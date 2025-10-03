Todo listo para un nuevo sorteo del Mega Millions. Actualmente, esta lotería de Estados Unidos es la que mayor pozo acumulado cuenta en el país y para el sorteo del viernes 3 de octubre de 2025 serán 520 millones de dólares los que estén en juego. Si tú has comprado algún boleto y crees que la suerte está de tu lado, consulta los resultados completos, números ganadores y todos los premios de esta noche.

El próximo sorteo se llevará a cabo este viernes 3 de octubre de 2025, siguiendo la tradición de realizarse dos veces por semana, cada martes y viernes, a las 11 p.m. ET. Jugar es sencillo: solo necesitas comprar un boleto de $5 en tiendas autorizadas o en línea (en algunos estados) y elegir seis números: cinco bolas blancas (del 1 al 70) y una Mega Ball dorada (del 1 al 24). La suerte espera al afortunado que se convierta en el quinto ganador del Mega Millions de 2025.

Una característica clave del juego es el Multiplicador, que ahora está incluido automáticamente en el precio del boleto de $5. Si bien el multiplicador no aplica para el premio mayor, sí aumenta los premios secundarios por un factor de 2X hasta 10X. Por ejemplo, al acertar las cinco bolas blancas, un jugador podría ganar hasta $10 millones. Aunque las probabilidades de ganar el gran premio son de 1 en 290,472,336, la posibilidad de obtener un premio menor se mantiene en 1 en 23.07.

El sueño de la lotería se extiende por gran parte del país, ya que los boletos de Mega Millions se venden en 45 estados de EE. UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Si bien no necesitas acertar todos los números para ganar, solo tienes que acertar la Mega Ball (número dorado) para obtener un premio mínimo.

Resultados Mega Millions, viernes 3 de octubre de 2025

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del viernes 3 de octubre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del premio mayor de 520 millones del sorteo del Mega Millions del viernes 3 de octubre de 2025.

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions y cómo funciona el Megaplier?

Mega Millions ofrece hasta nueve niveles de premios. El premio principal es el jackpot o premio mayor, que se gana al acertar los cinco números principales y la Mega Ball. Los premios menores se obtienen acertando diversas combinaciones de números, siendo el premio más bajo el de acertar solo la Mega Ball. Por un dólar adicional, puedes activar la opción Megaplier, que multiplica tus premios no acumulativos hasta por cinco veces, aumentando significativamente tus ganancias secundarias.

¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan dos veces por semana, específicamente los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. hora del Este (ET), con transmisiones en vivo desde los estudios de WSB-TV en Atlanta, Georgia. Por ejemplo, el sorteo del viernes 26 de septiembre de 2025 tiene un premio mayor estimado de $474 millones con una opción en efectivo de $219.4 millones, manteniendo la emoción en cada jornada.

¿Cuál es el procedimiento básico para jugar a Mega Millions?

Jugar a Mega Millions es muy sencillo. Debes seleccionar cinco números principales en el rango del 1 al 70, y un sexto número, conocido como la Mega Ball, del 1 al 25. Si no deseas elegir tus propios números, puedes optar por la función “Quick Pick” para que el sistema los escoja aleatoriamente. Para ganar el premio mayor, los seis números de tu boleto deben coincidir con los números sorteados.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions y cuáles son las opciones de pago?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo $2 por jugada. Si decides añadir la opción Megaplier, el costo total del boleto asciende a $3 por jugada, lo que te da la oportunidad de multiplicar los premios secundarios. En caso de ganar el premio mayor, puedes elegir entre cobrar el monto total como una anualidad creciente a lo largo de 30 años o recibir un pago único en efectivo (lump sum), el cual es la opción más popular.