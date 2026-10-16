Algunos solicitantes de asilo en Estados Unidos han comenzado a recibir cartas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) relacionadas con el uso y el intercambio de sus datos biométricos y personales con el FBI. La notificación ha generado dudas entre inmigrantes con casos pendientes, así como entre quienes ya obtuvieron protección en el país, debido a la información incluida en el documento y a su relación con el proceso migratorio. A continuación, te contamos por qué se están enviando estas cartas y cuáles son los puntos que conviene conocer.

USCIS envía cartas a solicitantes de asilo por sus datos compartidos con el FBI (Foto: Charles-McClintock Wilson / NURPHOTO vía AFP)

¿POR QUÉ ALGUNOS SOLICITANTES DE ASILO RECIBIERON CARTAS SOBRE DATOS COMPARTIDOS CON EL FBI?

Algunos solicitantes de asilo recibieron el aviso porque USCIS está incorporando sus datos biométricos —como huellas dactilares y fotografías— al proceso de verificación migratoria continua del FBI. Se trata de una comunicación de privacidad exigida para informar cómo se usan esos datos, no una señal automática de que exista un problema con el caso.

A diferencia de una revisión de antecedentes realizada una sola vez, el sistema permite que USCIS reciba actualizaciones si aparece posteriormente información relevante en los registros del FBI mientras el trámite sigue pendiente.

Cabe precisar que USCIS ya envía información biográfica de solicitantes de asilo al FBI para contrastarla con bases de datos de seguridad y cumplimiento de la ley.

La carta —habitualmente titulada “FBI Privacy Requirements for Biometrics Collection by USCIS” (Requisitos de privacidad del FBI para la recopilación de datos biométricos por parte del USCIS, en español)— no implica por sí misma una investigación, rechazo, cita de huellas ni solicitud de documentación adicional.

“Significa que en algún momento Inmigración chequeó sus huellas con la base de datos del FBI para saber si tenían un récord criminal. Lo que ha pasado es que el FBI cambió el sistema de base de datos y cuando ya obtuvieron las huellas de una persona, tienen que notificarle para informarle que su privacidad ha sido invadida”, señaló Kathia Quiros, analista de inmigración de Noticias Telemundo.

¿DEBEN PREOCUPARSE POR RECIBIER DICHAS CARTAS?

Para la especialista, esto no debe generar alarma ni preocupación en ningún inmigrante, menos en quienes recibieron esas cartas, toda vez que solamente estaban cumpliendo su labor.

“No hay nada de qué preocuparse. No significa que el gobierno o que alguien esté en contra de usted: es simplemente un proceso administrativo”, finalizó.

¿QUÉ DEBEN TENER EN CUENTA LOS INMIGRANTES EN EE.UU.?

No responder ni enviar documentos solo por recibir el aviso: no requiere acción inmediata, salvo que USCIS mande una comunicación distinta que solicite algo específico.

no requiere acción inmediata, salvo que USCIS mande una comunicación distinta que solicite algo específico. Conservar la carta junto con los documentos del caso, ya que explica el uso de los datos biométricos y los derechos de privacidad aplicables, señala WHK Law Firm.

junto con los documentos del caso, ya que explica el uso de los datos biométricos y los derechos de privacidad aplicables, señala WHK Law Firm. Revisar que la dirección postal y la cuenta en línea de USCIS estén actualizadas para no perder una notificación que sí requiera respuesta.

para no perder una notificación que sí requiera respuesta. Pedir una copia o corrección del expediente del FBI si creen que sus antecedentes contienen información equivocada o incompleta; el aviso explica esos derechos.

si creen que sus antecedentes contienen información equivocada o incompleta; el aviso explica esos derechos. Consultar a un abogado de inmigración acreditado si después reciben una cita, una solicitud de evidencia, una decisión sobre el caso o cualquier aviso con fecha límite

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