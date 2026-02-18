La alerta y el temor por tornados en Estados Unidos nunca están del todo fuera del radar, sobre todo para quienes viven en zonas como el “Tornado Alley” clásico (Oklahoma, Kansas, Texas) o en estados del Midwest donde cada primavera la gente ya sabe que tiene que revisar el pronóstico casi a diario. Aunque este miércoles 18 de febrero de 2026 amaneció relativamente tranquilo, muchas familias que viven en ciudades como Chicago, Louisville, Indianápolis o Cincinnati siguen muy pendientes de las apps del tiempo, de las alertas del National Weather Service y de los avisos que llegan al celular con ese sonido que ya todos reconocemos. El recuerdo de brotes recientes, casas dañadas, shelters llenos y escuelas activando planes de emergencia está muy presente, así que cuando se menciona una de estas posibilidades, se activa de inmediato la preocupación en barrios latinos, iglesias, tiendas, restaurantes y comunidades que conocen de primera mano el poder destructivo de estos fenómenos y lo difícil que puede ser empezar de cero después de una tormenta fuerte.

Hoy no hay advertencias activas, pero el foco está puesto en lo que podría ocurrir en las próximas horas y, sobre todo, el jueves. Los modelos meteorológicos apuntan a un escenario que podría favorecer tormentas severas en varios estados del centro y este del país. Por eso, aquí te explicamos con claridad qué está pasando, dónde podría haber mayor riesgo y cómo funciona la escala de alertas que usan las autoridades en Estados Unidos para medir el peligro.

Un tornado puede provocar varios daños materiales a los ciudadanos (Foto: EFE) / Adam Davis

¿HAY TORNADOS ACTIVOS EL MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO?

De acuerdo con los datos más recientes del National Weather Service y el monitoreo en tiempo real del Storm Prediction Center (SPC), este miércoles por la mañana:

No hay “tornado warnings” (advertencias de tornado) activas en el mapa nacional.

El monitor en vivo reporta “0 tornado warnings today” tanto para Estados Unidos como para Canadá.

Las tormentas previstas para hoy son, en general, de intensidad baja a marginalmente severa.

El riesgo se centra más en vientos fuertes y lluvias que en la formación de tornados.

En su informe “Day 1 Convective Outlook”, el SPC marca algunas zonas con probabilidad de tormentas, pero el entorno atmosférico es limitado en inestabilidad, lo que mantiene bajo el riesgo tornádico por ahora.

En otras palabras: hoy el país no está bajo una amenaza inmediata de tornados, pero el patrón meteorológico empieza a cambiar hacia el jueves, y es justo ahí donde muchas comunidades hispanas deben mantenerse atentas a las actualizaciones oficiales y a las alertas que llegan al teléfono.

JUEVES: EL DÍA BAJO MAYOR VIGILANCIA

Si la pregunta es cuál es el día clave de esta semana, la respuesta es clara: jueves.

El pronóstico señala un riesgo ligero de tormentas severas en:

Gran parte de Illinois

Sur de Indiana

Sectores de Kentucky

Suroeste de Ohio

Estas zonas incluyen áreas del valle medio del Misisipi y el valle bajo del Ohio, donde podrían desarrollarse superceldas, un tipo de tormenta organizada capaz de producir tornados. En ciudades con fuerte presencia latina como Chicago y sus suburbios, Louisville o algunas áreas del sur de Indiana, esto significa prestar especial atención al pronóstico local, a la radio en español y a los avisos que comparten escuelas, iglesias y organizaciones comunitarias.

¿POR QUÉ AUMENTA EL RIESGO?

El escenario atmosférico previsto incluye:

Inestabilidad moderada (CAPE entre 500 500 y 750 750 J/kg).

500 y 750 J/kg). Fuerte cizalladura del viento (cambios de dirección y velocidad con la altura).

Ingreso de aire más húmedo, con puntos de rocío elevados.

Todo esto estará asociado a un ciclón de superficie que se profundizará por debajo de los 1000/1000 milibares mientras cruza las Llanuras Centrales hacia el valle del Misisipi y luego la región de los Grandes Lagos.

Esa combinación es típica de episodios con tornados dispersos y ráfagas de viento dañinas, especialmente durante la tarde y primeras horas de la noche del jueves. Es el tipo de situación en la que es común que se activen sirenas al aire libre, se interrumpan partidos escolares, se suspendan actividades al final del día o se pida a la gente buscar refugio en el basement o en la parte más interior de la casa.

¿Qué significa “riesgo ligero” en la escala oficial?

Es importante entender cómo funciona la escala del Storm Prediction Center. El SPC clasifica el riesgo de tormentas severas en cinco niveles:

Marginal (Level 1 de 5). Riesgo aislado de tormentas severas; fenómenos generalmente limitados.

