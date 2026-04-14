Encontrar alimentos gratis en Arizona es posible gracias a una amplia red de bancos de comida que operan en todo el estado, especialmente en momentos donde muchas familias necesitan apoyo. A través de plataformas como Arizona Food Bank Network, las personas pueden ubicar despensas, comedores y distribuciones móviles disponibles durante la semana. Entre el 14 y el 19 de abril, varios puntos estarán entregando cajas de alimentos sin costo, con horarios específicos según la ciudad, por lo que es clave revisar bien cada ubicación antes de acudir.
Lugares y horarios para recibir alimentos gratis en Arizona
En Arizona, miles de familias pueden acceder a alimentos gratis a través de bancos de comida y despensas comunitarias durante toda la semana. A continuación, algunos de los lugares donde puedes encontrar alimentos gratis durante esta semana:
|Lugar
|Ciudad
|Días de atención
|Horario
|Notas
|Desert Mission Food Bank
|Phoenix
|Lunes a jueves
|9:00 a.m. – 2:30 p.m.
|Recomendado llevar identificación
|Viernes
|9:00 a.m. – 11:30 a.m.
|Phoenix Rescue Mission Hope for Hunger Food Bank
|Phoenix
|Lunes a viernes
|8:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Atención por orden de llegada
|Gabrielle Giffords Resource Center
|Sur de Arizona
|Martes, miércoles y viernes
|8:00 a.m. – 2:00 p.m.
|Incluye cajas de emergencia
|Jueves
|12:00 p.m. – 6:00 p.m.
|Extended Hands Food Bank
|Arizona
|Lunes, martes y viernes
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|Puede requerir cita
|Sábado
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
Cómo encontrar más puntos de entrega
La red de Arizona Food Bank Network agrupa cerca de mil organizaciones entre despensas, iglesias y centros comunitarios que distribuyen comida gratis en los 15 condados del estado. Cada mes, ayudan a más de 700 mil personas, por lo que la disponibilidad de ayuda es amplia, pero varía según la ubicación.
A través de su sitio web oficial, puedes buscar lugares cercanos ingresando tu código postal y filtrando por tipo de ayuda, ya sea cajas de emergencia, alimentos para adultos mayores o programas como SNAP.
Recomendaciones antes de acudir
Antes de asistir a cualquier punto de entrega entre el 14 y el 19 de abril, toma en cuenta lo siguiente:
- Verifica horarios, ya que pueden cambiar sin previo aviso.
- Llega temprano, especialmente en centros con alta demanda.
- Lleva identificación, aunque no siempre es obligatoria.
- Considera llevar bolsas o carrito para transportar los alimentos.
Este tipo de programas sigue siendo un apoyo clave para miles de familias en Arizona, y conocer los lugares y horarios adecuados puede marcar la diferencia a la hora de acceder a alimentos gratuitos.
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