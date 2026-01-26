No te lo puedes perder. El sorteo de Powerball de h oy, lunes 26 de enero de 2026, acaparará la atención de millones de participantes en Estados Unidos, ya que pone en juego un bote estimado en 30 millones de dólares. La extracción de los números ganadores se realizará a las 10:59 p.m. ET (7:59 p.m. PT) en el estudio oficial de la Lotería de Florida, ubicado en Tallahassee. Este nuevo sorteo alimenta la expectativa y la emoción de quienes sueñan con convertirse en millonarios de la noche a la mañana.

Resultados y números ganadores del Powerball hoy, lunes 26 de enero 2026

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 26/01/2026 $30.000.000

¿A qué hora y dónde ver el sorteo del Powerball hoy?

Hora del sorteo: 10:59 p.m. ET (7:59 p.m. PT) este lunes 26 de enero de 2026 .​

este .​ Lugar: estudio de sorteos de la Lotería de Florida en Tallahassee, Florida.

Transmisión: el sorteo se emite en vivo a través de estaciones de TV locales asociadas y en la web oficial de Powerball, donde también se pueden ver los videos de los sorteos.​

¿Cuáles fueron los números ganadores del sorteo anterior?

En el sorteo del sábado 24 de enero de 2026, los números ganadores fueron 2, 16, 35, 61 y 63, con Powerball 5 y Power Play 3x. Nadie ganó el premio mayor.

¿Cómo se reparten los premios del Powerball?

Powerball ofrece 9 categorías de premios, desde el bote para quienes aciertan las cinco bolas blancas más la Powerball roja, hasta premios menores por acertar solo la Powerball.​El bote puede cobrarse como anualidad en 30 pagos escalonados durante 29 años o como pago único en efectivo, con ambas opciones sujetas a impuestos según la legislación aplicable.​

El cuadro de premios del Powerball (Foto: Powerball)

¿Cuánto cuesta el ticket de Powerball?

Cada jugada básica de Powerball cuesta 2 dólares en la mayoría de las jurisdicciones participantes de Estados Unidos.​En estados como Idaho y Montana, Powerball se vende combinado obligatoriamente con la opción Power Play por un precio mínimo de 3 dólares por jugada.

¿Qué días se realiza el sorteo del Powerball en USA?

Los sorteos de Powerball se celebran tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados por la noche.​ En todos esos días, la hora programada del sorteo es 10:59 p.m. ET, con cierre de venta de boletos aproximadamente entre una y dos horas antes, según cada estado.