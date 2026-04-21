Arizona ofrece múltiples puntos para recibir alimentos gratis esta semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Arizona ofrece múltiples puntos para recibir alimentos gratis esta semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Acceder a alimentos gratis en Arizona puede marcar la diferencia para miles de familias que buscan aliviar sus gastos básicos, especialmente en tiempos de alta inflación. En el Estado del Gran Cañón, diversas organizaciones continúan impulsando programas de ayuda alimentaria a través de bancos de comida, despensas comunitarias y centros de distribución que operan en distintos horarios durante la semana. Entre el 21 y el 26 de abril, estos puntos de apoyo estarán disponibles para quienes lo necesiten, ofreciendo productos esenciales sin necesidad de trámites complejos. Eso sí, siempre es recomendable verificar los horarios y llevar identificación antes de acudir.

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De acuerdo con la red de distribución de alimentos de , existen múltiples lugares donde puedes recibir despensas gratuitas. A continuación, te presentamos un cuadro referencial con algunos de los puntos disponibles durante esos días:

Si estás en Arizona, puedes acceder a ayuda alimentaria gratuita entre el 21 y el 26 de abril. | Crédito: Arizona Food Bank Network
Si estás en Arizona, puedes acceder a ayuda alimentaria gratuita entre el 21 y el 26 de abril. | Crédito: Arizona Food Bank Network

Lugares, direcciones y horarios (21 al 26 de abril)

Organización / LugarDirecciónCiudadDías disponiblesHorario aproximado
St. Mary’s Food Bank – Centro principal2831 N. 31st AvenuePhoenix, AZ 85009Lunes a viernes7:30 a.m. – 1:30 p.m.
St. Mary’s Food Bank – Thomas Rd3131 W. Thomas RoadPhoenix, AZ 85017Lunes a viernes7:30 a.m. – 1:30 p.m.
United Food Bank245 S. Nina DrMesa, AZ 85210Lunes a viernes*7:00 a.m. – 12:00 p.m.
Community Food Bank of Southern Arizona3003 S. Country Club RdTucson, AZ 85713Lunes a viernes8:30 a.m. – 3:00 p.m.
Desert Mission Food Bank9229 N 4th StPhoenix, AZ 85020Lunes a jueves9:00 a.m. – 2:30 p.m.

En algunos casos, la distribución se realiza en puntos móviles o eventos específicos, por lo que se recomienda consultar previamente. Puede hacerlo .

Arizona ofrece múltiples puntos para recibir alimentos gratis esta semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Arizona ofrece múltiples puntos para recibir alimentos gratis esta semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Recomendaciones importantes

  • Verifica horarios: pueden cambiar sin previo aviso.
  • Lleva identificación: algunas despensas solicitan prueba de residencia.
  • Llega temprano: la demanda puede ser alta y los alimentos limitados.
  • Consulta ubicación exacta: cada organización tiene múltiples sedes.

Estos programas se han convertido en un respaldo clave para comunidades enteras, facilitando el acceso a alimentos sin barreras burocráticas. Si estás en Arizona o conoces a alguien que lo necesite, esta información puede ser de gran ayuda para la semana del 21 al 26 de abril.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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