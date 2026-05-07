Si estás batallando para que el dinero alcance y te preocupa cómo llenar la despensa estos días, hay una buena noticia si te encuentras en Arizona: del 8 al 10 de mayo varias organizaciones y bancos de alimentos estarán entregando víveres gratis en distintos puntos del estado. Durante esas fechas se habilitarán lugares específicos con horarios definidos en los que podrás recoger provisiones para ti y tu familia, generalmente con requisitos sencillos y sin importar tu estatus migratorio. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda con comida, vale la pena revisar las direcciones, los horarios y qué documentos podrían pedirte al momento de recibir el apoyo.

Según la red de distribución de alimentos de Arizona Food Bank Network, hay muchos puntos a los que puedes acudir para recibir despensas sin costo.

Quienes necesitan apoyo inmediato con comida podrán acudir a múltiples centros de reparto en Arizona (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN ARIZONA DEL 8 AL 10 DE MAYO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día, en Arizona, del viernes 8 al domingo 10 de mayo de 2026:

ENTREGA VIERNES 8 DE MAYO

Servicios para Familias y Niños Afroamericanos de Arizona

1522 E Southern Ave Phoenix AZ 85040

De: 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

Nourish PHX (anteriormente ICM Food and Clothing Bank)

501 S 9th Ave Phoenix AZ 85007

De: 9:00 a 11:00 a. m.

IMPACTO del Sur de Arizona: Tucson

3535 E Hawser St Tucson AZ 85739

De: 8:30 a. m. - 12:30 p. m. (Solo para residentes del condado de Pinal)

Iglesia Grace St. Paul: Despensa de José,

2331 E Adams St, Tucson, AZ 85719.

De: 9:00 a 12:00

Ministerios de Caridad

820 W Calle Sur Tucson AZ 85705

De: 7:00 a 9:00 a. m.

Centro Indígena de Tucson,

160 N. Stone Ave, Tucson, AZ 85702

De: 8:30 a. m. - 4:30 p. m.

Centro de Parques y Recreación Armory,

220 S 5th Ave, Tucson, AZ 85701

De: 9:00 a 16:30 h

Fundación contra el SIDA del Sur de Arizona

375 S Euclid Ave Tucson AZ 85719

De: 8:00 a 17:00

Matthew’s Crossing,

1368 N Arizona Ave, Suite 112, Chandler, AZ 85225

De: 8:00 a 11:00 horas

Native Health – Mesa

777 West Southern Avenue, Edificio C, Suite 301 Mesa, Arizona 85202

De: 8:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:30 p.m. a 3:00 p.m.

Ejército de Salvación: Cuerpo de la Ciudadela de Mesa,

241 E. 6th Street, Mesa 85201.

De: 8:00 a 11:30.

ENTREGA SÁBADO 9 DE MAYO

Mom’s Pantry,

13440 N Cave Creek Rd, Phoenix, AZ 85022.

De: 10:00 a 14:00

Centro Harvest Compassion – Norte de Phoenix

4744 E Thunderbird Rd Ste 9 Phoenix AZ 85032

De: 9:00 a 11:30

Centro de Parques y Recreación Armory,

220 S 5th Ave, Tucson, AZ 85701

De: 9:00 a 16:00

ENTREGA DOMINGO 10 DE MAYO

Mom’s Pantry,

13440 N Cave Creek Rd, Phoenix, AZ 85022.

De: 10:00 a 13:00

Del 8 al 10 de mayo, distintas organizaciones y bancos de alimentos en Arizona entregarán despensas gratis para apoyar a familias que hoy batallan para llenar la alacena (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿CÓMO CONSEGUIR COMIDA EN ARIZONA?

Para conseguir comida en Arizona, ingresa al sitio web del Banco de Alimentos de dicho estado haciendo clic aquí.

Una vez que ingresas, ubica el mapa interactivo y coloca el código postal de tu jurisdicción para que el sistema encuentre un lugar de reparto gratis cerca de ti, ya que te dará la dirección y horario en el que puedes acercarte.

También puedes ingresar a “Ayuda alimentaria de St. Mary’s – Arizona” para ubicar otros lugares de reparto. Cuando estés ahí, coloca tu ubicación y el radio de distancia con el fin de que el sistema busque opciones. Del mismo modo a Mapa del Banco de Alimentos Unido.

Recomendaciones

Confirma el horario de atención y los requisitos de elegibilidad antes de visitar cualquiera de estos lugares.

“¡No olvides traer tu comprobante de domicilio u otra identificación!”, se lee en el sitio web del banco.

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