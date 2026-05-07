Desde Phoenix hasta Tucson, varias despensas comunitarias abrirán sus puertas del 8 al 10 de mayo para ofrecer alimentos gratis a personas y familias de bajos recursos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Desde Phoenix hasta Tucson, varias despensas comunitarias abrirán sus puertas del 8 al 10 de mayo para ofrecer alimentos gratis a personas y familias de bajos recursos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si estás batallando para que el dinero alcance y te preocupa cómo llenar la despensa estos días, hay una buena noticia si te encuentras en Arizona: del 8 al 10 de mayo varias organizaciones y en distintos puntos del estado. Durante esas fechas se habilitarán lugares específicos con horarios definidos en los que , generalmente con requisitos sencillos y sin importar tu estatus migratorio. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda con comida, vale la pena revisar las direcciones, los horarios y qué documentos podrían pedirte al momento de recibir el apoyo.

Mira también:

Según la red de distribución de alimentos de Arizona Food Bank Network, hay muchos puntos a los que puedes acudir para recibir despensas sin costo.

Quienes necesitan apoyo inmediato con comida podrán acudir a múltiples centros de reparto en Arizona (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Quienes necesitan apoyo inmediato con comida podrán acudir a múltiples centros de reparto en Arizona (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN ARIZONA DEL 8 AL 10 DE MAYO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día, en Arizona, del viernes 8 al domingo 10 de mayo de 2026:

ENTREGA VIERNES 8 DE MAYO

Servicios para Familias y Niños Afroamericanos de Arizona

  • 1522 E Southern Ave Phoenix AZ 85040
  • De: 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

Nourish PHX (anteriormente ICM Food and Clothing Bank)

  • 501 S 9th Ave Phoenix AZ 85007
  • De: 9:00 a 11:00 a. m.

IMPACTO del Sur de Arizona: Tucson

  • 3535 E Hawser St Tucson AZ 85739
  • De: 8:30 a. m. - 12:30 p. m. (Solo para residentes del condado de Pinal)

Iglesia Grace St. Paul: Despensa de José,

  • 2331 E Adams St, Tucson, AZ 85719.
  • De: 9:00 a 12:00

Ministerios de Caridad

  • 820 W Calle Sur Tucson AZ 85705
  • De: 7:00 a 9:00 a. m.

Centro Indígena de Tucson,

  • 160 N. Stone Ave, Tucson, AZ 85702
  • De: 8:30 a. m. - 4:30 p. m.

Centro de Parques y Recreación Armory,

  • 220 S 5th Ave, Tucson, AZ 85701
  • De: 9:00 a 16:30 h

Fundación contra el SIDA del Sur de Arizona

  • 375 S Euclid Ave Tucson AZ 85719
  • De: 8:00 a 17:00

Matthew’s Crossing,

  • 1368 N Arizona Ave, Suite 112, Chandler, AZ 85225
  • De: 8:00 a 11:00 horas

Native Health – Mesa

  • 777 West Southern Avenue, Edificio C, Suite 301 Mesa, Arizona 85202
  • De: 8:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:30 p.m. a 3:00 p.m.

Ejército de Salvación: Cuerpo de la Ciudadela de Mesa,

  • 241 E. 6th Street, Mesa 85201.
  • De: 8:00 a 11:30.

ENTREGA SÁBADO 9 DE MAYO

Mom’s Pantry,

  • 13440 N Cave Creek Rd, Phoenix, AZ 85022.
  • De: 10:00 a 14:00

Centro Harvest Compassion – Norte de Phoenix

  • 4744 E Thunderbird Rd Ste 9 Phoenix AZ 85032
  • De: 9:00 a 11:30

Centro de Parques y Recreación Armory,

  • 220 S 5th Ave, Tucson, AZ 85701
  • De: 9:00 a 16:00

ENTREGA DOMINGO 10 DE MAYO

Mom’s Pantry,

  • 13440 N Cave Creek Rd, Phoenix, AZ 85022.
  • De: 10:00 a 13:00
Del 8 al 10 de mayo, distintas organizaciones y bancos de alimentos en Arizona entregarán despensas gratis para apoyar a familias que hoy batallan para llenar la alacena (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Del 8 al 10 de mayo, distintas organizaciones y bancos de alimentos en Arizona entregarán despensas gratis para apoyar a familias que hoy batallan para llenar la alacena (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿CÓMO CONSEGUIR COMIDA EN ARIZONA?

Para conseguir comida en Arizona, ingresa al sitio web del Banco de Alimentos de dicho estado .

Una vez que ingresas, ubica el mapa interactivo y coloca el código postal de tu jurisdicción para que el sistema encuentre un lugar de reparto gratis cerca de ti, ya que te dará la dirección y horario en el que puedes acercarte.

También puedes ingresar a para ubicar otros lugares de reparto. Cuando estés ahí, coloca tu ubicación y el radio de distancia con el fin de que el sistema busque opciones. Del mismo modo a .

Recomendaciones

  • Confirma el horario de atención y los requisitos de elegibilidad antes de visitar cualquiera de estos lugares.
  • “¡No olvides traer tu comprobante de domicilio u otra identificación!”, se lee en el sitio web del banco.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC