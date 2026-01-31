El jackpot del Powerball ha subido tras el sorteo del miércoles, alcanzando una cifra emocionante para este sábado 31 de enero de 2026. Al no haber un ganador del premio mayor recientemente, la bolsa acumulada se estima ahora en unos impactantes $57 millones de dólares. Muchos residentes en estados como Florida, Texas y Nueva York ya están preparando sus números de la suerte para esta noche. Recuerda que la opción en efectivo también ha crecido, superando los $25 millones de dólares netos para quien logre acertar todo. No dejes pasar esta oportunidad de cerrar el primer mes del año con una fortuna histórica en el bolsillo.

El sorteo anterior del miércoles 28 de enero dejó a muchos con las ganas, pues los números fueron 21, 35, 40, 46, 68 y el Powerball 11. Aunque nadie se llevó el premio gordo, el multiplicador 10x benefició a varios jugadores que acertaron premios secundarios, aumentando sus ganancias de forma masiva. Este fenómeno ocurre solo cuando el jackpot es menor a $150 millones, lo que hace que este momento sea ideal para invertir en tu boleto. Consulta aquí si fuiste uno de los afortunados que logró multiplicar su dinero con las bolas blancas el miércoles pasado. La suerte parece estar rondando las tiendas de conveniencia de todo el país mientras esperamos el gran sorteo.

Participar es tan sencillo como acudir a tu gasolinera o supermercado favorito antes de las 9:45 p.m. o 10:00 p.m., dependiendo de las leyes de tu estado local. Por solo $2 dólares puedes elegir cinco números del 1 al 69 y el Powerball rojo del 1 al 26 para entrar al juego. Te recomendamos invertir un dólar extra en el Power Play para multiplicar tus premios menores o el Double Play para una segunda oportunidad de ganar. Estas opciones adicionales son las que realmente marcan la diferencia cuando no se logra el jackpot pero se aciertan varias cifras. Recuerda que no necesitas ser ciudadano estadounidense para cobrar tu premio si compraste el boleto legalmente.

Los resultados del Powerball se transmiten en vivo todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET desde los estudios oficiales en Florida. Puedes seguir la señal en directo a través de Powerball.com o en los canales locales de tu ciudad para vivir la emoción al instante. Una vez que las esferas descansen, publicaremos los números ganadores y confirmaremos si alguien logró vencer las probabilidades de 1 en 292 millones. Ten tu boleto a la mano y prepárate para revisar cada cifra con cuidado porque podrías ser el próximo gran millonario. La esperanza se mantiene viva en cada rincón de la comunidad hispana en los Estados Unidos.

Los plazos límite para la venta de boletos del Powerball varían según la jurisdicción. (Foto: Giorgio VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

¿A qué hora es el sorteo de Powerball y cómo verlo el 31 de enero 2026?

El sorteo del Powerball del sábado 31 de enero de 2026 inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball del 31 de enero de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del sábado 31 de enero de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 31/01/2026 X-X-X-X-X X X $57.000.000

¿Hubo ganador del bote de $57 millones del Powerball el 28 de enero?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del premio mayor de 57 millones de dólares del Powerball en el sorteo del sábado 31 de enero de 2026.

¿Cuándo es el próximo sorteo y de cuánto será el jackpot del Powerball?

El próximo sorteo de Powerball se realizará el sábado 31 de enero de 2026 y el jackpot será de 57 millones de dólares (con una opción de pago en efectivo de $25.8 millones). Los boletos cuestan $2 y el sorteo se realizará a las 10:59 pm ET.

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

Revisa esta nota para que descubras quién ganó el Powerball hoy, sábado 31 de enero, en EE.UU. (Foto: Giorgio VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 39

Missouri — 31

Minnesota — 22

Pennsylvania — 20

Wisconsin — 19

Kentucky — 19

Florida — 17

Louisiana — 17

California — 17

Arizona — 14

New York — 13

Kansas — 12

New Jersey — 12

District of Columbia — 11

New Hampshire — 11

Delaware — 10

Nebraska — 10

Connecticut — 9

Iowa — 9

West Virginia — 9

Rhode Island — 8

Georgia — 7

Oregon — 7

Tennessee — 7

Massachusetts — 6

Michigan — 6

North Carolina — 7

South Carolina — 6

Idaho — 5

New Mexico — 5

Ohio — 5

Montana — 4

Oklahoma — 4

Colorado — 3

Maryland — 3

South Dakota — 3

Illinois — 2

Texas — 2

Virginia — 2

Washington — 2

Arkansas — 2

Vermont — 1

Maine — 0

Mississippi — 0

North Dakota — 0

Wyoming — 0

Washington, D.C. — 11

Puerto Rico — 2

U.S. Virgin Islands — 0