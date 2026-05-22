Si estás estirando cada dólar y te preocupa cómo llenar la alacena, hay buenas noticias si vives en Arizona: del 22 al 24 de mayo, distintas organizaciones y bancos de alimentos entregarán víveres gratuitos en varios puntos del estado. Durante esas fechas se habilitarán centros de distribución con horarios definidos, donde podrás recoger comida para ti y tu familia, generalmente con requisitos sencillos y sin que tu estatus migratorio sea un impedimento. Si tú o alguien cercano necesita este tipo de apoyo, es recomendable revisar con tiempo las direcciones, los horarios y los posibles documentos que podrían pedirte al momento de recibir la ayuda.
Según la red de distribución de alimentos de Arizona Food Bank Network, existen numerosos lugares a los que puedes acudir para obtener despensas sin costo.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN ARIZONA DEL 22 AL 24 DE MAYO
A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día, en Arizona, del viernes 22 al domingo 24 de mayo de 2026:
ENTREGA VIERNES 22 DE MAYO
Santa Cruz Valley Food Bank
- 109 North Sunshine Boulevard Eloy, AZ 85122
- 520-466-1112
- De: 8:00 AM - 10:00 AM
SVDP Casa Grande
- 405 E 2nd St Casa Grande, AZ 85122
- 520-836-2009
- De: 9:00 AM - 12:30 PM
Casa Grande Food Bank
- 235 E 4th Street Casa Grande, AZ 85122
- 520-836-1347
- De: 2:00 PM - 4:00 PM
Community Christian Outreach
- 12002 N Puma Rd Marana, AZ 85653
- 520-682-4201
- De: 11:00 AM - 1:00 PM
Marana Food Bank and Community Resource Center
- 11734 W Grier Rd Marana, AZ 85653
- 520-697-0022
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Chandler Salvation Army
- 85 East Saragosa Street Chandler, AZ 85225
- 480-963-2041
- De: 8:30 AM - 11:30 AM / 1:00 PM - 4:00 PM
St. Mary’s - St. Juan Diego SVDP
- 230 West Galveston St Chandler, AZ 85225
- 480-814-7778
- De: 9:00 AM - 11:00 AM
Picture Rocks Mobile (CFB)
- 5615 N Sanders Rd Tucson, AZ 85743
- 520-449-8364
- De: 8:00 AM - 10:00 AM
Matthew’s Crossing
- 1368 North Arizona Avenue #112 Chandler, AZ 85225
- 480-857-2296
- De: 8:00 AM - 11:00 AM
Recovery Cafe Arizona
- 2992 N. Alma School Rd. Suite 3 Chandler, AZ 85224
- 480-530-7090
- De: 9:00 AM - 4:00 PM
Buddhist Tzu-Chi Foundation
- 2145 West Elliot Road Chandler, AZ 85224
- 480-838-6556
- De: 9:30 AM - 4:00 PM
Matthew’s Closet
- 2055 S Power Rd. Entry 5 on the North East side of mall Mesa, AZ 85209
- 602-888-1271
- De: 10:00 AM - 12:30 PM
Gold Canyon United Methodist Church Food Bank
- 8330 East Sunrise Sky Drive Gold Canyon, AZ 85118
- 480-982-6789
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Neighbor’s Pantry
- 358 E Javelina Ave Mesa, AZ 85210
- 480-398-4441
- De: 8:00 AM - 10:00 AM
Guadalupe C.A.P.
