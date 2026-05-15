Si estás haciendo malabares para que el dinero alcance y te preocupa cómo llenar la despensa, hay buenas noticias si vives en Arizona: entre el 15 y el 17 de mayo varias organizaciones y bancos de alimentos estarán repartiendo víveres gratuitos en diferentes puntos del estado. En esos días se abrirán centros de distribución con horarios específicos donde podrás recoger comida para ti y tu familia, por lo general con trámites simples y sin importar tu situación migratoria. Si tú o alguien cercano necesita apoyo, conviene revisar con anticipación las direcciones, los horarios de atención y los posibles documentos que podrían solicitarte al momento de recibir la ayuda.

De acuerdo con la red de distribución de alimentos de Arizona Food Bank Network, hay muchos puntos a los que puedes acudir para recibir despensas sin costo.

Una adulta mayor agradecida con los alimentos que le brindan (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN ARIZONA DEL 15 AL 17 DE MAYO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día, en Arizona, del viernes 15 al domingo 17 de mayo de 2026:

ENTREGA VIERNES 15 DE MAYO

Payson Warming Center

601 E. Hwy 260 Building A Payson, AZ 85541

928-474-3190

De: 4:00 PM - 6:30 PM

Community Presbyterian Church Deacon’s Food Bank

800 West Main Street Payson, AZ 85541

928-474-2059

De: 9:00 AM - 1:00 PM

Gila Community Food Bank

317 Hackney Avenue Globe, AZ 85501

928-425-3639

De: 9:00 AM - 12:00 PM

Extended Hands Food Bank

16548 E Laser Dr Suite 6 Fountain Hills, AZ 85268

480-837-0303

De: 9:00 AM - 11:00 AM

Superstition Community Food Bank

575 North Idaho Road #701 Apache Junction, AZ 85119

480-983-2995

De: 2:00 PM - 4:00 PM

Genesis Project, Inc

1050 W Superstition Blvd Apache Junction, AZ 85120

480-225-7757

De: 12:00 PM - 2:00 PM

Empowerment Systems

2066 West Apache Trail #116 Apache Junction, AZ 85120

480-367-6937

De: 9:00 AM - 4:00 PM

Gold Canyon United Methodist Church Food Bank

8330 East Sunrise Sky Drive Gold Canyon, AZ 85118

480-982-6789

De: 9:00 AM - 12:00 PM

Aster Senior Center at Red Mountain

7550 East Adobe Street Mesa, AZ 85207

480-964-9014

De: 8:00 AM - 4:00 PM

Foothills Food Bank

4250 E. Carefree Highway Cave Creek, AZ 85331

480-488-1145

De: 9:00 AM - 2:00 PM

Bread of Life Missions Camp Verde

75 E Hollamon St Camp Verde, AZ 86322

602-299-2114

De: 12:00 PM - 5:30 PM

Mission Kitchen/Fountain of Life

6625 E Main St Mesa, AZ 85205

480-457-0758

De: 4:30 PM - 6:00 PM

St. Bridget SVDP

2213 North Lindsey Road Mesa, AZ 85213

480-807-1493

De: 9:00 AM - 12:00 PM

Matthew’s Closet

2055 S Power Rd. Entry 5 on the North East side of mall Mesa, AZ 85209

602-888-1271

De: 10:00 AM - 12:30 PM

Salvation Song Ministries

34835 N 7th St Phoenix, AZ 85086

623-581-0627

De: 3:00 PM - 6:00 PM

Abiding Ministries

Tulapi Ave World Evangelism Revival Center San Carlos, AZ 85550

928-351-8475

De: 3:00 PM - 6:00 PM

Mesa Salvation Army

241 East 6th Street Building 3 Mesa, AZ 85201

480-962-9103 Ext. 1101

De: 8:00 AM - 11:30 AM

Yavapai Apache Nation

3364 Hamaley Ave Camp Verde, AZ 86322

928-649-7106

De: 9:00 AM - 12:00 PM

SVDP Cordes Lakes

16231 S Indian Bend Rd Cordes Lakes, AZ 86333

928-910-0023

De: 9:00 AM - 11:30 AM

COP HS Senior Center (Shadow Mountain Senior Center)

3546 E Sweetwater Ave Phoenix, AZ 85032

602-534-2303

De: 9:00 AM - 4:00 PM

NOAH | Palomino Health Center

16251 N. Cave Creek Road Phoenix, AZ 85032

480-882-4545

De: 8:00 AM - 5:00 PM

San Carlos Apache Tribe

4 San Carlos Ave San Carlos, AZ 85550

928-475-2302

De: 8:00 AM - 4:30 PM

Open Hands Food Pantry

15846 North Cave Creek Rd Suite 2A Phoenix, AZ 85032

6028033723

De: 11:00 AM - 2:00 PM

NOAH | Cholla Health Center

8705 E McDowell Road Scottsdale, AZ 85257

480-882-4545

De: 7:00 AM - 6:00 PM

Mesa Dining Room SVDP

67 W Broadway Rd. Mesa, AZ 85210

De: 9:30 AM - 11:30 AM

Scottsdale Community Partners

7601 E McKellips Rd Bldg C Scottsdale, AZ 85257

480-312-5816

De: 8:00 AM - 5:00 PM ( Llamar para programar una cita)

