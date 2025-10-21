Revisa si alguien se ha llevado el Mega Millions del martes 21 de octubre de 2025, que se juega en Estados Unidos y cuenta con un premio mayor acumulado de 650 millones de dólares, una cifra que podría cambiar tu vida por completo si eres uno de los afortunados ganadores. Las probabilidades son pocas, pero la suerte podría estar de tu lado. En este artículo, conoce los resultados y números ganadores de esta edición de la lotería estadounidense Mega Millions .

Con la opción de pago en efectivo alcanzando los $650 millones, la atención se centraba en el sorteo del martes 21 de octubre a las 11 p.m. ET. El Mega Millions cuesta solo $5 por jugada y permite a los jugadores seleccionar cinco números del 1 al 70 y un Mega Ball del 1 al 24. El juego ahora incluye un multiplicador aleatorio integrado que incrementa los premios secundarios hasta por diez veces, eliminando la función Megaplier.

A pesar de que el bote principal no se entregó, se reportaron muchos premios menores en todo el país. Los jugadores pueden consultar si ganaron premios secundarios que van desde acertar solo la Mega Ball hasta igualar cinco bolas blancas, con la multiplicación automática aplicada. Es importante recordar que las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 290,472,336, según la nueva versión del juego.

Si tienes la suerte de ganar el premio mayor, puedes elegir entre recibir el dinero en un pago único en efectivo o a través de una anualidad que se distribuye en 30 pagos crecientes. Los sorteos de Mega Millions se celebran dos veces por semana, los martes y viernes, y los boletos deben adquirirse antes del límite de venta de cada estado. No te pierdas la oportunidad de convertirte en el próximo millonario este martes.

Resultados Mega Millions, martes 21 de octubre de 2025

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del martes 21 de octubre de 2025?

El premio mayor de $625 millones del sorteo del martes 21 de octubre de 2025 no encontró dueño. El bote para el próximo sorteo llega a los 650 millones de dólares, para el martes 21 de octubre.

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions y cómo funciona el Megaplier?

Mega Millions ofrece hasta nueve niveles de premios diferentes. El premio principal, o jackpot, se gana al acertar los cinco números principales más la Mega Ball. Los premios menores se obtienen con diversas combinaciones, siendo el premio más bajo el de acertar solo la Mega Ball. Por solo un dólar adicional, puedes añadir la opción Megaplier, que multiplica tus premios no acumulativos hasta por cinco veces, incrementando tus ganancias secundarias.

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan dos veces por semana, los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. hora del Este (ET), con transmisión en vivo desde Atlanta, Georgia. Por ejemplo, el sorteo del próximo viernes 10 de octubre de 2025 podría tener un premio mayor de $575 millones, manteniendo la emoción en cada jornada.

¿Cuál es el procedimiento básico para jugar a Mega Millions?

Jugar a Mega Millions es muy simple. Debes seleccionar cinco números principales en el rango del 1 al 70, y luego escoger un sexto número, conocido como la Mega Ball, del 1 al 25. Si prefieres no elegir tus propios números, puedes optar por la función “Quick Pick” para que el sistema los genere aleatoriamente. Para ganar el gran premio, los seis números de tu boleto deben coincidir con los números sorteados.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions y cuáles son las opciones de pago del premio mayor?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo $2 por jugada. Si decides incluir la opción Megaplier, el costo total asciende a $3 por jugada. En caso de ganar el premio mayor, el ganador puede elegir entre recibir el monto total como una anualidad creciente pagada a lo largo de 30 años o, la opción más popular, recibir un pago único en efectivo (lump sum).