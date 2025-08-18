Lo que empezó como una simple transmisión en vivo en TikTok terminó en un momento de terror para Tatiana Martínez. En días en los que las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúan en Los Ángeles, la influencer latina se propuso alertar a sus seguidores sobre lo que estaba presenciando en plena calle hasta que los agentes se acercaron a ella y la bajaron a la fuerza de su auto Tesla. Todo quedó registrado en video y se supo que tuvo que ser hospitalizada tras el incidente. Aquí los detalles.

El hecho se produjo el 15 de agosto en California y la colombiana, conocida por alertar sobre detenciones y denunciar abusos cometidos por autoridades migratorias a su comunidad de más de 30,000 seguidores en redes sociales bajo su lema personal “Noticias reales, sin adornos. Voz de los invisibles”, se animó a documentar lo que estaba sucediendo a su alrededor sin imaginar que se volvería protagonista de un violento momento.

Y es que ella, al igual que otros influencers, se han propuesto crear contenido relacionado con la política migratoria impulsada por la actual administración federal bajo indicaciones del presidente Donald Trump para llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes en la historia de Estados Unidos.

La grabación de la detención de Tatiana Martínez circuló rápidamente en diversos foros de internet, volviéndose tendencia en cuestión de minutos. (Foto: captura @KimKatieUSA / X)

La detención de Tatiana Martínez a manos de ICE

A través de un video grabado por otra persona que presenció el hecho el viernes por la tarde en Los Ángeles, se pudo ver cómo Tatiana Martínez fue sacada del interior del vehículo Tesla que conducía para de inmediato ser sometida en el piso.

En otra grabación difundida en redes sociales se le escucha decir que está dispuesta a ser detenida sin poner resistencia, pero al negarse a bajar de su auto, dos agentes comenzaron a jalonearla con fuerza hasta esposarla fuera de la unidad. “No, espérate. No, no, no, espera (...). Me voy a dejar, pero espérate”, dijo intentando evitar que la dañen, pero igual la sujetaron con fuerza y la sometieron al suelo.

Tatiana Martínez fue arrestada por agentes de ICE mientras realizaba una transmisión en vivo en la plataforma de TikTok, desde la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos. (Foto: @martineztatiana_02 / Instagram)

Quienes estuvieron en el lugar informaron que Tatiana Martínez terminó desmayándose debido a la impresión de ver cómo era detenida debido a su condición de inmigrante. “Ella gritaba que no se iba a resistir al arresto, pero igual la esposaron y la bajaron a la fuerza”, relataron testigos citados por El Tiempo. Según reportes, fue trasladada en ambulancia a un centro asistencial donde quedó bajo custodia y luego a un centro de detención. Hasta el momento no se sabe si enfrentará un proceso de deportación.

Algo que llamó la atención del video es que también se ve cómo un miembro de ICE se alejó corriendo de la escena al notar que una grúa de un servicio de control de estacionamiento pretendía llevarse el vehículo que usaron para realizar el operativo de detención.

Tatiana Martinez, a Tiktok influencer and illegal alien, was arrested in Los Angeles today by federal agents during a live stream. She resisted arrest and was pulled screaming from her Tesla, later taken by ambulance to a hospital before ending up in detention. Adios amigos! pic.twitter.com/DYFj5WcsKl — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) August 16, 2025