Native Health Mesa

777 West Southern Avenue Mesa, AZ 85210

602-279-5262

De: 8:30 AM - 3:00 PM (La despensa está cerrada entre las 12:00 y las 13:30)

Scottsdale Food Bank (McKellips)

7601 E McKellips Rd Building C Scottsdale, AZ 85257

480-312-2323

De: 8:00 AM - 5:00 PM (La despensa está cerrada entre las 12:00 y las 13:30)

ENTREGA SÁBADO 16 DE MAYO

Payson Warming Center

601 E. Hwy 260 Building A Payson, AZ 85541

928-474-3190

De: 4:00 PM - 6:30 PM

Community Presbyterian Church Deacon’s Food Bank

800 West Main Street Payson, AZ 85541

928-474-2059

De: 9:00 AM - 1:00 PM

Extended Hands Food Bank

16548 E Laser Dr Suite 6 Fountain Hills, AZ 85268

480-837-0303

De: 9:00 AM - 11:00 AM

Desert Manna Food Pantry

590 N 96th Street Mesa, AZ 85207

480-981-3993

De: 7:00 AM - 10:00 AM (Se atenderá por orden de llegada hasta agotar existencias)

Aster Senior Center at Red Mountain

7550 East Adobe Street Mesa, AZ 85207

480-964-9014

De: 8:00 AM - 4:00 PM

Illuminate Community Church Inc

17800 N Perimeter Dr Scottsdale, AZ 85255

480-359-1394

De: 4:00 PM - 8:00 PM

Worship Life Center Church

7336 E. Main St, Ste. 101 Mesa, AZ 85207

480-605-7071

De: 10:00 AM - 11:30 AM

Oasis World Outreach Ministry

15014 N 56th St Scottsdale, AZ 85254

602-494-9557

De: 10:00 AM - 12:00 PM

Harvest Compassion Center North Phoenix

4744 E Thunderbird Unit 9 Phoenix, AZ 85032

602-788-2444

De: 9:00 AM - 11:30 AM

Without Walls Church

1303 S Lindsay Rd Mesa, AZ 85204

480-838-2587

De: 9:00 AM - 11:00 AM

Ministerio Cristo Sana

3632 E Greenway Rd Phoenix, AZ 85032

602-330-9649

De: 9:00 AM - 1:00 PM

Open Hands Food Pantry

15846 North Cave Creek Rd Suite 2A Phoenix, AZ 85032

6028033723

De: 11:00 AM - 2:00 PM

NOAH | Cholla Health Center

8705 E McDowell Road Scottsdale, AZ 85257

480-882-4545

De: 8:00 AM - 1:00 PM

Mesa Dining Room SVDP

67 W Broadway Rd. Mesa, AZ 85210

De: 9:30 AM - 11:30 AM

ENTREGA DOMINGO 17 DE MAYO

Payson Warming Center

601 E. Hwy 260 Building A Payson, AZ 85541

928-474-3190

De: 4:00 PM - 6:30 PM

Mesa Dining Room SVDP

67 W Broadway Rd. Mesa, AZ 85210

De: 9:30 AM - 11:30 AM

ICNA Relief Community Food Pantry

5030 South Mill Avenue Suite C5 Tempe, AZ 85282

866-345-0102 Ext. 5003

De: 10:00 AM - 1:00 PM

Encuentra más centro de reparto del 15 al 17 de mayo ingresando aquí. Solamente coloca en el buscador “Arizona” y completa las áreas solicitadas para que aparezcan más opciones.

¿CÓMO CONSEGUIR COMIDA EN ARIZONA?

Para conseguir comida en Arizona, ingresa al sitio web del Banco de Alimentos de dicho estado haciendo clic aquí.

Una vez que ingresas, ubica el mapa interactivo y coloca el código postal de tu jurisdicción para que el sistema encuentre un lugar de reparto gratis cerca de ti, ya que te dará la dirección y horario en el que puedes acercarte.

También puedes ingresar a “Ayuda alimentaria de St. Mary’s – Arizona” para ubicar otros lugares de reparto. Cuando estés ahí, coloca tu ubicación y el radio de distancia con el fin de que el sistema busque opciones. Del mismo modo a Mapa del Banco de Alimentos Unido.

Recomendaciones

Confirma el horario de atención y los requisitos de elegibilidad antes de visitar cualquiera de estos lugares.

“¡No olvides traer tu comprobante de domicilio u otra identificación!”, se lee en el sitio web del banco.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!