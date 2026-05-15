Si estás haciendo malabares para que el dinero alcance y te preocupa cómo llenar la despensa, hay buenas noticias si vives en Arizona: entre el 15 y el 17 de mayo varias organizaciones y bancos de alimentos estarán repartiendo víveres gratuitos en diferentes puntos del estado. En esos días se abrirán centros de distribución con horarios específicos donde podrás recoger comida para ti y tu familia, por lo general con trámites simples y sin importar tu situación migratoria. Si tú o alguien cercano necesita apoyo, conviene revisar con anticipación las direcciones, los horarios de atención y los posibles documentos que podrían solicitarte al momento de recibir la ayuda.
De acuerdo con la red de distribución de alimentos de Arizona Food Bank Network, hay muchos puntos a los que puedes acudir para recibir despensas sin costo.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN ARIZONA DEL 15 AL 17 DE MAYO
A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día, en Arizona, del viernes 15 al domingo 17 de mayo de 2026:
ENTREGA VIERNES 15 DE MAYO
Payson Warming Center
- 601 E. Hwy 260 Building A Payson, AZ 85541
- 928-474-3190
- De: 4:00 PM - 6:30 PM
Community Presbyterian Church Deacon’s Food Bank
- 800 West Main Street Payson, AZ 85541
- 928-474-2059
- De: 9:00 AM - 1:00 PM
Gila Community Food Bank
- 317 Hackney Avenue Globe, AZ 85501
- 928-425-3639
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Extended Hands Food Bank
- 16548 E Laser Dr Suite 6 Fountain Hills, AZ 85268
- 480-837-0303
- De: 9:00 AM - 11:00 AM
Superstition Community Food Bank
- 575 North Idaho Road #701 Apache Junction, AZ 85119
- 480-983-2995
- De: 2:00 PM - 4:00 PM
Genesis Project, Inc
- 1050 W Superstition Blvd Apache Junction, AZ 85120
- 480-225-7757
- De: 12:00 PM - 2:00 PM
Empowerment Systems
- 2066 West Apache Trail #116 Apache Junction, AZ 85120
- 480-367-6937
- De: 9:00 AM - 4:00 PM
Gold Canyon United Methodist Church Food Bank
- 8330 East Sunrise Sky Drive Gold Canyon, AZ 85118
- 480-982-6789
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Aster Senior Center at Red Mountain
- 7550 East Adobe Street Mesa, AZ 85207
- 480-964-9014
- De: 8:00 AM - 4:00 PM
Foothills Food Bank
- 4250 E. Carefree Highway Cave Creek, AZ 85331
- 480-488-1145
- De: 9:00 AM - 2:00 PM
Bread of Life Missions Camp Verde
- 75 E Hollamon St Camp Verde, AZ 86322
- 602-299-2114
- De: 12:00 PM - 5:30 PM
Mission Kitchen/Fountain of Life
- 6625 E Main St Mesa, AZ 85205
- 480-457-0758
- De: 4:30 PM - 6:00 PM
St. Bridget SVDP
- 2213 North Lindsey Road Mesa, AZ 85213
- 480-807-1493
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Matthew’s Closet
- 2055 S Power Rd. Entry 5 on the North East side of mall Mesa, AZ 85209
- 602-888-1271
- De: 10:00 AM - 12:30 PM
Salvation Song Ministries
- 34835 N 7th St Phoenix, AZ 85086
- 623-581-0627
- De: 3:00 PM - 6:00 PM
Abiding Ministries
- Tulapi Ave World Evangelism Revival Center San Carlos, AZ 85550
- 928-351-8475
- De: 3:00 PM - 6:00 PM
Mesa Salvation Army
- 241 East 6th Street Building 3 Mesa, AZ 85201
- 480-962-9103 Ext. 1101
- De: 8:00 AM - 11:30 AM
Yavapai Apache Nation
- 3364 Hamaley Ave Camp Verde, AZ 86322
- 928-649-7106
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
SVDP Cordes Lakes
- 16231 S Indian Bend Rd Cordes Lakes, AZ 86333
- 928-910-0023
- De: 9:00 AM - 11:30 AM
COP HS Senior Center (Shadow Mountain Senior Center)
- 3546 E Sweetwater Ave Phoenix, AZ 85032
- 602-534-2303
- De: 9:00 AM - 4:00 PM
NOAH | Palomino Health Center
- 16251 N. Cave Creek Road Phoenix, AZ 85032
- 480-882-4545
- De: 8:00 AM - 5:00 PM
San Carlos Apache Tribe
- 4 San Carlos Ave San Carlos, AZ 85550
- 928-475-2302
- De: 8:00 AM - 4:30 PM
Open Hands Food Pantry
- 15846 North Cave Creek Rd Suite 2A Phoenix, AZ 85032
