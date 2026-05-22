Si estás estirando cada dólar y te preocupa cómo llenar la alacena, hay buenas noticias si vives en Arizona: del 22 al 24 de mayo, distintas organizaciones y bancos de alimentos entregarán víveres gratuitos en varios puntos del estado. Durante esas fechas se habilitarán centros de distribución con horarios definidos, donde podrás recoger comida para ti y tu familia, generalmente con requisitos sencillos y sin que tu estatus migratorio sea un impedimento. Si tú o alguien cercano necesita este tipo de apoyo, es recomendable revisar con tiempo las direcciones, los horarios y los posibles documentos que podrían pedirte al momento de recibir la ayuda.

Según la red de distribución de alimentos de Arizona Food Bank Network, existen numerosos lugares a los que puedes acudir para obtener despensas sin costo.

Durante esas fechas se habilitarán lugares específicos con horarios definidos en los que podrás recoger provisiones para ti y tu familia, generalmente con requisitos sencillos y sin importar tu estatus migratorio (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN ARIZONA DEL 22 AL 24 DE MAYO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día, en Arizona, del viernes 22 al domingo 24 de mayo de 2026:

ENTREGA VIERNES 22 DE MAYO

Santa Cruz Valley Food Bank

109 North Sunshine Boulevard Eloy, AZ 85122

520-466-1112

De: 8:00 AM - 10:00 AM

SVDP Casa Grande

405 E 2nd St Casa Grande, AZ 85122

520-836-2009

De: 9:00 AM - 12:30 PM

Casa Grande Food Bank

235 E 4th Street Casa Grande, AZ 85122

520-836-1347

De: 2:00 PM - 4:00 PM

Community Christian Outreach

12002 N Puma Rd Marana, AZ 85653

520-682-4201

De: 11:00 AM - 1:00 PM

Marana Food Bank and Community Resource Center

11734 W Grier Rd Marana, AZ 85653

520-697-0022

De: 9:00 AM - 12:00 PM

Chandler Salvation Army

85 East Saragosa Street Chandler, AZ 85225

480-963-2041

De: 8:30 AM - 11:30 AM / 1:00 PM - 4:00 PM

St. Mary’s - St. Juan Diego SVDP

230 West Galveston St Chandler, AZ 85225

480-814-7778

De: 9:00 AM - 11:00 AM

Picture Rocks Mobile (CFB)

5615 N Sanders Rd Tucson, AZ 85743

520-449-8364

De: 8:00 AM - 10:00 AM

Matthew’s Crossing

1368 North Arizona Avenue #112 Chandler, AZ 85225

480-857-2296

De: 8:00 AM - 11:00 AM

Recovery Cafe Arizona

2992 N. Alma School Rd. Suite 3 Chandler, AZ 85224

480-530-7090

De: 9:00 AM - 4:00 PM

Buddhist Tzu-Chi Foundation

2145 West Elliot Road Chandler, AZ 85224

480-838-6556

De: 9:30 AM - 4:00 PM

Matthew’s Closet

2055 S Power Rd. Entry 5 on the North East side of mall Mesa, AZ 85209

602-888-1271

De: 10:00 AM - 12:30 PM

Gold Canyon United Methodist Church Food Bank

8330 East Sunrise Sky Drive Gold Canyon, AZ 85118

480-982-6789

De: 9:00 AM - 12:00 PM

Neighbor’s Pantry

358 E Javelina Ave Mesa, AZ 85210

480-398-4441

De: 8:00 AM - 10:00 AM

Guadalupe C.A.P.

9241 South Avenida del Yaqui Guadalupe, AZ 85283

480-505-5386

De: 8:00 AM - 5:00 PM

Native Health Mesa

777 West Southern Avenue Mesa, AZ 85210

602-279-5262

De: 8:30 AM - 3:00 PM

Mission Kitchen/Fountain of Life

6625 E Main St Mesa, AZ 85205

480-457-0758

De: 4:30 PM - 6:00 PM

Empowerment Systems

2066 West Apache Trail #116 Apache Junction, AZ 85120

480-367-6937

De: 9:00 AM - 4:00 PM

Mesa Dining Room SVDP

67 W Broadway Rd. Mesa, AZ 85210

De: 9:30 AM - 11:30 AM

Superstition Community Food Bank

575 North Idaho Road #701 Apache Junction, AZ 85119

480-983-2995

De: 2:00 PM - 4:00 PM

Genesis Project, Inc

1050 W Superstition Blvd Apache Junction, AZ 85120

480-225-7757

De: 12:00 PM - 2:00 PM

Aster Senior Center at Red Mountain

7550 East Adobe Street Mesa, AZ 85207

480-964-9014

De: 8:00 AM - 4:00 PM

Humane Society of Southern AZ

635 W Roger Rd Tucson, AZ 85705

De: 11:00 AM - 4:00 PM

Salvation Army (Herberger Center)

