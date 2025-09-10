El bote de la lotería Powerball ha vuelto a crecer, alcanzando un estimado de $33 millones de dólares para el sorteo del próximo miércoles 10 de septiembre. Aunque nadie logró acertar los seis números ganadores en el sorteo de este lunes, el premio mayor se ha reiniciado, con una opción de pago en efectivo de $15.2 millones. Los números ganadores para el sorteo del 8 de septiembre fueron 26, 28, 41, 53 y 64, con el Powerball 9 y el multiplicador Power Play de 3X.

A pesar de que no hubo un ganador del premio mayor, la posibilidad de ganar sigue atrayendo a millones de jugadores. Además, con la opción Double Play, cuyos números fueron 7, 18, 19, 22, 68 y el Powerball 13, los jugadores tuvieron otra oportunidad de ganar, aunque en este caso tampoco hubo un afortunado ganador. Es importante recordar que el costo del boleto es de $2 dólares, con la opción de añadir Power Play por $1 dólar extra para multiplicar los premios no acumulativos.

Los sorteos de Powerball se celebran tres veces a la semana, los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, lo que subraya la dificultad del reto. Sin embargo, esto no ha disuadido a los jugadores, especialmente si se consideran los grandes premios que la lotería ha entregado en el pasado, como el premio de $842.4 millones ganado en Michigan en enero de 2024. El sorteo de este miércoles ofrece una nueva oportunidad para los jugadores que sueñan con cambiar sus vidas con su millonario pozo.

Resultados del Powerball hoy, miércoles 10 de septiembre

Los números ganadores sorteados la ncche del miércoles 10 de septiembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 10 de septiembre de 2025?

Todavía no se ha anunciado un ganador del Powerball para sorteo del miércoles 10 de septiembre de 2025 .

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del miércoles 10 de septiembre de 2025 ascendió a 33 millones de dólares, con un premio en efectivo de $15.2 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y qué premios puedo ganar?

Para jugar a Powerball, debes elegir cinco números principales de un conjunto de 1 a 69 y un número adicional para la Powerball de un conjunto de 1 a 26. El juego tiene nueve categorías de premios diferentes. El premio más pequeño es de $4 por acertar solo la Powerball, mientras que el premio mayor se gana al acertar los seis números. También puedes ganar un premio de $1 millón si aciertas las cinco bolas blancas sin la Powerball.

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar boletos?

Power Play es una función opcional que, por un costo adicional, multiplica los premios que no son el premio mayor por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces. Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de EE. UU., en Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. No es necesario ser ciudadano o residente para participar en el sorteo y ganar un premio.

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m. ET (hora del Este). La hora límite para comprar boletos varía según el estado, por lo que se recomienda adquirirlos con anticipación. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, mientras que las de ganar cualquier premio son de 1 en 24.9.

¿Es necesario que los números salgan en un orden específico para ganar?

No, para ganar un premio no es necesario que los cinco números de las bolas blancas salgan en un orden específico. Los números pueden coincidir en cualquier orden. Sin embargo, el número de la bola roja (la Powerball) sí debe coincidir de forma exacta con el número que hayas elegido.