- 6028033723
- De: 11:00 AM - 2:00 PM
NOAH | Cholla Health Center
- 8705 E McDowell Road Scottsdale, AZ 85257
- 480-882-4545
- De: 7:00 AM - 6:00 PM
Mesa Dining Room SVDP
- 67 W Broadway Rd. Mesa, AZ 85210
- De: 9:30 AM - 11:30 AM
Scottsdale Community Partners
- 7601 E McKellips Rd Bldg C Scottsdale, AZ 85257
- 480-312-5816
- De: 8:00 AM - 5:00 PM ( Llamar para programar una cita)
Native Health Mesa
- 777 West Southern Avenue Mesa, AZ 85210
- 602-279-5262
- De: 8:30 AM - 3:00 PM (La despensa está cerrada entre las 12:00 y las 13:30)
Scottsdale Food Bank (McKellips)
- 7601 E McKellips Rd Building C Scottsdale, AZ 85257
- 480-312-2323
- De: 8:00 AM - 5:00 PM (La despensa está cerrada entre las 12:00 y las 13:30)
ENTREGA SÁBADO 16 DE MAYO
Payson Warming Center
- 601 E. Hwy 260 Building A Payson, AZ 85541
- 928-474-3190
- De: 4:00 PM - 6:30 PM
Community Presbyterian Church Deacon’s Food Bank
- 800 West Main Street Payson, AZ 85541
- 928-474-2059
- De: 9:00 AM - 1:00 PM
Extended Hands Food Bank
- 16548 E Laser Dr Suite 6 Fountain Hills, AZ 85268
- 480-837-0303
- De: 9:00 AM - 11:00 AM
Desert Manna Food Pantry
- 590 N 96th Street Mesa, AZ 85207
- 480-981-3993
- De: 7:00 AM - 10:00 AM (Se atenderá por orden de llegada hasta agotar existencias)
Aster Senior Center at Red Mountain
- 7550 East Adobe Street Mesa, AZ 85207
- 480-964-9014
- De: 8:00 AM - 4:00 PM
Illuminate Community Church Inc
- 17800 N Perimeter Dr Scottsdale, AZ 85255
- 480-359-1394
- De: 4:00 PM - 8:00 PM
Worship Life Center Church
- 7336 E. Main St, Ste. 101 Mesa, AZ 85207
- 480-605-7071
- De: 10:00 AM - 11:30 AM
Oasis World Outreach Ministry
- 15014 N 56th St Scottsdale, AZ 85254
- 602-494-9557
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
Harvest Compassion Center North Phoenix
- 4744 E Thunderbird Unit 9 Phoenix, AZ 85032
- 602-788-2444
- De: 9:00 AM - 11:30 AM
Without Walls Church
- 1303 S Lindsay Rd Mesa, AZ 85204
- 480-838-2587
- De: 9:00 AM - 11:00 AM
Ministerio Cristo Sana
- 3632 E Greenway Rd Phoenix, AZ 85032
- 602-330-9649
- De: 9:00 AM - 1:00 PM
Open Hands Food Pantry
- 15846 North Cave Creek Rd Suite 2A Phoenix, AZ 85032
- 6028033723
- De: 11:00 AM - 2:00 PM
NOAH | Cholla Health Center
- 8705 E McDowell Road Scottsdale, AZ 85257
- 480-882-4545
- De: 8:00 AM - 1:00 PM
Mesa Dining Room SVDP
- 67 W Broadway Rd. Mesa, AZ 85210
- De: 9:30 AM - 11:30 AM
ENTREGA DOMINGO 17 DE MAYO
Payson Warming Center
- 601 E. Hwy 260 Building A Payson, AZ 85541
- 928-474-3190
- De: 4:00 PM - 6:30 PM
Mesa Dining Room SVDP
- 67 W Broadway Rd. Mesa, AZ 85210
- De: 9:30 AM - 11:30 AM
ICNA Relief Community Food Pantry
- 5030 South Mill Avenue Suite C5 Tempe, AZ 85282
- 866-345-0102 Ext. 5003
- De: 10:00 AM - 1:00 PM
Encuentra más centro de reparto del 15 al 17 de mayo ingresando aquí. Solamente coloca en el buscador “Arizona” y completa las áreas solicitadas para que aparezcan más opciones.
¿CÓMO CONSEGUIR COMIDA EN ARIZONA?
Para conseguir comida en Arizona, ingresa al sitio web del Banco de Alimentos de dicho estado haciendo clic aquí.
Una vez que ingresas, ubica el mapa interactivo y coloca el código postal de tu jurisdicción para que el sistema encuentre un lugar de reparto gratis cerca de ti, ya que te dará la dirección y horario en el que puedes acercarte.
También puedes ingresar a “Ayuda alimentaria de St. Mary’s – Arizona” para ubicar otros lugares de reparto. Cuando estés ahí, coloca tu ubicación y el radio de distancia con el fin de que el sistema busque opciones. Del mismo modo a Mapa del Banco de Alimentos Unido.
Recomendaciones
Confirma el horario de atención y los requisitos de elegibilidad antes de visitar cualquiera de estos lugares.
“¡No olvides traer tu comprobante de domicilio u otra identificación!”, se lee en el sitio web del banco.
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