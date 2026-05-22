No se requieren trámites complicados ni un estatus migratorio específico: en la mayoría de los centros bastará con acudir en el horario indicado y, en algunos casos, presentar una identificación sencilla (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
No se requieren trámites complicados ni un estatus migratorio específico: en la mayoría de los centros bastará con acudir en el horario indicado y, en algunos casos, presentar una identificación sencilla (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si estás estirando cada dólar y te preocupa cómo llenar la alacena, hay buenas noticias si vives en Arizona: del 22 al 24 de mayo, distintas organizaciones y bancos de alimentos en varios puntos del estado. Durante esas fechas se habilitarán centros de distribución con horarios definidos, donde podrás , generalmente con requisitos sencillos y sin que tu estatus migratorio sea un impedimento. Si tú o alguien cercano necesita este tipo de apoyo, es recomendable revisar con tiempo las direcciones, los horarios y los posibles documentos que podrían pedirte al momento de recibir la ayuda.

Mira también:

Según la red de distribución de alimentos de Arizona Food Bank Network, existen numerosos lugares a los que puedes acudir para obtener despensas sin costo.

Durante esas fechas se habilitarán lugares específicos con horarios definidos en los que podrás recoger provisiones para ti y tu familia, generalmente con requisitos sencillos y sin importar tu estatus migratorio (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Durante esas fechas se habilitarán lugares específicos con horarios definidos en los que podrás recoger provisiones para ti y tu familia, generalmente con requisitos sencillos y sin importar tu estatus migratorio (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN ARIZONA DEL 22 AL 24 DE MAYO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día, en Arizona, del viernes 22 al domingo 24 de mayo de 2026:

ENTREGA VIERNES 22 DE MAYO

Santa Cruz Valley Food Bank

  • 109 North Sunshine Boulevard Eloy, AZ 85122
  • 520-466-1112
  • De: 8:00 AM - 10:00 AM

SVDP Casa Grande

  • 405 E 2nd St Casa Grande, AZ 85122
  • 520-836-2009
  • De: 9:00 AM - 12:30 PM

Casa Grande Food Bank

  • 235 E 4th Street Casa Grande, AZ 85122
  • 520-836-1347
  • De: 2:00 PM - 4:00 PM

Community Christian Outreach

  • 12002 N Puma Rd Marana, AZ 85653
  • 520-682-4201
  • De: 11:00 AM - 1:00 PM

Marana Food Bank and Community Resource Center

  • 11734 W Grier Rd Marana, AZ 85653
  • 520-697-0022
  • De: 9:00 AM - 12:00 PM

Chandler Salvation Army

  • 85 East Saragosa Street Chandler, AZ 85225
  • 480-963-2041
  • De: 8:30 AM - 11:30 AM / 1:00 PM - 4:00 PM

St. Mary’s - St. Juan Diego SVDP

  • 230 West Galveston St Chandler, AZ 85225
  • 480-814-7778
  • De: 9:00 AM - 11:00 AM

Picture Rocks Mobile (CFB)

  • 5615 N Sanders Rd Tucson, AZ 85743
  • 520-449-8364
  • De: 8:00 AM - 10:00 AM

Matthew’s Crossing

  • 1368 North Arizona Avenue #112 Chandler, AZ 85225
  • 480-857-2296
  • De: 8:00 AM - 11:00 AM

Recovery Cafe Arizona

  • 2992 N. Alma School Rd. Suite 3 Chandler, AZ 85224
  • 480-530-7090
  • De: 9:00 AM - 4:00 PM

Buddhist Tzu-Chi Foundation

  • 2145 West Elliot Road Chandler, AZ 85224
  • 480-838-6556
  • De: 9:30 AM - 4:00 PM

Matthew’s Closet

  • 2055 S Power Rd. Entry 5 on the North East side of mall Mesa, AZ 85209
  • 602-888-1271
  • De: 10:00 AM - 12:30 PM

Gold Canyon United Methodist Church Food Bank

  • 8330 East Sunrise Sky Drive Gold Canyon, AZ 85118
  • 480-982-6789
  • De: 9:00 AM - 12:00 PM

Neighbor’s Pantry

  • 358 E Javelina Ave Mesa, AZ 85210
  • 480-398-4441
  • De: 8:00 AM - 10:00 AM

Guadalupe C.A.P.

  • 9241 South Avenida del Yaqui Guadalupe, AZ 85283
  • 480-505-5386
  • De: 8:00 AM - 5:00 PM

Native Health Mesa

  • 777 West Southern Avenue Mesa, AZ 85210
  • 602-279-5262
  • De: 8:30 AM - 3:00 PM

Mission Kitchen/Fountain of Life

  • 6625 E Main St Mesa, AZ 85205
  • 480-457-0758
  • De: 4:30 PM - 6:00 PM

Empowerment Systems

  • 2066 West Apache Trail #116 Apache Junction, AZ 85120
  • 480-367-6937
  • De: 9:00 AM - 4:00 PM

Mesa Dining Room SVDP

  • 67 W Broadway Rd. Mesa, AZ 85210
  • De: 9:30 AM - 11:30 AM

Superstition Community Food Bank

  • 575 North Idaho Road #701 Apache Junction, AZ 85119
  • 480-983-2995
  • De: 2:00 PM - 4:00 PM