- 9241 South Avenida del Yaqui Guadalupe, AZ 85283
- 480-505-5386
- De: 8:00 AM - 5:00 PM
Native Health Mesa
- 777 West Southern Avenue Mesa, AZ 85210
- 602-279-5262
- De: 8:30 AM - 3:00 PM
Mission Kitchen/Fountain of Life
- 6625 E Main St Mesa, AZ 85205
- 480-457-0758
- De: 4:30 PM - 6:00 PM
Empowerment Systems
- 2066 West Apache Trail #116 Apache Junction, AZ 85120
- 480-367-6937
- De: 9:00 AM - 4:00 PM
Mesa Dining Room SVDP
- 67 W Broadway Rd. Mesa, AZ 85210
- De: 9:30 AM - 11:30 AM
Superstition Community Food Bank
- 575 North Idaho Road #701 Apache Junction, AZ 85119
- 480-983-2995
- De: 2:00 PM - 4:00 PM
Genesis Project, Inc
- 1050 W Superstition Blvd Apache Junction, AZ 85120
- 480-225-7757
- De: 12:00 PM - 2:00 PM
Aster Senior Center at Red Mountain
- 7550 East Adobe Street Mesa, AZ 85207
- 480-964-9014
- De: 8:00 AM - 4:00 PM
Humane Society of Southern AZ
- 635 W Roger Rd Tucson, AZ 85705
- De: 11:00 AM - 4:00 PM
Salvation Army (Herberger Center)
- 2707 E Van Buren St Phoenix, AZ 85008
- 602-267-3224
- De: 11:00 AM - 12:00 PM (Abierto hasta las 12:15 para el almuerzo) / 4:30 PM - 5:00 PM (Abierto hasta las 17:15 para la cena)
ENTREGA SÁBADO 23 DE MAYO
CGA Inc
- 280 W McMurray Blvd Casa Grande, AZ 85122
- 520-836-5022
- De: 10:00 AM - 1:00 PM
Maricopa Pantry Inc
- 50881 W Papago Rd Maricopa, AZ 85139
- 520-709-3076
- De: 8:00 AM - 11:00 AM
Matthew’s Crossing
- 1368 North Arizona Avenue #112 Chandler, AZ 85225
- 480-857-2296
- De: 8:00 AM - 11:00 AM
Victory Tabernacle Pentecostal Church of God
- 339 S Lindsay Rd Gilbert, AZ 85296
- 480-772-8768
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Recovery Cafe Arizona
- 2992 N. Alma School Rd. Suite 3 Chandler, AZ 85224
- 480-530-7090
- De: 9:00 AM - 4:00 PM
Buddhist Tzu-Chi Foundation
- 2145 West Elliot Road Chandler, AZ 85224
- 480-838-6556
- De: 9:30 AM - 12:00 PM
Generation Church
- 11832 W Warner Elliot Loop Phoenix, AZ 85044
- De: 9:00 AM - 11:00 AM
Canyon del Oro Assembly of God (CDO)
- 2950 W Lambert Ln Tucson, AZ 85742
- 520-742-1168
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Worship Life Center Church
- 7336 E. Main St, Ste. 101 Mesa, AZ 85207
- 480-605-7071
- De: 10:00 AM - 11:30 AM
Mesa Dining Room SVDP
- 67 W Broadway Rd. Mesa, AZ 85210
- De: 9:30 AM - 11:30 AM
Humane Society of Southern AZ
- 635 W Roger Rd Tucson, AZ 85705
- De: 11:00 AM - 4:00 PM
Salvation Army (Herberger Center)
- 2707 E Van Buren St Phoenix, AZ 85008
- 602-267-3224
- De: 11:00 AM - 12:00 PM (Abierto hasta las 12:15 para el almuerzo) / 4:30 PM - 5:00 PM (Abierto hasta las 17:15 para la cena)
ENTREGA DOMINGO 24 DE MAYO
ICNA Relief Community Food Pantry
- 5030 South Mill Avenue Suite C5 Tempe, AZ 85282
- 866-345-0102 Ext. 5003
- De: 10:00 AM - 1:00 PM
Empowerment Systems
- 2066 West Apache Trail #116 Apache Junction, AZ 85120
- 480-367-6937
- De: 9:00 AM - 4:00 PM
Mesa Dining Room SVDP
- 67 W Broadway Rd. Mesa, AZ 85210
- De: 9:30 AM - 11:30 AM
Humane Society of Southern AZ
- 635 W Roger Rd Tucson, AZ 85705
- De: 12:00 PM - 4:00 PM
Salvation Army (Herberger Center)
- 2707 E Van Buren St Phoenix, AZ 85008
- 602-267-3224
- De: 11:00 AM - 12:00 PM (Abierto hasta las 12:15 para el almuerzo) / 4:30 PM - 5:00 PM (Abierto hasta las 17:15 para la cena)
Encuentra más centro de reparto del 22 al 24 de mayo ingresando aquí. Solamente coloca en el buscador “Arizona” y completa las áreas solicitadas para que aparezcan más opciones.
¿CÓMO CONSEGUIR COMIDA EN ARIZONA?
Para conseguir comida en Arizona, ingresa al sitio web del Banco de Alimentos de dicho estado haciendo clic aquí.
Una vez que ingresas, ubica el mapa interactivo y coloca el código postal de tu jurisdicción para que el sistema encuentre un lugar de reparto gratis cerca de ti, ya que te dará la dirección y horario en el que puedes acercarte.
También puedes ingresar a “Ayuda alimentaria de St. Mary’s – Arizona” para ubicar otros lugares de reparto. Cuando estés ahí, coloca tu ubicación y el radio de distancia con el fin de que el sistema busque opciones. Del mismo modo a Mapa del Banco de Alimentos Unido.
Recomendaciones
Confirma el horario de atención y los requisitos de elegibilidad antes de visitar cualquiera de estos lugares.
“¡No olvides traer tu comprobante de domicilio u otra identificación!”, se lee en el sitio web del banco.
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