Si estás batallando para que el dinero alcance y te preocupa cómo llenar la despensa estos días, hay una buena noticia si te encuentras en Arizona: del 8 al 10 de mayo varias organizaciones y bancos de alimentos estarán entregando víveres gratis en distintos puntos del estado. Durante esas fechas se habilitarán lugares específicos con horarios definidos en los que podrás recoger provisiones para ti y tu familia, generalmente con requisitos sencillos y sin importar tu estatus migratorio. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda con comida, vale la pena revisar las direcciones, los horarios y qué documentos podrían pedirte al momento de recibir el apoyo.
Según la red de distribución de alimentos de Arizona Food Bank Network, hay muchos puntos a los que puedes acudir para recibir despensas sin costo.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN ARIZONA DEL 8 AL 10 DE MAYO
A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día, en Arizona, del viernes 8 al domingo 10 de mayo de 2026:
ENTREGA VIERNES 8 DE MAYO
Servicios para Familias y Niños Afroamericanos de Arizona
- 1522 E Southern Ave Phoenix AZ 85040
- De: 8:30 a. m. a 5:00 p. m.
Nourish PHX (anteriormente ICM Food and Clothing Bank)
- 501 S 9th Ave Phoenix AZ 85007
- De: 9:00 a 11:00 a. m.
IMPACTO del Sur de Arizona: Tucson
- 3535 E Hawser St Tucson AZ 85739
- De: 8:30 a. m. - 12:30 p. m. (Solo para residentes del condado de Pinal)
Iglesia Grace St. Paul: Despensa de José,
- 2331 E Adams St, Tucson, AZ 85719.
- De: 9:00 a 12:00
Ministerios de Caridad
- 820 W Calle Sur Tucson AZ 85705
- De: 7:00 a 9:00 a. m.
Centro Indígena de Tucson,
- 160 N. Stone Ave, Tucson, AZ 85702
- De: 8:30 a. m. - 4:30 p. m.
Centro de Parques y Recreación Armory,
- 220 S 5th Ave, Tucson, AZ 85701
- De: 9:00 a 16:30 h
Fundación contra el SIDA del Sur de Arizona
- 375 S Euclid Ave Tucson AZ 85719
- De: 8:00 a 17:00
Matthew’s Crossing,
- 1368 N Arizona Ave, Suite 112, Chandler, AZ 85225
- De: 8:00 a 11:00 horas
Native Health – Mesa
- 777 West Southern Avenue, Edificio C, Suite 301 Mesa, Arizona 85202
- De: 8:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:30 p.m. a 3:00 p.m.
Ejército de Salvación: Cuerpo de la Ciudadela de Mesa,
- 241 E. 6th Street, Mesa 85201.
- De: 8:00 a 11:30.
ENTREGA SÁBADO 9 DE MAYO
Mom’s Pantry,
- 13440 N Cave Creek Rd, Phoenix, AZ 85022.
- De: 10:00 a 14:00
Centro Harvest Compassion – Norte de Phoenix
- 4744 E Thunderbird Rd Ste 9 Phoenix AZ 85032
- De: 9:00 a 11:30
Centro de Parques y Recreación Armory,
- 220 S 5th Ave, Tucson, AZ 85701
- De: 9:00 a 16:00
ENTREGA DOMINGO 10 DE MAYO
Mom’s Pantry,
- 13440 N Cave Creek Rd, Phoenix, AZ 85022.
- De: 10:00 a 13:00
¿CÓMO CONSEGUIR COMIDA EN ARIZONA?
Para conseguir comida en Arizona, ingresa al sitio web del Banco de Alimentos de dicho estado haciendo clic aquí.
Una vez que ingresas, ubica el mapa interactivo y coloca el código postal de tu jurisdicción para que el sistema encuentre un lugar de reparto gratis cerca de ti, ya que te dará la dirección y horario en el que puedes acercarte.
También puedes ingresar a “Ayuda alimentaria de St. Mary’s – Arizona” para ubicar otros lugares de reparto. Cuando estés ahí, coloca tu ubicación y el radio de distancia con el fin de que el sistema busque opciones. Del mismo modo a Mapa del Banco de Alimentos Unido.
Recomendaciones
- Confirma el horario de atención y los requisitos de elegibilidad antes de visitar cualquiera de estos lugares.
- “¡No olvides traer tu comprobante de domicilio u otra identificación!”, se lee en el sitio web del banco.
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