El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) estableció un drástico cambio en sus protocolos de seguridad que perjudicaría a cientos de trámites en curso. Se trata de una colaboración con el Buró Federal de Investigaciones (FBI); éste consiste en un nuevo chequeo biométrico, el cual obligaría a aplicarse medidas extras en expedientes que se consideraban listos. Para que sepas en qué consiste y a qué casos afectaría, es necesario que leas los siguientes párrafos de este artículo.

TE PUEDE INTERESAR ¿Podrían quitarte la Green Card si trabajaste con papeles falsos en EE.UU.? Lo que explica un abogado

Las propias oficinas del USCIS notificaron a solicitantes y abogados que, desde el pasado 27 de abril, ciertas resoluciones se encontraban en “suspensión” tras la implementación de verificación de antecedentes penales basadas en huellas dactilares.

La modificación es resultado de la Orden Ejecutiva 14385, emitida el 6 de febrero del presente año, la cual ordena a los agencias federales de justicia penal a transferir datos de antecedentes penales al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) , respetando los límites establecidos por ley, así señala el portal Duane Morris .

Miles de solicitantes deberán pasar por nuevos controles biométricos bajo el sistema otorgado por el FBI. (Crédito: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / JOHN MOORE

Como parte de esta resolución, el FBI brindó a USCIS el acceso extendido a sus registros delictivos, obligando a la agencia a evaluar nuevamente todos los expedientes en trámite mediante esta plataforma actualizada.

Bajo la reglas modificadas, se repetirá los controles biométricos mediante la toma de huellas dactilares y retratos fotográficos.

De acuerdo a una documentación interna obtenida por el medio CBS News, el personal de USCIS no está autorizado para aprobar solicitudes hasta que se haya concluido el proceso de verificación de los solicitantes en estos nuevos sistemas de información .

Qué trámites migratorios resultarán afectados con este nuevo chequeo biométrico

Este proceso de verificación impactará a todas la solicitudes de beneficios migratorios que se requiere la verificación de antecedentes mediante la huellas dactilares. Entonces, los casos más afectados incluyen:

Ajuste de estatus (Formulario I-485)

Naturalización (Formulario N-400)

Solicitudes de asilo

Peticiones familiares

Solicitudes basadas en el empleo

DACA

Estatus no inmigrante (Visa T y U)

Autopeticiones VAWA.

Es posible que USCIS envíe una notificación a los solicitantes de un beneficio migratorio para que nuevamente accedan a controles migratorios. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Las firmas legales Gibney y DeWitt LLP señalaron que todo trámite que cuenta con datos biométricos registrados previo al 27 de abril de 2026 deberá repetirse obligatoriamente. En consecuencia, miles de casos resultarán afectados.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí