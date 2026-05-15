Durante esas fechas se habilitarán lugares específicos con horarios definidos en los que podrás recoger provisiones para ti y tu familia, generalmente con requisitos sencillos y sin importar tu estatus migratorio (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Durante esas fechas se habilitarán lugares específicos con horarios definidos en los que podrás recoger provisiones para ti y tu familia, generalmente con requisitos sencillos y sin importar tu estatus migratorio (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si estás haciendo malabares para que el dinero alcance y te preocupa cómo llenar la despensa, hay buenas noticias si vives en Arizona: entre el 15 y el 17 de mayo varias organizaciones y bancos de alimentos estarán repartiendo . En esos días se abrirán donde podrás recoger comida para ti y tu familia, por lo general con trámites simples y sin importar tu situación migratoria. Si tú o alguien cercano necesita apoyo, conviene revisar con anticipación las direcciones, los horarios de atención y los posibles documentos que podrían solicitarte al momento de recibir la ayuda.

Mira también:

De acuerdo con la red de distribución de alimentos de Arizona Food Bank Network, hay muchos puntos a los que puedes acudir para recibir despensas sin costo.

Una adulta mayor agradecida con los alimentos que le brindan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una adulta mayor agradecida con los alimentos que le brindan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN ARIZONA DEL 15 AL 17 DE MAYO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día, en Arizona, del viernes 15 al domingo 17 de mayo de 2026:

ENTREGA VIERNES 15 DE MAYO

Payson Warming Center

  • 601 E. Hwy 260 Building A Payson, AZ 85541
  • 928-474-3190
  • De: 4:00 PM - 6:30 PM

Community Presbyterian Church Deacon’s Food Bank

  • 800 West Main Street Payson, AZ 85541
  • 928-474-2059
  • De: 9:00 AM - 1:00 PM

Gila Community Food Bank

  • 317 Hackney Avenue Globe, AZ 85501
  • 928-425-3639
  • De: 9:00 AM - 12:00 PM

Extended Hands Food Bank

  • 16548 E Laser Dr Suite 6 Fountain Hills, AZ 85268
  • 480-837-0303
  • De: 9:00 AM - 11:00 AM

Superstition Community Food Bank

  • 575 North Idaho Road #701 Apache Junction, AZ 85119
  • 480-983-2995
  • De: 2:00 PM - 4:00 PM

Genesis Project, Inc

  • 1050 W Superstition Blvd Apache Junction, AZ 85120
  • 480-225-7757
  • De: 12:00 PM - 2:00 PM

Empowerment Systems

  • 2066 West Apache Trail #116 Apache Junction, AZ 85120
  • 480-367-6937
  • De: 9:00 AM - 4:00 PM

Gold Canyon United Methodist Church Food Bank

  • 8330 East Sunrise Sky Drive Gold Canyon, AZ 85118
  • 480-982-6789
  • De: 9:00 AM - 12:00 PM

Aster Senior Center at Red Mountain

  • 7550 East Adobe Street Mesa, AZ 85207
  • 480-964-9014
  • De: 8:00 AM - 4:00 PM

Foothills Food Bank

  • 4250 E. Carefree Highway Cave Creek, AZ 85331
  • 480-488-1145
  • De: 9:00 AM - 2:00 PM

Bread of Life Missions Camp Verde

  • 75 E Hollamon St Camp Verde, AZ 86322
  • 602-299-2114
  • De: 12:00 PM - 5:30 PM

Mission Kitchen/Fountain of Life

  • 6625 E Main St Mesa, AZ 85205
  • 480-457-0758
  • De: 4:30 PM - 6:00 PM

St. Bridget SVDP

  • 2213 North Lindsey Road Mesa, AZ 85213
  • 480-807-1493
  • De: 9:00 AM - 12:00 PM

Matthew’s Closet

  • 2055 S Power Rd. Entry 5 on the North East side of mall Mesa, AZ 85209
  • 602-888-1271
  • De: 10:00 AM - 12:30 PM

Salvation Song Ministries

  • 34835 N 7th St Phoenix, AZ 85086
  • 623-581-0627
  • De: 3:00 PM - 6:00 PM

Abiding Ministries

  • Tulapi Ave World Evangelism Revival Center San Carlos, AZ 85550
  • 928-351-8475
  • De: 3:00 PM - 6:00 PM

Mesa Salvation Army

  • 241 East 6th Street Building 3 Mesa, AZ 85201
  • 480-962-9103 Ext. 1101
  • De: 8:00 AM - 11:30 AM

Yavapai Apache Nation

  • 3364 Hamaley Ave Camp Verde, AZ 86322
  • 928-649-7106
  • De: 9:00 AM - 12:00 PM

SVDP Cordes Lakes

  • 16231 S Indian Bend Rd Cordes Lakes, AZ 86333
  • 928-910-0023
  • De: 9:00 AM - 11:30 AM

COP HS Senior Center (Shadow Mountain Senior Center)

  • 3546 E Sweetwater Ave Phoenix, AZ 85032
  • 602-534-2303
  • De: 9:00 AM - 4:00 PM

NOAH | Palomino Health Center

  • 16251 N. Cave Creek Road Phoenix, AZ 85032
  • 480-882-4545
  • De: 8:00 AM - 5:00 PM

San Carlos Apache Tribe

  • 4 San Carlos Ave San Carlos, AZ 85550
  • 928-475-2302
  • De: 8:00 AM - 4:30 PM

Open Hands Food Pantry

  • 15846 North Cave Creek Rd Suite 2A Phoenix, AZ 85032
  • 6028033723
  • De: 11:00 AM - 2:00 PM

NOAH | Cholla Health Center

  • 8705 E McDowell Road Scottsdale, AZ 85257
  • 480-882-4545
  • De: 7:00 AM - 6:00 PM

Mesa Dining Room SVDP

  • 67 W Broadway Rd. Mesa, AZ 85210
  • De: 9:30 AM - 11:30 AM

Scottsdale Community Partners

  • 7601 E McKellips Rd Bldg C Scottsdale, AZ 85257
  • 480-312-5816
  • De: 8:00 AM - 5:00 PM ( Llamar para programar una cita)

Native Health Mesa

  • 777 West Southern Avenue Mesa, AZ 85210
  • 602-279-5262
  • De: 8:30 AM - 3:00 PM (La despensa está cerrada entre las 12:00 y las 13:30)

Scottsdale Food Bank (McKellips)

  • 7601 E McKellips Rd Building C Scottsdale, AZ 85257
  • 480-312-2323
  • De: 8:00 AM - 5:00 PM (La despensa está cerrada entre las 12:00 y las 13:30)

ENTREGA SÁBADO 16 DE MAYO

Payson Warming Center

  • 601 E. Hwy 260 Building A Payson, AZ 85541
  • 928-474-3190
  • De: 4:00 PM - 6:30 PM

Community Presbyterian Church Deacon’s Food Bank

  • 800 West Main Street Payson, AZ 85541
  • 928-474-2059
  • De: 9:00 AM - 1:00 PM

Extended Hands Food Bank

  • 16548 E Laser Dr Suite 6 Fountain Hills, AZ 85268
  • 480-837-0303
  • De: 9:00 AM - 11:00 AM

Desert Manna Food Pantry

  • 590 N 96th Street Mesa, AZ 85207
  • 480-981-3993
  • De: 7:00 AM - 10:00 AM (Se atenderá por orden de llegada hasta agotar existencias)

Aster Senior Center at Red Mountain

  • 7550 East Adobe Street Mesa, AZ 85207
  • 480-964-9014
  • De: 8:00 AM - 4:00 PM

Illuminate Community Church Inc

  • 17800 N Perimeter Dr Scottsdale, AZ 85255
  • 480-359-1394
  • De: 4:00 PM - 8:00 PM

Worship Life Center Church

  • 7336 E. Main St, Ste. 101 Mesa, AZ 85207
  • 480-605-7071
  • De: 10:00 AM - 11:30 AM

Oasis World Outreach Ministry

  • 15014 N 56th St Scottsdale, AZ 85254
  • 602-494-9557
  • De: 10:00 AM - 12:00 PM

Harvest Compassion Center North Phoenix

  • 4744 E Thunderbird Unit 9 Phoenix, AZ 85032
  • 602-788-2444
  • De: 9:00 AM - 11:30 AM

Without Walls Church

  • 1303 S Lindsay Rd Mesa, AZ 85204
  • 480-838-2587
  • De: 9:00 AM - 11:00 AM

Ministerio Cristo Sana

  • 3632 E Greenway Rd Phoenix, AZ 85032
  • 602-330-9649
  • De: 9:00 AM - 1:00 PM

Open Hands Food Pantry

  • 15846 North Cave Creek Rd Suite 2A Phoenix, AZ 85032
  • 6028033723
  • De: 11:00 AM - 2:00 PM

NOAH | Cholla Health Center

  • 8705 E McDowell Road Scottsdale, AZ 85257
  • 480-882-4545
  • De: 8:00 AM - 1:00 PM

Mesa Dining Room SVDP

  • 67 W Broadway Rd. Mesa, AZ 85210
  • De: 9:30 AM - 11:30 AM

ENTREGA DOMINGO 17 DE MAYO

Payson Warming Center

  • 601 E. Hwy 260 Building A Payson, AZ 85541
  • 928-474-3190
  • De: 4:00 PM - 6:30 PM

Mesa Dining Room SVDP

  • 67 W Broadway Rd. Mesa, AZ 85210
  • De: 9:30 AM - 11:30 AM

ICNA Relief Community Food Pantry

  • 5030 South Mill Avenue Suite C5 Tempe, AZ 85282
  • 866-345-0102 Ext. 5003
  • De: 10:00 AM - 1:00 PM

Encuentra más centro de reparto del 15 al 17 de mayo . Solamente coloca en el buscador “Arizona” y completa las áreas solicitadas para que aparezcan más opciones.

¿CÓMO CONSEGUIR COMIDA EN ARIZONA?

Para conseguir comida en Arizona, ingresa al sitio web del Banco de Alimentos de dicho estado .

Una vez que ingresas, ubica el mapa interactivo y coloca el código postal de tu jurisdicción para que el sistema encuentre un lugar de reparto gratis cerca de ti, ya que te dará la dirección y horario en el que puedes acercarte.

También puedes ingresar a para ubicar otros lugares de reparto. Cuando estés ahí, coloca tu ubicación y el radio de distancia con el fin de que el sistema busque opciones. Del mismo modo a .

Recomendaciones

Confirma el horario de atención y los requisitos de elegibilidad antes de visitar cualquiera de estos lugares.

“¡No olvides traer tu comprobante de domicilio u otra identificación!”, se lee en el sitio web del banco.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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