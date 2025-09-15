Aunque nadie se llevó el premio mayor en el sorteo de Powerball del sábado 13 de septiembre, el bote continúa creciendo hasta alcanzar los $64 millones para el próximo sorteo de este lunes 15 de septiembre. La última vez que se ganó el premio mayor fue el 6 de septiembre, cuando un par de afortunados jugadores de Missouri y Texas se repartieron un premio de $1.787 mil millones. La combinación ganadora del pasado sábado fue 28, 37, 42, 50 y 53, con la Powerball 19 y el multiplicador Power Play 2x.

A pesar de que el premio principal no fue reclamado, miles de jugadores tuvieron suerte con premios secundarios. Las probabilidades de ganar el premio de $1 millón son de 1 en 11.688.053, mientras que las de ganar el premio mayor son de 1 en 292.201.338. Los sorteos de Powerball se celebran tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET.

Para jugar, cada boleto cuesta $2. Los jugadores seleccionan cinco números de bolas blancas del 1 al 69 y un número de la Powerball del 1 al 26. También pueden optar por la opción de “Quick Pick”. Por un adicional de $1, puedes agregar el Power Play para multiplicar tus premios no mayores. El juego está disponible en 45 estados de EE. UU., además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.

No es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu vía Getty Images) / Anadolu

Resultados del Powerball hoy, lunes 15 de septiembre

Los números ganadores sorteados la noche del lunes 15 de septiembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 15 de septiembre de 2025?

Todavía no se ha anunciado un ganador del Powerball para sorteo del lunes 15 de septiembre de 2025 .

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 13 de septiembre de 2025 ascendió a 64 millones de dólares, con un premio en efectivo de $30.0 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y qué premios puedo ganar?

Para jugar a Powerball, debes elegir cinco números de un grupo del 1 al 69 y un número adicional, conocido como Powerball, de un grupo del 1 al 26. La lotería ofrece nueve categorías de premios, que van desde un premio de $4 por acertar solo la Powerball, hasta el codiciado premio mayor por acertar los seis números. Además, puedes ganar $1 millón si aciertas las cinco bolas blancas sin la Powerball. Los números de las bolas blancas no necesitan coincidir en un orden específico para ganar.

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar boletos?

Power Play es una función adicional que te permite multiplicar tus premios no acumulativos por un factor de 2, 3, 4, 5 o 10, por un costo extra. Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. Es importante destacar que no necesitas ser ciudadano o residente de EE. UU. para participar y reclamar un premio.

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (hora del Este). Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, las de ganar cualquier premio son de 1 en 24.9. Recuerda comprar tu boleto con anticipación, ya que la hora límite para la venta varía en cada estado.

LottoEdge aconseja contactar de inmediato a la lotería estatal si pierdes tu boleto de Powerball. | Crédito: Imagen generada por IA / Perplexity

¿Cuál es el plazo límite para comprar un boleto de Powerball?

El plazo para comprar un boleto de Powerball varía según el estado o jurisdicción. Lo más recomendable es verificar el horario de cierre de ventas en tu lotería local. Generalmente, las ventas se detienen una o dos horas antes del sorteo para dar tiempo a procesar todos los boletos.

¿Puedo comprar boletos de Powerball en línea?

Sí, pero esta opción está limitada a los residentes de la jurisdicción que ofrece el servicio en línea. La venta de boletos de Powerball a través de internet o por correo entre diferentes estados o países está estrictamente prohibida. Las loterías pueden negarse a pagar premios si los boletos se compraron en sitios web no autorizados. Si tienes dudas, siempre es mejor contactar a la lotería de tu estado.

¿Tengo que ser ciudadano o residente de EE. UU. para jugar Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de Estados Unidos para jugar Powerball. Si eres de otro país y estás de visita en una jurisdicción donde se venden boletos, puedes comprarlos en un punto de venta autorizado siempre y cuando cumplas con la edad legal para jugar en esa jurisdicción. Ten en cuenta que, si ganas, cualquier premio estará sujeto a impuestos federales y locales.

¿Cuándo está disponible el multiplicador 10X del Power Play?

El multiplicador 10X de la opción Power Play solo está activo cuando el premio mayor anunciado es de $150 millones o menos. Si el premio mayor supera esa cantidad, los multiplicadores disponibles son 2X, 3X, 4X y 5X. Esto se aplica a todos los premios no acumulativos, lo que significa que puedes aumentar tus ganancias secundarias.

¿Es necesario que los números coincidan en el mismo orden del sorteo?

No, los números de las bolas blancas de tu boleto no necesitan estar en el mismo orden en que fueron sorteados para que ganes un premio. Sin embargo, el número de la bola roja, el Powerball, sí debe coincidir exactamente con el número Powerball que salió en el sorteo. Recuerda que cada jugada en un boleto se evaliza por separado, por lo que no puedes combinar números entre diferentes jugadas o boletos.