Genesis Project, Inc

  • 1050 W Superstition Blvd Apache Junction, AZ 85120
  • 480-225-7757
  • De: 12:00 PM - 2:00 PM

Aster Senior Center at Red Mountain

  • 7550 East Adobe Street Mesa, AZ 85207
  • 480-964-9014
  • De: 8:00 AM - 4:00 PM

Humane Society of Southern AZ

  • 635 W Roger Rd Tucson, AZ 85705
  • De: 11:00 AM - 4:00 PM

Salvation Army (Herberger Center)

  • 2707 E Van Buren St Phoenix, AZ 85008
  • 602-267-3224
  • De: 11:00 AM - 12:00 PM (Abierto hasta las 12:15 para el almuerzo) / 4:30 PM - 5:00 PM (Abierto hasta las 17:15 para la cena)

ENTREGA SÁBADO 23 DE MAYO

CGA Inc

  • 280 W McMurray Blvd Casa Grande, AZ 85122
  • 520-836-5022
  • De: 10:00 AM - 1:00 PM

Maricopa Pantry Inc

  • 50881 W Papago Rd Maricopa, AZ 85139
  • 520-709-3076
  • De: 8:00 AM - 11:00 AM

Matthew’s Crossing

  • 1368 North Arizona Avenue #112 Chandler, AZ 85225
  • 480-857-2296
  • De: 8:00 AM - 11:00 AM

Victory Tabernacle Pentecostal Church of God

  • 339 S Lindsay Rd Gilbert, AZ 85296
  • 480-772-8768
  • De: 9:00 AM - 12:00 PM

Recovery Cafe Arizona

  • 2992 N. Alma School Rd. Suite 3 Chandler, AZ 85224
  • 480-530-7090
  • De: 9:00 AM - 4:00 PM

Buddhist Tzu-Chi Foundation

  • 2145 West Elliot Road Chandler, AZ 85224
  • 480-838-6556
  • De: 9:30 AM - 12:00 PM

Generation Church

  • 11832 W Warner Elliot Loop Phoenix, AZ 85044
  • De: 9:00 AM - 11:00 AM

Canyon del Oro Assembly of God (CDO)

  • 2950 W Lambert Ln Tucson, AZ 85742
  • 520-742-1168
  • De: 9:00 AM - 12:00 PM

Worship Life Center Church

  • 7336 E. Main St, Ste. 101 Mesa, AZ 85207
  • 480-605-7071
  • De: 10:00 AM - 11:30 AM

Mesa Dining Room SVDP

  • 67 W Broadway Rd. Mesa, AZ 85210
  • De: 9:30 AM - 11:30 AM

Humane Society of Southern AZ

  • 635 W Roger Rd Tucson, AZ 85705
  • De: 11:00 AM - 4:00 PM

Salvation Army (Herberger Center)

  • 2707 E Van Buren St Phoenix, AZ 85008
  • 602-267-3224
  • De: 11:00 AM - 12:00 PM (Abierto hasta las 12:15 para el almuerzo) / 4:30 PM - 5:00 PM (Abierto hasta las 17:15 para la cena)

ENTREGA DOMINGO 24 DE MAYO

ICNA Relief Community Food Pantry

  • 5030 South Mill Avenue Suite C5 Tempe, AZ 85282
  • 866-345-0102 Ext. 5003
  • De: 10:00 AM - 1:00 PM

Empowerment Systems

  • 2066 West Apache Trail #116 Apache Junction, AZ 85120
  • 480-367-6937
  • De: 9:00 AM - 4:00 PM

Mesa Dining Room SVDP

  • 67 W Broadway Rd. Mesa, AZ 85210
  • De: 9:30 AM - 11:30 AM

Humane Society of Southern AZ

  • 635 W Roger Rd Tucson, AZ 85705
  • De: 12:00 PM - 4:00 PM

Salvation Army (Herberger Center)

  • 2707 E Van Buren St Phoenix, AZ 85008
  • 602-267-3224
  • De: 11:00 AM - 12:00 PM (Abierto hasta las 12:15 para el almuerzo) / 4:30 PM - 5:00 PM (Abierto hasta las 17:15 para la cena)

Encuentra más centro de reparto del 22 al 24 de mayo . Solamente coloca en el buscador “Arizona” y completa las áreas solicitadas para que aparezcan más opciones.

¿CÓMO CONSEGUIR COMIDA EN ARIZONA?

Para conseguir comida en Arizona, ingresa al sitio web del Banco de Alimentos de dicho estado .

Una vez que ingresas, ubica el mapa interactivo y coloca el código postal de tu jurisdicción para que el sistema encuentre un lugar de reparto gratis cerca de ti, ya que te dará la dirección y horario en el que puedes acercarte.

También puedes ingresar a para ubicar otros lugares de reparto. Cuando estés ahí, coloca tu ubicación y el radio de distancia con el fin de que el sistema busque opciones. Del mismo modo a .

Recomendaciones

Confirma el horario de atención y los requisitos de elegibilidad antes de visitar cualquiera de estos lugares.

“¡No olvides traer tu comprobante de domicilio u otra identificación!”, se lee en el sitio web del banco.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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