las condiciones iniciales del trámite.

Estas dos razones son suficientes para que USCIS pueda revocar tu Green Card cuando menos lo imagines. (Crédito: Kurgenc / iStock) / Kurgenc

Cuáles son las consecuencias de perder la Green Card

En caso te anulen la residencia legal permanente por las razones anteriormente mencionadas, pierdes automáticamente el estatus de titular de la Green Card y enfrentarías un proceso de deportación del país estadounidense.

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