Encontrar alimentos gratis en Arizona es posible gracias a una amplia red de bancos de comida que operan en todo el estado, especialmente en momentos donde muchas familias necesitan apoyo. A través de plataformas como Arizona Food Bank Network, las personas pueden ubicar despensas, comedores y distribuciones móviles disponibles durante la semana. Entre el 14 y el 19 de abril, varios puntos estarán entregando cajas de alimentos sin costo, con horarios específicos según la ciudad, por lo que es clave revisar bien cada ubicación antes de acudir.

Lugares y horarios para recibir alimentos gratis en Arizona

En Arizona, miles de familias pueden acceder a alimentos gratis a través de bancos de comida y despensas comunitarias durante toda la semana. A continuación, algunos de los lugares donde puedes encontrar alimentos gratis durante esta semana:

Lugar Ciudad Días de atención Horario Notas Desert Mission Food Bank Phoenix Lunes a jueves 9:00 a.m. – 2:30 p.m. Recomendado llevar identificación Viernes 9:00 a.m. – 11:30 a.m. Phoenix Rescue Mission Hope for Hunger Food Bank Phoenix Lunes a viernes 8:00 a.m. – 12:00 p.m. Atención por orden de llegada Gabrielle Giffords Resource Center Sur de Arizona Martes, miércoles y viernes 8:00 a.m. – 2:00 p.m. Incluye cajas de emergencia Jueves 12:00 p.m. – 6:00 p.m. Extended Hands Food Bank Arizona Lunes, martes y viernes 9:00 a.m. – 11:00 a.m. Puede requerir cita Sábado 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

Cómo encontrar más puntos de entrega

La red de Arizona Food Bank Network agrupa cerca de mil organizaciones entre despensas, iglesias y centros comunitarios que distribuyen comida gratis en los 15 condados del estado. Cada mes, ayudan a más de 700 mil personas, por lo que la disponibilidad de ayuda es amplia, pero varía según la ubicación.

A través de su sitio web oficial, puedes buscar lugares cercanos ingresando tu código postal y filtrando por tipo de ayuda, ya sea cajas de emergencia, alimentos para adultos mayores o programas como SNAP.

En Arizona, las despensas gratuitas están disponibles con horarios específicos según la ciudad. | Crédito: Arizona Food Bank Network

Recomendaciones antes de acudir

Antes de asistir a cualquier punto de entrega entre el 14 y el 19 de abril, toma en cuenta lo siguiente:

Verifica horarios , ya que pueden cambiar sin previo aviso.

, ya que pueden cambiar sin previo aviso. Llega temprano , especialmente en centros con alta demanda.

, especialmente en centros con alta demanda. Lleva identificación , aunque no siempre es obligatoria.

, aunque no siempre es obligatoria. Considera llevar bolsas o carrito para transportar los alimentos.

Si estás en Arizona, puedes acceder a ayuda alimentaria gratuita entre el 14 y el 19 de abril. | Crédito: Arizona Food Bank Network

Este tipo de programas sigue siendo un apoyo clave para miles de familias en Arizona, y conocer los lugares y horarios adecuados puede marcar la diferencia a la hora de acceder a alimentos gratuitos.

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