2707 E Van Buren St Phoenix, AZ 85008

602-267-3224

De: 11:00 AM - 12:00 PM (Abierto hasta las 12:15 para el almuerzo) / 4:30 PM - 5:00 PM (Abierto hasta las 17:15 para la cena)

ENTREGA SÁBADO 23 DE MAYO

CGA Inc

280 W McMurray Blvd Casa Grande, AZ 85122

520-836-5022

De: 10:00 AM - 1:00 PM

Maricopa Pantry Inc

50881 W Papago Rd Maricopa, AZ 85139

520-709-3076

De: 8:00 AM - 11:00 AM

Matthew’s Crossing

1368 North Arizona Avenue #112 Chandler, AZ 85225

480-857-2296

De: 8:00 AM - 11:00 AM

Victory Tabernacle Pentecostal Church of God

339 S Lindsay Rd Gilbert, AZ 85296

480-772-8768

De: 9:00 AM - 12:00 PM

Recovery Cafe Arizona

2992 N. Alma School Rd. Suite 3 Chandler, AZ 85224

480-530-7090

De: 9:00 AM - 4:00 PM

Buddhist Tzu-Chi Foundation

2145 West Elliot Road Chandler, AZ 85224

480-838-6556

De: 9:30 AM - 12:00 PM

Generation Church

11832 W Warner Elliot Loop Phoenix, AZ 85044

De: 9:00 AM - 11:00 AM

Canyon del Oro Assembly of God (CDO)

2950 W Lambert Ln Tucson, AZ 85742

520-742-1168

De: 9:00 AM - 12:00 PM

Worship Life Center Church

7336 E. Main St, Ste. 101 Mesa, AZ 85207

480-605-7071

De: 10:00 AM - 11:30 AM

Mesa Dining Room SVDP

67 W Broadway Rd. Mesa, AZ 85210

De: 9:30 AM - 11:30 AM

Humane Society of Southern AZ

635 W Roger Rd Tucson, AZ 85705

De: 11:00 AM - 4:00 PM

Salvation Army (Herberger Center)

2707 E Van Buren St Phoenix, AZ 85008

602-267-3224

De: 11:00 AM - 12:00 PM (Abierto hasta las 12:15 para el almuerzo) / 4:30 PM - 5:00 PM (Abierto hasta las 17:15 para la cena)

ENTREGA DOMINGO 24 DE MAYO

ICNA Relief Community Food Pantry

5030 South Mill Avenue Suite C5 Tempe, AZ 85282

866-345-0102 Ext. 5003

De: 10:00 AM - 1:00 PM

Empowerment Systems

2066 West Apache Trail #116 Apache Junction, AZ 85120

480-367-6937

De: 9:00 AM - 4:00 PM

Mesa Dining Room SVDP

67 W Broadway Rd. Mesa, AZ 85210

De: 9:30 AM - 11:30 AM

Humane Society of Southern AZ

635 W Roger Rd Tucson, AZ 85705

De: 12:00 PM - 4:00 PM

Salvation Army (Herberger Center)

2707 E Van Buren St Phoenix, AZ 85008

602-267-3224

De: 11:00 AM - 12:00 PM (Abierto hasta las 12:15 para el almuerzo) / 4:30 PM - 5:00 PM (Abierto hasta las 17:15 para la cena)

Encuentra más centro de reparto del 22 al 24 de mayo ingresando aquí. Solamente coloca en el buscador “Arizona” y completa las áreas solicitadas para que aparezcan más opciones.

¿CÓMO CONSEGUIR COMIDA EN ARIZONA?

Para conseguir comida en Arizona, ingresa al sitio web del Banco de Alimentos de dicho estado haciendo clic aquí.

Una vez que ingresas, ubica el mapa interactivo y coloca el código postal de tu jurisdicción para que el sistema encuentre un lugar de reparto gratis cerca de ti, ya que te dará la dirección y horario en el que puedes acercarte.

También puedes ingresar a “Ayuda alimentaria de St. Mary’s – Arizona” para ubicar otros lugares de reparto. Cuando estés ahí, coloca tu ubicación y el radio de distancia con el fin de que el sistema busque opciones. Del mismo modo a Mapa del Banco de Alimentos Unido.

Recomendaciones

Confirma el horario de atención y los requisitos de elegibilidad antes de visitar cualquiera de estos lugares.

“¡No olvides traer tu comprobante de domicilio u otra identificación!”, se lee en el sitio web del banco.

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