Slight o Ligero (Level 2 de 5). Tormentas severas dispersas. Aquí ya pueden ocurrir algunos tornados, además de granizo y vientos fuertes.

Enhanced (Level 3 de 5). Mayor concentración de tormentas intensas y riesgo más significativo, con más probabilidad de daños.

Moderate (Level 4 de 5). Brotes más organizados, posibilidad de tornados fuertes y eventos más extensos.

High (Level 5 de 5). Situaciones poco frecuentes, pero de alto impacto y con potencial de tornados intensos y numerosos.

Para el jueves, el nivel proyectado es Ligero (2 de 5) en varias zonas. No es el máximo nivel, pero sí suficiente para justificar vigilancia y preparación, especialmente para familias hispanas que viven en casas móviles, apartamentos en plantas altas o viviendas sin sótano, donde el riesgo de daños por viento fuerte suele ser mayor.

¿QUÉ PODRÍA PASAR EL VIERNES Y EL FIN DE SEMANA?

El viernes, el sistema se desplazará hacia la región de los Grandes Lagos y podría reorganizarse hacia la Costa Este. En ese punto aumenta la incertidumbre: el sureste y sectores del Atlántico podrían experimentar tormentas fuertes, pero aún no hay señales claras de un brote significativo de tornados.

Desde el fin de semana hasta al menos el lunes siguiente, los modelos indican la expansión de un patrón más estable, con una dorsal en altura extendiéndose desde las Montañas Rocosas hacia el Atlántico. Eso reduciría considerablemente la probabilidad de episodios tornádicos importantes y daría un respiro a muchas comunidades que han tenido que activar planes de emergencia varias veces en los últimos años.

Los tornados son fenómenos que generan muchísima preocupación en los ciudadanos (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

OTROS FOCOS MENORES DE RIESGO

En el oeste del país, especialmente en partes de California, dos sistemas invernales del Pacífico están generando tormentas eléctricas aisladas. Existe un potencial muy bajo y localizado de tornados, pero no se trata de una amenaza amplia ni organizada.

En ciudades con gran presencia latina como Los Ángeles o áreas del Valle Central, lo más probable es que el impacto principal siga siendo la lluvia, algunas inundaciones urbanas y ráfagas de viento, más que la formación de tornados. Aun así, las autoridades recomiendan no bajar la guardia, seguir los avisos locales y revisar siempre las alertas que lleguen al teléfono o a las aplicaciones de pronóstico del tiempo.

RECOMENDACIONES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UN TORNADO

Ten siempre instalada y actualizada al menos una app oficial del tiempo (Weather Channel, AccuWeather, app del tiempo del celular) y activa las alertas de emergencia del gobierno (Wireless Emergency Alerts).

Sigue fuentes oficiales en redes sociales: cuentas locales del National Weather Service, gobiernos estatales, condados y departamentos de emergencia; muchas veces publican avisos en español o gráficos fáciles de entender.

Identifica tu lugar seguro en casa: basement o sótano; si no tienes, elige un cuarto interior sin ventanas en el primer piso (baño, clóset, pasillo). Evita estar cerca de ventanas y garajes.

Si vives en una “mobile home” o casa prefabricada, ubica con anticipación un refugio más sólido (casa de familiares, centro comunitario, iglesia, shelter del condado) y ten un plan para llegar rápido.

Prepara un kit básico de emergencia con agua, linterna, baterías, botiquín, cargador portátil, copia de documentos importantes y medicamentos esenciales; guárdalo en tu área segura.

Acuerda un plan familiar: punto de reunión, quién recoge a los niños, cómo se comunicarán si se corta la luz o el internet, y qué hacer si la alerta suena cuando están en el trabajo o la escuela.

Aprende la diferencia entre “watch” (vigilancia) y “warning” (advertencia): con un tornado watch te preparas y estás atento; con un tornado warning debes buscar refugio inmediato.

Si estás manejando y se emite un “tornado warning”, no intentes “ganarle” al tornado; busca un edificio resistente cercano, evita refugiarte debajo de puentes y no te quedes dentro del carro en un área abierta.

Mantén tu celular cargado cuando haya previsión de tormentas severas y, si es posible, ten un radio NOAA o un radio de baterías para recibir avisos si se corta la energía.

Revisa los planes de tu escuela, guardería, universidad o trabajo: pregunta dónde se refugian, cómo informan a las familias y qué protocolos siguen en caso de tornado.

Después de la tormenta, ten cuidado con cables eléctricos caídos, escombros, vidrios rotos y fugas de gas. No entres a estructuras dañadas hasta que las autoridades lo consideren seguro.

