Acceder a alimentos gratis en Arizona puede marcar la diferencia para miles de familias que buscan aliviar sus gastos básicos, especialmente en tiempos de alta inflación. En el Estado del Gran Cañón, diversas organizaciones continúan impulsando programas de ayuda alimentaria a través de bancos de comida, despensas comunitarias y centros de distribución que operan en distintos horarios durante la semana. Entre el 21 y el 26 de abril, estos puntos de apoyo estarán disponibles para quienes lo necesiten, ofreciendo productos esenciales sin necesidad de trámites complejos. Eso sí, siempre es recomendable verificar los horarios y llevar identificación antes de acudir.
De acuerdo con la red de distribución de alimentos de Arizona Food Bank Network, existen múltiples lugares donde puedes recibir despensas gratuitas. A continuación, te presentamos un cuadro referencial con algunos de los puntos disponibles durante esos días:
Lugares, direcciones y horarios (21 al 26 de abril)
|Organización / Lugar
|Dirección
|Ciudad
|Días disponibles
|Horario aproximado
|St. Mary’s Food Bank – Centro principal
|2831 N. 31st Avenue
|Phoenix, AZ 85009
|Lunes a viernes
|7:30 a.m. – 1:30 p.m.
|St. Mary’s Food Bank – Thomas Rd
|3131 W. Thomas Road
|Phoenix, AZ 85017
|Lunes a viernes
|7:30 a.m. – 1:30 p.m.
|United Food Bank
|245 S. Nina Dr
|Mesa, AZ 85210
|Lunes a viernes*
|7:00 a.m. – 12:00 p.m.
|Community Food Bank of Southern Arizona
|3003 S. Country Club Rd
|Tucson, AZ 85713
|Lunes a viernes
|8:30 a.m. – 3:00 p.m.
|Desert Mission Food Bank
|9229 N 4th St
|Phoenix, AZ 85020
|Lunes a jueves
|9:00 a.m. – 2:30 p.m.
En algunos casos, la distribución se realiza en puntos móviles o eventos específicos, por lo que se recomienda consultar previamente. Puede hacerlo aquí.
Recomendaciones importantes
- Verifica horarios: pueden cambiar sin previo aviso.
- Lleva identificación: algunas despensas solicitan prueba de residencia.
- Llega temprano: la demanda puede ser alta y los alimentos limitados.
- Consulta ubicación exacta: cada organización tiene múltiples sedes.
Estos programas se han convertido en un respaldo clave para comunidades enteras, facilitando el acceso a alimentos sin barreras burocráticas. Si estás en Arizona o conoces a alguien que lo necesite, esta información puede ser de gran ayuda para la semana del 21 al 26 de abril.
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