El premio mayor de la lotería Powerball sigue creciendo, alcanzando un estimado de $50 millones de dólares para el próximo sorteo de este sábado 13 de septiembre. La noche del miércoles, 10 de septiembre, nadie acertó la combinación ganadora, por lo que el premio continúa aumentando. Los números ganadores fueron 2, 24, 45, 53 y 64, con el Powerball en 5 y el multiplicador Power Play en 2x. Aunque el bote de $33 millones no fue reclamado, hubo un afortunado ganador en Washington que se llevó $2 millones al acertar las cinco bolas blancas con la opción Power Play.

Este nuevo aumento del premio mayor ocurre después de un reciente período de fiebre por la lotería, que culminó con un gigantesco premio de $1.79 mil millones el pasado 6 de septiembre, ganado por dos boletos en Texas y Missouri. Aunque el premio se reinició en $20 millones, ha vuelto a crecer rápidamente en los siguientes sorteos. Es importante recordar que las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, pero la lotería ofrece premios menores que van desde los 2 dólares hasta un millón de dólares.

Jugar a Powerball es sencillo y accesible, ya que un boleto cuesta solo $2. Por un dólar adicional, se puede agregar la función Power Play para multiplicar los premios no acumulativos. Los sorteos se llevan a cabo tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET. Con un premio en efectivo de $23 millones para el próximo sorteo del sábado, millones de jugadores en 45 estados de EE. UU. y otras jurisdicciones tienen la oportunidad de convertirse en el próximo millonario de la lotería.

Números ganadores del Powerball de este sábado 13 de septiembre de 2025 y resultados completos del sorteo en Estados Unidos.

Resultados del Powerball hoy, sábado 13 de septiembre

Los números ganadores sorteados la ncche del sábado 13 de septiembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 13 de septiembre de 2025?

Todavía no se ha anunciado un ganador del Powerball para sorteo del sábado 13 de septiembre de 2025 .

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 13 de septiembre de 2025 ascendió a 50 millones de dólares, con un premio en efectivo de $23.4 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y qué premios puedo ganar?

Para jugar a Powerball, debes seleccionar cinco números de un conjunto de 1 a 69 y un número adicional, llamado Powerball, de un conjunto de 1 a 26. El juego tiene nueve categorías de premios, y puedes ganar desde $4 por acertar solo la Powerball, hasta el premio mayor por acertar los seis números. Además, puedes ganar un premio de $1 millón si aciertas las cinco bolas blancas sin la Powerball. No es necesario que los números de las bolas blancas coincidan en un orden específico, solo el número de la Powerball.

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar boletos?

Power Play es una función opcional que, por un costo adicional, multiplica los premios que no son el premio mayor por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces. Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de EE. UU., en Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. No es necesario ser ciudadano o residente para participar en el sorteo y ganar un premio.

Revisar tu boleto de lotería Powerball a tiempo y con cuidado puede evitar que pierdas un premio valioso por descuido. | Crédito: AFP

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos?

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (hora del Este). Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, mientras que las de ganar cualquier premio son de 1 en 24.9. Se recomienda adquirir los boletos con anticipación, ya que la hora límite para comprarlos puede variar según el estado.