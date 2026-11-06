El Seguro Social tendrá dos cambios en enero de 2027 que conviene distinguir al organizar el presupuesto familiar en Estados Unidos: subirán las prestaciones mensuales por el ajuste por costo de vida (COLA) y se ampliará el límite de ingresos laborales sujetos al impuesto que financia el programa. Esta última modificación podría representar hasta US$967.20 adicionales al año para determinados trabajadores por cuenta propia con ganancias elevadas. No habrá una deducción general de los cheques de jubilación ni un cobro dirigido a todos los beneficiarios. El efecto sobre cada bolsillo dependerá de la base gravable y de la modalidad de empleo: en nómina, como contratista independiente o mediante una combinación de ambas actividades.

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que el máximo tributable pasará de US$184,500 en 2026 a US$192,300 durante 2027. La diferencia de US$7,800 ampliará la cantidad sobre la cual se calcula la aportación, aunque las tasas permanecerán sin modificaciones.

Fachada de una oficina de la Administración del Seguro Social (Foto: Google Maps)

¿QUIÉNES PODRÍAN PAGAR HASTA US$967 MÁS EN 2027?

El incremento más alto corresponderá a los profesionales independientes cuya base sujeta al gravamen alcance el nuevo máximo. Para entender el motivo, conviene revisar cómo se distribuye el financiamiento del sistema.

Una persona empleada por una compañía aporta el 6.2% de su salario gravable al Seguro Social. Su empleador contribuye con otro porcentaje idéntico. En cambio, quien trabaja por cuenta propia asume ambas partes, equivalentes al 12.4%. Estas tasas no incluyen Medicare.

Al aplicar ese 12.4% sobre los US$7,800 de diferencia entre ambos topes, el resultado es US$967.20. Para alguien en nómina, la aportación adicional máxima será de US$483.60; la empresa deberá cubrir una suma equivalente.

Quién realiza la aportación Tasa destinada al Seguro Social Incremento máximo anual por el nuevo tope Empleado de una empresa 6.2% US$483.60 Empleador, por ese trabajador 6.2% US$483.60 Persona que trabaja por cuenta propia 12.4% US$967.20

Estas cifras comparan los máximos anuales de 2026 y 2027. No representan una factura uniforme para todos los contribuyentes ni incluyen el componente de Medicare.

El incremento también puede ser menor

No hace falta alcanzar US$192,300 para notar algún efecto. Si la remuneración gravable supera US$184,500, pero permanece por debajo del nuevo límite, el impacto será parcial.

Por ejemplo, alguien con un salario sujeto a esta contribución de US$190,000 en ambos años tendrá US$5,500 adicionales alcanzados por el gravamen durante 2027. Su desembolso crecerá US$341 debido a la actualización, en lugar del máximo de US$483.60.

Quienes no rebasen el tope anterior de US$184,500 no tendrán una carga adicional derivada de esta modificación. Eso no significa que estén exentos de sus aportaciones habituales.

¿QUÉ DEBEN REVISAR LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA?

Para quien administra un negocio familiar, ofrece servicios profesionales o acepta contratos independientes, no basta con revisar cuánto cobró durante el año. También debe distinguir entre facturación, gastos deducibles y ganancias netas.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece que, por regla general, el tributo sobre el trabajo por cuenta propia se calcula sobre el 92.35% de esas utilidades. Por eso, facturar US$192,300 no equivale automáticamente a alcanzar el máximo gravable del Seguro Social.

Los US$967.20 corresponden al incremento máximo de ese componente cuando la base alcanza el nuevo límite. La variación de la factura fiscal completa dependerá, además, de otras fuentes de ingreso, deducciones y circunstancias personales.

¿POR QUÉ AUMENTA EL MÁXIMO TRIBUTABLE?

La actualización no constituye una multa ni una tarifa nueva. Surge de una fórmula vinculada al índice nacional de salarios promedio, utilizado para determinar el límite de las remuneraciones sujetas a esta contribución.

El COLA responde a otro indicador: la variación de precios medida por el CPI-W, correspondiente a determinados trabajadores urbanos. Aunque ambas modificaciones entran en vigor para el mismo periodo, sus métodos de cálculo son distintos.

Concepto 2026 2027 Máximo de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social US$184,500 US$192,300 Diferencia respecto de 2026 — US$7,800 Tasa que aporta el empleado 6.2% 6.2% Porcentaje para trabajadores por cuenta propia 12.4% 12.4%

Las tasas indicadas excluyen Medicare.

En términos prácticos, el porcentaje destinado al sistema no subirá. Lo que crecerá será la cantidad máxima de ingresos sobre la cual se aplica. Medicare funciona con reglas diferentes y no comparte ese tope.

Quienes trabajan por su cuenta, deberán estar atentos a los nuevos topes de la SSA (Foto referencial: Magnific)

EL COLA AUMENTARÁ UN 3.6% LAS PRESTACIONES EN 2027

Por separado, la SSA anunció un ajuste por costo de vida del 3.6%. La actualización comenzará con los beneficios pagaderos en enero de 2027 para casi 72 millones de destinatarios del Seguro Social.

En el caso de aproximadamente 7.3 millones de personas que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), los pagos ajustados comenzarán el 31 de diciembre de 2026.

Ambos grupos no deben sumarse como si estuvieran integrados exclusivamente por individuos distintos, pues algunos reciben prestaciones de los dos programas. La agencia calcula un alcance conjunto de alrededor de 76 millones de personas.

Según las estimaciones oficiales, el beneficio mensual promedio de los jubilados pasará de US$2,095 a US$2,170. La diferencia aproximada será de US$75, aunque cada caso tendrá una cantidad particular.

Tipo de beneficiario Promedio mensual antes del COLA Estimación después del ajuste Trabajador jubilado US$2,095 US$2,170 Pareja de adultos mayores, ambos con beneficios US$3,238 US$3,355 Persona con discapacidad que recibe prestaciones como trabajador US$1,642 US$1,701 Viudo o viuda de edad avanzada que recibe beneficios individualmente US$1,936 US$2,005

¿SE DESCONTARÁN US$967 DE LOS CHEQUES DE JUBILACIÓN?

No. Esa cifra representa el incremento máximo anual de la aportación para determinados trabajadores independientes debido a la ampliación del tope. No constituye una deducción general de las prestaciones.

Una persona jubilada que continúa ejerciendo una actividad por cuenta propia puede tener obligaciones tributarias sobre sus ganancias laborales, incluso mientras cobra beneficios. Sin embargo, recibir su pensión no genera por sí solo este cargo adicional.

Para evitar confusiones, conviene separar las dos medidas:

Aumento del máximo tributable: amplía la base de ingresos laborales alcanzada por el impuesto y puede elevar las aportaciones de contribuyentes con remuneraciones altas.

Ajuste por costo de vida: incrementa un 3.6% las prestaciones del Seguro Social y los pagos federales de SSI para 2027.

Los beneficiarios podrán revisar su aviso individual del COLA en el Centro de mensajes de my Social Security. Según la SSA, estará disponible por internet para la mayoría a finales de noviembre de 2026. Ese documento permitirá conocer la actualización correspondiente a cada caso, sin confundir los promedios nacionales con el monto personal.