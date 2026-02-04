El panorama climático en California está cada vez más complicado. Mientras hay pronósticos activos de una nueva tormenta invernal en Estados Unidos, el sur del ‘Estado Dorado’ se alejará de la nieve y frío extremo para vivir un episodio de calor extremo y lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que la primera semana de febrero se vivirá una serie de cambios repentinos que darán un efecto veraniego en pleno invierno; sin embargo, no es lo único que preocupa. A esto se le suma un aviso por niebla densa que dejará visibilidad reducida a diversas zonas hasta el jueves 05 al mediodía y, para aumentar la tensión de residentes y turistas, el NWS San Diego CA informó una alerta de calidad del aire vigente hasta el miércoles 04 a las 11 p. m.. Aquí te explico lo que necesitas saber sobre esta nueva advertencia que vuelve a activar las alarmas luego que a mediados de enero se registraran altas cantidades de la partícula PM2.5 que aumentó la contaminación del aire y motivó el pedido de quedarse en casa para miles de personas.

¿Qué está pasando hoy con el aire en el sur de California?

La alerta de calidad del aire vigente para el sur de California este miércoles 4 de febrero está relacionada con fuertes vientos tipo Santa Ana que levantan grandes cantidades de polvo, elevando los niveles de contaminación por partículas (PM10) a rangos poco saludables en varias zonas del área metropolitana y del interior, según explican desde el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (South Coast AQMD).

Lo que está pasando es que los vientos del norte y noreste, con rachas de hasta 45 millas por hora, están levantando polvo y tierra suelta. Estas partículas finas se quedan en el aire y pueden entrar en tus pulmones al respirar mientras realizas tus actividades al aire libre como ejercicio, ir al supermercado o camino al trabajo. Durante la mañana y la tarde de este miércoles se esperan los niveles más altos de polvo y, por momentos, el Índice de Calidad del Aire (AQI) puede alcanzar categorías “Insalubre” o peores en las zonas más impactadas.

Los vientos del norte y noreste, con rachas de hasta 45 millas por hora, están levantando polvo y tierra suelta en diversos condados del sur de California. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Zonas más impactadas en el sur de California tras alerta por calidad del aire

Las áreas más vulnerables son las cercanas a terrenos secos, obras de construcción, caminos de tierra y zonas abiertas expuestas a los vientos Santa Ana, especialmente en el interior del sur de California. Dentro del área regulada por South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD) se incluye:

Gran parte de los condados de Los Ángeles

La costa del condado de Orange

Interior del condado de Orange

Riverside: Inland Empire

San Bernardino

Quiénes están en peligro y riesgos para la salud

Los residentes o quienes visitan por trabajo o turismo las ciudades desde el corredor de la costa hasta el interior deben prestar atención ya que días con AQI “Insalubre”, toda la población puede verse afectada, pero los grupos sensibles pueden sufrir síntomas más intensos o ataques de asma.

Las personas mayores, los niños, mujeres embarazadas y quienes tienen asma, bronquitis, EPOC o problemas del corazón son quienes pueden sentir las molestias primero, incluso con exposiciones cortas.

Cuando el aire está cargado de polvo y partículas, puedes empezar a notar irritación en los ojos y la garganta, tos seca, sensación de opresión en el pecho o dificultad para respirar, especialmente si haces ejercicio o caminas rápido.

Cuando el aire está cargado de polvo y partículas, puedes empezar a notar irritación en los ojos y la garganta, tos seca, sensación de opresión en el pecho o dificultad para respirar. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Alertas de calidad de aire: recomendaciones de la NWS

Mientras continúe la alerta por polvo arrastrado por el viento, las autoridades recomiendan permanecer en interiores con puertas y ventanas cerradas, especialmente en las horas de más viento, entre la mañana y la tarde.

Permanezca adentro si es posible, especialmente si tiene problemas respiratorios u otros problemas de salud, o si es una persona mayor o un niño.

Si debe salir, trate de limitar el tiempo que pasa fuera a actividades estrictamente esenciales. Minimice el uso de artículos que aumentan la contaminación, como automóviles, cortadoras de césped a gasolina y otros vehículos.

No queme escombros ni otros elementos durante una alerta de calidad del aire.

Manténgase informado: escuche la radio meteorológica NOAA o su estación de noticias meteorológicas favorita.

Cómo informarte en tiempo real sobre la calidad de aire en el sur de California

Si bien hay una alerta activa para este miércoles 04 de febrero hasta las 11 p. m., lo cierto es que esta puede cambiar por hora y vecindario según la fuerza y dirección del viento. Ante esto, residentes y turistas deben revisar el mapa o la app de South Coast AQMD para ver el AQI específico de tu zona antes de planear paseos, compras o actividades turísticas.

Pronóstico de calidad del aire para el jueves 5 de febrero

Para el jueves 5 de febrero, se espera que la calidad del aire en gran parte del sur de California mejore respecto a la jornada de vientos fuertes, con condiciones generalmente de “Buena” a “Moderada” en la mayoría de las zonas urbanas.

Aunque la alerta principal de polvo finaliza el miércoles, algunas comunidades cercanas a zonas abiertas, corredores de viento y áreas con mucha circulación vehicular podrían seguir experimentando momentos de AQI “Moderado” por partículas finas o por ozono en horas de mayor calor. Esto es más probable en partes del Inland Empire y en áreas interiores de los condados de Los Ángeles, Riverside y San Bernardino dentro de la jurisdicción de South Coast AQMD.

