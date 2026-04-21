Acceder a alimentos gratis en Arizona puede marcar la diferencia para miles de familias que buscan aliviar sus gastos básicos, especialmente en tiempos de alta inflación. En el Estado del Gran Cañón, diversas organizaciones continúan impulsando programas de ayuda alimentaria a través de bancos de comida, despensas comunitarias y centros de distribución que operan en distintos horarios durante la semana. Entre el 21 y el 26 de abril, estos puntos de apoyo estarán disponibles para quienes lo necesiten, ofreciendo productos esenciales sin necesidad de trámites complejos. Eso sí, siempre es recomendable verificar los horarios y llevar identificación antes de acudir.

De acuerdo con la red de distribución de alimentos de Arizona Food Bank Network, existen múltiples lugares donde puedes recibir despensas gratuitas. A continuación, te presentamos un cuadro referencial con algunos de los puntos disponibles durante esos días:

Si estás en Arizona, puedes acceder a ayuda alimentaria gratuita entre el 21 y el 26 de abril. | Crédito: Arizona Food Bank Network

Lugares, direcciones y horarios (21 al 26 de abril)

Organización / Lugar Dirección Ciudad Días disponibles Horario aproximado St. Mary’s Food Bank – Centro principal 2831 N. 31st Avenue Phoenix, AZ 85009 Lunes a viernes 7:30 a.m. – 1:30 p.m. St. Mary’s Food Bank – Thomas Rd 3131 W. Thomas Road Phoenix, AZ 85017 Lunes a viernes 7:30 a.m. – 1:30 p.m. United Food Bank 245 S. Nina Dr Mesa, AZ 85210 Lunes a viernes* 7:00 a.m. – 12:00 p.m. Community Food Bank of Southern Arizona 3003 S. Country Club Rd Tucson, AZ 85713 Lunes a viernes 8:30 a.m. – 3:00 p.m. Desert Mission Food Bank 9229 N 4th St Phoenix, AZ 85020 Lunes a jueves 9:00 a.m. – 2:30 p.m.

En algunos casos, la distribución se realiza en puntos móviles o eventos específicos, por lo que se recomienda consultar previamente. Puede hacerlo aquí.

Arizona ofrece múltiples puntos para recibir alimentos gratis esta semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Recomendaciones importantes

Verifica horarios: pueden cambiar sin previo aviso.

pueden cambiar sin previo aviso. Lleva identificación: algunas despensas solicitan prueba de residencia.

algunas despensas solicitan prueba de residencia. Llega temprano: la demanda puede ser alta y los alimentos limitados.

la demanda puede ser alta y los alimentos limitados. Consulta ubicación exacta: cada organización tiene múltiples sedes.

Estos programas se han convertido en un respaldo clave para comunidades enteras, facilitando el acceso a alimentos sin barreras burocráticas. Si estás en Arizona o conoces a alguien que lo necesite, esta información puede ser de gran ayuda para la semana del 21 al 26 de abril.

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