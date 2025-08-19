Los populares muñecos Labubu se han convertido en objeto de deseo para coleccionistas y niños, pero ahora la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) lanzó una advertencia urgente: circulan en el mercado versiones falsas, conocidas como “chafufu” o “Lafufus”, que representan un grave riesgo en los más pequeños.

Según la CPSC, estos productos falsificados se venden como peluches y llaveros en tamaños reducidos, lo que facilita que un niño pueda introducirlos en la boca. Los reportes señalan que los muñecos se rompen con facilidad, liberando piezas pequeñas que pueden convertirse en peligrosos objetos de atragantamiento.

“Estos muñecos Labubu falsos son peligrosos, ilegales y no tienen lugar en los hogares estadounidenses”, advirtió Peter Feldman, comisionado interino de la CPSC. “Ningún padre debería preguntarse si un juguete detendrá la respiración de su hijo. Proteja a sus niños y compre solo a vendedores de confianza”.

Medidas de control y legalidad

La importación y venta de productos que no cumplen con las normas de seguridad de la CPSC es ilegal, y las autoridades ya están monitoreando envíos que ingresan a Estados Unidos. La popularidad de los muñecos originales ha impulsado la llegada de imitaciones más baratas, lo que aumenta el riesgo de que los consumidores caigan en la trampa de los falsificados.

Cómo identificar un Labubu auténtico

Para evitar accidentes, la CPSC difundió una serie de consejos prácticos que ayudan a diferenciar los originales de las copias peligrosas:

Cuidado con las gangas: descuentos excesivos suelen ser una señal de falsificación. Verifica el sello de autenticidad: los auténticos Labubu de Pop Mart tienen un sticker holográfico, un código QR escaneable que redirige al sitio oficial y, en las ediciones más recientes, un sello UV en uno de los pies. Mira los detalles: los falsos suelen tener colores demasiado brillantes o un número incorrecto de dientes (los originales tienen nueve). Compra en tiendas confiables: evita distribuidores desconocidos o páginas no oficiales. Revisa el etiquetado de seguridad: asegúrate de que incluya advertencias de piezas pequeñas y sellos de certificación de seguridad independientes.

CPSC is issuing an urgent warning to consumers about fake #LABUBU plush dolls, sometimes referred to as “#Lafufu,” that pose a serious risk of choking and death to young children.



More: https://t.co/JgoLw1PrDH pic.twitter.com/dBpINLpLgd — US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) August 18, 2025

La CPSC también recordó que cualquier incidente relacionado con lesiones o defectos de estos productos debe reportarse en www.SaferProducts.gov.

