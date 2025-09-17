El premio mayor de la lotería Powerball continúa creciendo, después de que ningún boleto acertara la combinación ganadora en el sorteo del lunes 15 de septiembre. Los números ganadores para el bote de $64 millones fueron 14, 15, 32, 42 y 49, con la Powerball 1 y un multiplicador de 2X. Aunque no hubo ganador del gran premio, un afortunado jugador en Florida se llevó $2 millones al acertar los cinco números de las bolas blancas y añadir la opción Power Play.

El próximo sorteo se llevará a cabo este miércoles 17 de septiembre, y el premio mayor ha subido a un estimado de $81 millones, con una opción de pago en efectivo de $37.9 millones. El último premio gordo de Powerball fue ganado el 6 de septiembre por dos boletos en Missouri y Texas, que se repartieron un impresionante bote de $1.787 mil millones, el segundo más grande en la historia de la lotería en Estados Unidos.

Para jugar a Powerball, solo se necesita un boleto de $2, que se puede comprar en la mayoría de los estados y jurisdicciones. Por un dólar adicional, puedes añadir la función Power Play, que multiplica los premios secundarios. Los sorteos se realizan tres veces a la semana, los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET.

Revisa esta nota para que sepas qué sucede con los premios mayores del Powerball que no son reclamados. (Foto: Thomas Fuller / SOPA Images / LightRocket vía Getty Images) / SOPA Images

Resultados del Powerball hoy, miércoles 17 de septiembre

Los números ganadores sorteados la noche del miércoles 17 de septiembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 17 de septiembre de 2025?

Todavía no se ha anunciado un ganador del Powerball para sorteo del miércoles 17 de septiembre de 2025 .

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del miércoles 17 de septiembre de 2025 ascendió a 81 millones de dólares, con un premio en efectivo de $37.9 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y qué premios puedo ganar?

Para jugar a Powerball, debes elegir cinco números de un grupo del 1 al 69 y un número adicional, conocido como Powerball, de un grupo del 1 al 26. La lotería ofrece nueve categorías de premios, que van desde $4 por acertar solo la Powerball, hasta el codiciado premio mayor si aciertas los seis números. También puedes ganar $1 millón si aciertas las cinco bolas blancas sin la Powerball. Es importante recordar que el orden de los números de las bolas blancas no afecta el premio.

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar boletos?

Power Play es una función opcional que, por un costo adicional, te permite multiplicar tus premios no acumulativos por un factor de 2, 3, 4, 5 o 10. Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No es necesario ser ciudadano o residente de EE. UU. para jugar o reclamar un premio.

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (hora del Este). Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, las de ganar cualquier premio son de 1 en 24.9. Ten en cuenta que la hora límite para la venta de boletos puede variar en cada estado.

Revisar tu boleto de lotería Powerball a tiempo y con cuidado puede evitar que pierdas un premio valioso por descuido. | Crédito: AFP

¿Puedo comprar boletos de Powerball en línea y cuándo es el plazo límite?

La compra de boletos de Powerball en línea está limitada a los residentes de las jurisdicciones que ofrecen este servicio. La venta de boletos por internet entre diferentes estados está prohibida, y las loterías pueden negarse a pagar premios si los boletos se compraron en sitios web no autorizados. En cuanto al plazo, la hora límite de venta varía en cada estado, pero generalmente se detiene una o dos horas antes del sorteo.

¿El orden de los números importa para ganar un premio?

No, el orden de los números de las bolas blancas en tu boleto no tiene que coincidir con el orden en que se sortean para que ganes un premio. Sin embargo, el número de la bola roja, el Powerball, sí debe coincidir de forma exacta. Es importante saber que cada jugada en un boleto se evalúa por separado y no se pueden combinar números de diferentes jugadas.